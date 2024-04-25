Молодые люди в Чехии платят за аренду жилья больше, чем жители Западной Европы

Однако это соотношение может зависеть от места проживания, например, в столицах и крупных городах арендная плата значительно выше. Молодые люди в Италии, например, тратят на жилье большую долю своего заработка, чем чехи. Это основано на данных, полученных от отдельных компаний, иностранных серверов и выводах Чешского агентства печати.





В Чехии медианная зарплата для возрастной группы 25-34 года составляет 46 000 чешских крон, по данным Platy.cz. Некоторые эксперты ранее говорили, что аналогичная сумма в прошлом году была так называемой достойной зарплатой, которая покрывает потребности взрослого человека с ребенком. Однако две трети людей в Чехии не дотягивают до этой суммы. По последним данным технологической консалтинговой компании Deloitte, средняя арендная плата в Чехии в первом квартале этого года составляла 295 крон за квадратный метр. Таким образом, ежемесячная аренда квартиры площадью 60 квадратных метров обойдется в 17 700 крон без учета коммунальных платежей. Чистая зарплата молодых людей без детей составляет около 36 000 крон, и на жилье они будут тратить меньше половины этой суммы.





В Германии медианная зарплата молодых людей составляла 102 000 крон в месяц, по данным Paylab, которая также управляет сервером Platy.cz. По данным Der Speigel, в первом квартале этого года средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров в Германии без учета коммунальных платежейборов составляла 599 евро (15 000 крон). Коммунальные платежи могут достигать еще 200 евро, но даже в этом случае молодые немцы все равно будут платить за жилье примерно пятую часть своего валового заработка. Аналогичная ситуация наблюдается и в Австрии. По данным Statistik.at, средняя зарплата молодых австрийцев составляет около 90 000 крон, а средняя арендная плата — 634 евро (около 15 850 крон) в конце прошлого года. Таким образом, молодые люди в Австрии платят за жилье около 18% своего валового дохода.





Молодые французы платят за жилье более пятой части своего валового дохода. Медианная зарплата там составляет около 77 700 крон. По данным портала недвижимости SeLoger, арендная плата без учета сборов во Франции за небольшие квартиры без мебели составляет в мае чуть менее 17 000 крон. В Париже, например, цены на аренду значительно выше. В конце марта газета Le Monde писала, что высокие цены на аренду и общая недоступность жилья заставляют все больше молодых пар съезжаться раньше, чем они изначально планировали. Разделение расходов — единственный способ для многих из них финансово обеспечить себе квартиру приемлемого размера или в более привлекательном районе.





Итальянцы находятся в таком же положении, как и молодые чехи. Их средняя зарплата составляет примерно 59 000 крон, а квартира площадью менее 50 квадратных метров в конце прошлого года, по данным Idealista, обходилась им более чем в 29 000 крон, что составляет около половины их валового дохода.