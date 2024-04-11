ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Запретят ли выдачу российских документов за пределами РФ? МИД все отрицает, но у людей паника
25 апреля 2024
15:00
1860
Министерство иностранных дел РФ опровергло информацию о подготовке запрета на выдачу документов за границей. Пресс-служба МИД заявила, что сообщения о возможной временной приостановке оформления паспортов, нотариальных услуг и легализации документов консульскими учреждениями России за рубежом не соответствуют действительности.
По предварительному проекту приказа, полученному редакцией «Новой газеты», консульские учреждения МИД России за рубежом могут временно приостановить оформление паспортов, предоставление нотариальных услуг, легализацию и замену документов, а также решение вопросов гражданства. Согласно их информации, предложение о введении такого запрета планируется реализовать уже с 2024 года.
Однако на запрос официального подтверждения информации и общей реалистичности предложенных мер пресс-служба МИД дала отрицательный ответ:
Однако на запрос официального подтверждения информации и общей реалистичности предложенных мер пресс-служба МИД дала отрицательный ответ:
«Откровенное вранье и ложь. <…> Данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер», — подчеркнули в министерстве.
В случае принятия данного приказа россиянам, находящимся за границей, придется возвращаться в Россию для замены документов, срок действия которых истек.
Согласно данным ООН, только в 2021 году за пределами России проживало около 10 миллионов российских граждан. На фоне военных действий и частичной мобилизации страну покинуло еще не менее 700 000 человек. Только около 155 000 из них получили временное разрешение на проживание в странах Европы, Турции и странах СНГ. Из 15 000 россиян, подавших в 2022 году заявление на получение политического убежища в Европейском Союзе, только 2 000 получили его. Для остальных российский паспорт остается единственным документом, подтверждающим их личность.
Подобный запрет на обмен документов за границей был введен белорусскими дипломатическими миссиями с 7 сентября 2023 года.
В связи с этим значительное количество белорусских эмигрантов, которые из-за политических преследований не могут вернуться на родину, вынуждены жить с просроченными документами и обращаются в ООН с просьбой признать их действительными или предоставить альтернативу вроде паспортов Нансена, которые в 20-е годы ХХ века выдавались беженцам из Советской России.
Комментарии:
paulina 25 апреля 2024 15:59
Всегда лучше иметь десятилетний загранпаспорт, действующий вплоть до получения гражданства. Не надо лениться и ждать, пока закончится действие старого, лучше заказать новый. Проект приказа, опубликованный "Новой газетой" - явный фейк, потому что другие российские оппозиционные издания, в частности, "Медиазона", пишут, что этот же проект им в соцсетях присылал некий анонимный пользователь Валентин, который ничем не подтвердил ни подлинность документа, ни свою принадлежность к МИД РФ, и вообще слился и перестал реагировать. Такую бумажку может напечатать в ворде и прислать любой шутник. Но что придумают в будущем - кто знает? Российским властям может прийти в головы что угодно, в том числе и запрет консульских услуг. Украинским и беларуским же как-то пришло.
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
25 АПРЕЛЯ 2024
677
В ВЕНГРИИ КОМПАНИЯ TEMU ОТКЛЮЧИЛА РЕКЛАМУ НА 10 ДНЕЙ. ПРОДАЖИ КОНКУРИРУЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ВЫРОСЛИ
Как и в случае с чешским рынком, Temu борется с обвинениями в несоблюдении потребительских правил в Венгрии.
12:00
23 АПРЕЛЯ 2024
2471
Со вторника, 23 апреля, все консульства Украины за рубежом прекращают предоставлять услуги украинским мужчинам, подлежащим призыву на военную службу. Отныне они смогут оформлять только документы,...
13:00
22 АПРЕЛЯ 2024
639
Уровень жизни среднестатистического чеха значительно вырос после вступления в Европейский союз в мае 2004 года, обогнав многие страны Южной Европы. Однако по уровню заработной платы Чехия все еще...
12:00
20 АПРЕЛЯ 2024
512
Расходы на интернет-рекламу в прошлом году достигли 59,5 млрд чешских крон. По сравнению с прошлым годом они выросли на 2,7 млрд, или почти на 5%. Это самый высокий показатель за всю историю...
15:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1407
Полиция Праги вместе с приютом для животных в пражском районе Троя предлагает взять домой найденных кроликов, попугаев, морских свинок или даже агаму.
22:00
18 АПРЕЛЯ 2024
712
Пражская транспортная компания (DPP) объявила тендер с оценочной стоимостью около 86 миллиардов крон без учета НДС на закупку автоматизированных поездов для линий метро C и D. В контракт также...
14:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1624
В секторе цен на энергоносители ничего не меняется. А вот что происходит с продуктами питания, остается загадкой, пишет редактор Seznam Zprávy Петр Голуб.
11:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1762
Как чехи чаще всего добираются на работу или на учебу? Это выяснило агентство Ipsos в рамках проекта «Как живется в Чехии» для Seznam Zprávy. Согласно опросу, основное средство передвижения — это...
21:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1314
Почти половина детей, поступающих в пражские средние школы, приезжают из других регионов, поэтому мест в столице может не хватить.
13:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1607
Даже если война в Украине закончится через два года, потребуется еще пять-семь лет, чтобы Германия вернулась к докризисному уровню. Стагнация будет продолжаться, и это необратимо, считает юрист и...
16:00
13 АПРЕЛЯ 2024
2613
До 80% чешских водителей ругаются за рулем. Это показал опрос, проведенный компанией Nexbase, производящей автомобильные камеры.
15:45
12 АПРЕЛЯ 2024
10060
В этом выпуске вы узнаете, какие бывают страховки для беременных в Чехии. Какие ошибки совершают иностранцы при выборе страхового полиса? Чем отличается комплексное страхование от страховки для...
14:00
12 АПРЕЛЯ 2024
5867
Министерство внутренних дел Чехии представило свой проект условий предоставления долгосрочного проживания для украинских беженцев. ВНЖ будет выдаваться на пять лет, но претендовать на него смогут...
10:30
12 АПРЕЛЯ 2024
1002
Отсутствие документов может дорого обойтись владельцам недвижимости. Например, если они покупают дом и не проверяют, есть ли у него проектная документация, то могут столкнуться со штрафами в сотни...
16:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1712
ОБЗОР: СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (POVINNÉ RUČENÍ) В ЧЕХИИ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ?
С начала апреля вступил в силу новый закон об обязательном страховании ответственности, который изменил или изменит целый ряд моментов. Например, минимальные страховые лимиты или то, кто должен...