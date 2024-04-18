Глава Центробанка Чехии: Мы будем подходить к дальнейшему снижению ставок с осторожностью

В своих последних заявлениях банкиры склонялись к более осторожному смягчению денежно-кредитной политики, что, помимо ослабления кроны, обусловлено продолжающимся бурным ростом цен на услуги и повышением процентных ставок за рубежом. В итоге они проголосовали за снижение процентных ставок на полпроцента.





Базовая ставка, на которой основываются цены на ипотечные кредиты, теперь составляет 5,25%, что является самым низким показателем с начала мая 2022 года. Глава ЧНБ Алеш Михл заявил на последующей пресс-конференции, что все семь членов правления проголосовали за этот шаг.





По мнению аналитика Петра Лайсека из брокерской компании Purple Trading, снижение процентной ставки в четверг является положительной новостью, в частности, для тех, кто обращается за ипотекой, поскольку ипотечные кредиты должны подешеветь. С другой стороны, он считает, что депозитные продукты, такие как сберегательные счета, потеряют свою привлекательность.





«Таким образом, можно ожидать, что доходность по сберегательным счетам снизится на 0,25-0,5 процентного пункта в начале мая», — сказал Лайсек. «Корпоративные кредиты и ипотека должны подешеветь, но эта тенденция будет более медленной и менее выраженной, чем для сберегательных счетов», — добавил он.





Ипотека может стать еще дороже





С другой стороны, главный аналитик XTB Йиржи Тылечек отмечает, что, хотя процентные ставки центрального банка важны, ставки межбанковского рынка не менее существенны для реальной экономики.





По его словам, это означает, что сейчас банку почти на один процентный пункт дороже предоставлять пятилетний кредит, чем несколько недель назад. «Если рост цен на деньги продолжится, есть риск, что кредиты и ипотека станут еще дороже. Это полностью перечеркнет ожидания рынка процентных ставок, которые, как ожидалось, должны были снизиться в этом году. И даже если процентные ставки по финансовым продуктам и снизятся, это не станет значительным падением», — говорит глава аналитического отдела XTB.





Главный экономист Deloitte Давид Марек объясняет, что рыночные процентные ставки снова начали расти, когда ожидания того, что ЧНБ быстро снизит процентные ставки, как показывала модель центрального банка, не оправдались.





«Финансовым рынкам трудно найти ориентиры сейчас, когда они не могут ориентироваться на прогноз ЧНБ. Вот почему рыночные ставки более волатильны», — сказал он.





«Мы будем осторожны»





Поскольку рынки ожидали очередного снижения ставки, внимание переключилось на пресс-конференцию главы ЧНБ, на которой он должен был обосновать свои действия. В то же время он представил новый макроэкономический прогноз центрального банка, на который опирались члены правления при принятии решения об установлении ставок.





По его словам, прогноз центрального банка предусматривает дальнейшее снижение ставок, но регулятор будет подходить к нему с осторожностью, подчеркнул Михл.





По словам управляющего, скорость снижения процентных ставок будет зависеть в основном от курса кроны, инфляции, влияния фискальной политики на экономику, а также от действий ключевых мировых центральных банков. Он также отметил, что центральный банк по-прежнему видит больше рисков в направлении более высокой инфляции, особенно быстрое восстановление кредитной активности.





«Мы можем приостановить процесс снижения процентных ставок в любой момент, особенно если базовый компонент инфляции будет развиваться не так, как ожидалось», — добавил Михл.





Совет также обсудил вопрос о будущем установлении равновесной процентной ставки, которая обеспечивает долгосрочное равновесие экономики. Базовый сценарий прогноза ЧНБ по-прежнему предусматривает ее на уровне 3%, однако совет заявил, что инфляция, скорее всего, повысится по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии.





В новом прогнозе ЧНБ изменил оценку среднего обменного курса кроны к евро в этом году, ожидая, что он составит 25,10 кроны за евро по сравнению с 24,60 кроны за евро в феврале. В следующем году ЧНБ ожидает, что курс кроны составит 24,80 кроны за евро. После 16:00 в четверг обменный курс кроны к евро составлял около 24,97 кроны за евро.





Центральный банк также понизил прогноз инфляции на этот год с 2,6 до 2,3%, оставив прогноз на 2025 год на уровне 2%.





Новый прогноз также улучшил оценку перспектив отечественной экономики. Согласно ему, валовой внутренний продукт вырастет на 1,4% в этом году, в то время как февральский прогноз Центробанка предполагал рост на 0,6%.