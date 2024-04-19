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Из-за Пражского марафона 5 мая будет ограничено движение в центре города

Новости 420on
4 мая 2024
11:00
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29-й Пражский международный марафон пройдет в воскресенье, 5 мая, в центре столицы. В связи с этим грядут меры, касающиеся движения автомобилей и работы трамвайных и автобусных линий.
Пражский марафон стартует в воскресенье в 9:00 со Староместской площади, и бегунам предстоит преодолеть дистанцию длиной 42,195 км по улицам столицы. Маршрут будет пролегать в основном вокруг реки Влтавы на территории Праги 1, 2, 4, 5, 7 и 8. Ожидается, что забег завершится в 16:00.

В связи с этим спортивным праздником запланирован ряд краткосрочных мер по организации дорожного движения. Полиция Чешской Республики будет контролировать движение во время марафона и постепенно закрывать и открывать улицы и перекрестки вдоль маршрута гонки с 8:00 до 16:00. В остальное время будет действовать обычный режим движения, за исключением Парижской улицы, Староместской и Вацлавской площадей, где ограничения будут действовать дольше в связи с установкой оборудования для марафона.

Будут временно закрыты для движения транспорта следующие улицы в Праге 1: Celetná, Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Jiráskův most, Karlův most, Klárov, Křižovnická, Mánesův most, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Pařížská, Staroměstské náměstí, Těšnovský tunel и nábřeží Ludvíka Svobody, 28. října, nábřeží Edvarda Beneše, U plovárny, Kosárkovo nábřeží, náměstí Jana Palacha, Malostranské náměstí, Tomášská и Valdštejnská.

Частичное закрытие улиц также будет действовать в некоторых местах Праги 2, а именно на Rašínově nábřeží, Palackého most, улицах Svobodova, Sekaninova и Jaromírova. Ограничения будут и в Праге 4 в районе Podolské nábřeží, в Праге 5 закроют Diezenhoferovy sady, а также улицы Zborovská, Lidická, Nábřežní и Strakonická, Svornosti, Hořejší, Janáčkovo nábřeží. В Праге 7 будут перекрыты Bubenského nábřeží, улицы Jankovcova, Jateční и Komunardů, nábřeží Edvarda Beneše и kapitána Jaroše. В Праге 8 Libeňský most, Štorchova, Voctářova и Rohanského nábřeží.

Кроме того, в субботу и воскресенье, 4 и 5 мая 2024 года, на всем маршруте будет действовать запрет на парковку автомобилей в целях обеспечения безопасности. При нарушении этого запрета автомобили будут эвакуированы.

В связи с марафоном также будет ограничено движение некоторых трамваев и автобусов. Рекомендуется использовать в центре города основном линии метро, которые в случае необходимости будут усилены.
Прага марафон Чехия центр Праги транспорт Автомобили

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