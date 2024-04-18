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Налоговый портал перегружен, но есть еще пять дней на подачу налоговой декларации без штрафов

Новости 420on
3 мая 2024
11:30
209
Портал «Мои налоги» плохо работал вечером 2 мая из-за сильной перегрузки. Финансовое управление Чешской Республики предупредило об этом в сети X. Оно заверило, что если индивидуальные предприниматели и компании не подадут свои декларации о доходах за прошлый год до полуночи четверга, как того требует закон, то им не грозят штрафы и пени за просрочку платежей. 2 мая — последний день подачи декларации о доходах за прошлый год в электронном виде.
Частные лица и компании могут подать налоговую декларацию до полуночи через электронный ящик данных или портал «Мои налоги». 2 мая также является последним сроком уплаты налога. Те, кто подает декларацию через налогового консультанта или адвоката, должны подать ее до 1 июля. Крайний срок подачи бумажных деклараций истек месяц назад.

В связи с большой загруженностью вечером 2 мая на портале «Мои налоги» произошли сбои, сообщило налоговое управление. В то же время в ведомстве отметили, что закон учитывает подобные ситуации. «Если вы не успеете подать налоговую декларацию до полуночи сегодняшнего дня, благодаря периоду либерализации вам не грозят штрафы и пени за просрочку платежа», — заверили в ведомстве.

Подача декларации в электронном виде обязательна для всех, у кого есть установленный законом ящик данных и кто в прошлом году имел предпринимательский доход. Однако люди могут выбрать эту форму и добровольно. Электронная декларация должна быть подана по установленной форме в формате .xml. На портале «Мои налоги» можно найти интерактивную форму, которая сама подставит некоторые данные, выделит ошибки или недостающие вложения.

В прошлом году электронная подача декларации впервые стала популярнее бумажной: ею воспользовались 66% налогоплательщиков. В этом году налоговая администрация ожидает, что эта доля вырастет до 73%. К воскресенью налоговая служба получила 2,2 миллиона налоговых деклараций, из которых 1,43 миллиона были поданы в электронном виде.

Если налоговая декларация подана с опозданием на пять рабочих дней, штрафы не взимаются. Штрафные санкции за каждый день просрочки составляют 0,05% от суммы уплаченного налога или 0,01% от суммы начисленного налогового убытка за каждый последующий день просрочки. Максимальный размер штрафа составляет 5%. Если налоговая декларация не представлена вообще, даже после запроса органа власти, штраф составляет минимум 500 крон и максимум 300 000 крон.
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