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Запретят ли выдачу российских документов за пределами РФ? МИД все отрицает, но у людей паника

Анастасия Князева
25 апреля 2024
15:00
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Министерство иностранных дел РФ опровергло информацию о подготовке запрета на выдачу документов за границей. Пресс-служба МИД заявила, что сообщения о возможной временной приостановке оформления паспортов, нотариальных услуг и легализации документов консульскими учреждениями России за рубежом не соответствуют действительности.
По предварительному проекту приказа, полученному редакцией «Новой газеты», консульские учреждения МИД России за рубежом могут временно приостановить оформление паспортов, предоставление нотариальных услуг, легализацию и замену документов, а также решение вопросов гражданства. Согласно их информации, предложение о введении такого запрета планируется реализовать уже с 2024 года.

Однако на запрос официального подтверждения информации и общей реалистичности предложенных мер пресс-служба МИД дала отрицательный ответ:

«Откровенное вранье и ложь. <…> Данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер», — подчеркнули в министерстве.

В случае принятия данного приказа россиянам, находящимся за границей, придется возвращаться в Россию для замены документов, срок действия которых истек. 

Согласно данным ООН, только в 2021 году за пределами России проживало около 10 миллионов российских граждан. На фоне военных действий и частичной мобилизации страну покинуло еще не менее 700 000 человек. Только около 155 000 из них получили временное разрешение на проживание в странах Европы, Турции и странах СНГ. Из 15 000 россиян, подавших в 2022 году заявление на получение политического убежища в Европейском Союзе, только 2 000 получили его. Для остальных российский паспорт остается единственным документом, подтверждающим их личность.

Подобный запрет на обмен документов за границей был введен белорусскими дипломатическими миссиями с 7 сентября 2023 года.

В связи с этим значительное количество белорусских эмигрантов, которые из-за политических преследований не могут вернуться на родину, вынуждены жить с просроченными документами и обращаются в ООН с просьбой признать их действительными или предоставить альтернативу вроде паспортов Нансена, которые в 20-е годы ХХ века выдавались беженцам из Советской России.
политика Россия Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
paulina 25 апреля 2024 15:59
Всегда лучше иметь десятилетний загранпаспорт, действующий вплоть до получения гражданства. Не надо лениться и ждать, пока закончится действие старого, лучше заказать новый. Проект приказа, опубликованный "Новой газетой" - явный фейк, потому что другие российские оппозиционные издания, в частности, "Медиазона", пишут, что этот же проект им в соцсетях присылал некий анонимный пользователь Валентин, который ничем не подтвердил ни подлинность документа, ни свою принадлежность к  МИД РФ, и вообще слился и перестал реагировать. Такую бумажку может напечатать в ворде и прислать любой шутник. Но что придумают в будущем - кто знает? Российским властям может прийти в головы что угодно, в том числе и запрет консульских услуг. Украинским и беларуским же как-то пришло.
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