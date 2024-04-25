ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Молодые люди в Чехии платят за аренду жилья больше, чем жители Западной Европы
7 мая 2024
11:30
339
Молодые чехи в возрасте от 25 до 35 лет платят за аренду жилья из своей зарплаты больше, чем в большинстве других западноевропейских стран. На аренду квартиры площадью 60 квадратных метров они тратят около 40% от своей средней брутто-зарплаты. Это в два раза больше, чем молодые люди платят в Германии, Австрии или Франции.
Однако это соотношение может зависеть от места проживания, например, в столицах и крупных городах арендная плата значительно выше. Молодые люди в Италии, например, тратят на жилье большую долю своего заработка, чем чехи. Это основано на данных, полученных от отдельных компаний, иностранных серверов и выводах Чешского агентства печати.
В Чехии медианная зарплата для возрастной группы 25-34 года составляет 46 000 чешских крон, по данным Platy.cz. Некоторые эксперты ранее говорили, что аналогичная сумма в прошлом году была так называемой достойной зарплатой, которая покрывает потребности взрослого человека с ребенком. Однако две трети людей в Чехии не дотягивают до этой суммы. По последним данным технологической консалтинговой компании Deloitte, средняя арендная плата в Чехии в первом квартале этого года составляла 295 крон за квадратный метр. Таким образом, ежемесячная аренда квартиры площадью 60 квадратных метров обойдется в 17 700 крон без учета коммунальных платежей. Чистая зарплата молодых людей без детей составляет около 36 000 крон, и на жилье они будут тратить меньше половины этой суммы.
В Германии медианная зарплата молодых людей составляла 102 000 крон в месяц, по данным Paylab, которая также управляет сервером Platy.cz. По данным Der Speigel, в первом квартале этого года средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров в Германии без учета коммунальных платежейборов составляла 599 евро (15 000 крон). Коммунальные платежи могут достигать еще 200 евро, но даже в этом случае молодые немцы все равно будут платить за жилье примерно пятую часть своего валового заработка. Аналогичная ситуация наблюдается и в Австрии. По данным Statistik.at, средняя зарплата молодых австрийцев составляет около 90 000 крон, а средняя арендная плата — 634 евро (около 15 850 крон) в конце прошлого года. Таким образом, молодые люди в Австрии платят за жилье около 18% своего валового дохода.
Молодые французы платят за жилье более пятой части своего валового дохода. Медианная зарплата там составляет около 77 700 крон. По данным портала недвижимости SeLoger, арендная плата без учета сборов во Франции за небольшие квартиры без мебели составляет в мае чуть менее 17 000 крон. В Париже, например, цены на аренду значительно выше. В конце марта газета Le Monde писала, что высокие цены на аренду и общая недоступность жилья заставляют все больше молодых пар съезжаться раньше, чем они изначально планировали. Разделение расходов — единственный способ для многих из них финансово обеспечить себе квартиру приемлемого размера или в более привлекательном районе.
Итальянцы находятся в таком же положении, как и молодые чехи. Их средняя зарплата составляет примерно 59 000 крон, а квартира площадью менее 50 квадратных метров в конце прошлого года, по данным Idealista, обходилась им более чем в 29 000 крон, что составляет около половины их валового дохода.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
4 МАЯ 2024
2492
Чешский частный железнодорожный перевозчик RegioJet, который в этом году отменил прямые поезда дальнего следования в Хорватию и вместо этого регулярно отправляет поезда из Праги в украинский город...
16:00
4 МАЯ 2024
1313
Нынешняя форма получения аттестата бакалавра слишком ориентирована на заучивание информации наизусть. Об этом в интервью ČTK рассказала Никола Шрамкова, аналитик некоммерческой организации EDUin....
14:30
4 МАЯ 2024
990
Все больше женщин в Чехии откладывают беременность или вообще не заводят детей. В прошлом году в Чехии родилось меньше всего детей за последние 22 года. Молодые пары откладывают создание семьи...
11:00
4 МАЯ 2024
779
29-й Пражский международный марафон пройдет в воскресенье, 5 мая, в центре столицы. В связи с этим грядут меры, касающиеся движения автомобилей и работы трамвайных и автобусных линий.
11:30
3 МАЯ 2024
716
Портал «Мои налоги» плохо работал вечером 2 мая из-за сильной перегрузки. Финансовое управление Чешской Республики предупредило об этом в сети X. Оно заверило, что если индивидуальные...
10:30
3 МАЯ 2024
788
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг приняло решение о снижении процентных ставок. Как и в феврале и марте, банкиры проголосовали за снижение ставки на полпроцента — до 5,25%....
08:00
3 МАЯ 2024
988
Администрация Праги 1 вновь попытается ограничить въезд автомобилей в некоторые районы Старого города в ночные часы. На официальной доске объявлений города появился проект постановления о том, что...
14:00
2 МАЯ 2024
790
Капитальный ремонт Баррандовского моста должен быть завершен в этом году, зато работы будут вестись на Либеньском мосту. В этом году, по словам заместителя директора компании TSK Йозефа Рихтера, в...
08:00
2 МАЯ 2024
1117
В Чехии начинается реализация проекта строительства первой железнодорожной линии со скоростью движения поездов более 300 километров в час. Одна из запланированных линий VRT (высокоскоростной...
16:30
1 МАЯ 2024
44829
Поиск работы — это практически всегда стресс. Ее может быть нелегко найти, особенно в нынешнее кризисное время. Вы можете увеличить свои шансы на успех, воспользовавшись нашими советами. Чтобы еще...
13:30
1 МАЯ 2024
709
С 30 апреля и до 30 сентября в Чехии будут усилены меры безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу и других спортивных мероприятий в Европе. Кабинет министров не будет повышать...
14:00
29 АПРЕЛЯ 2024
2286
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ: В ЧЕХИИ СЕЙЧАС 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ УКРАИНЫ, МОЖЕТ ПРИЙТИ ЕЩЕ ОДНА ВОЛНА БЕЖЕНЦЕВ
Глава президиума чешской полиции Мартин Вондрашек представил в парламенте данные о количестве иностранцев в Чехии. Их более миллиона, большинство из них из Украины. Число иностранцев начинает...
09:30
29 АПРЕЛЯ 2024
3723
Ежегодно около 5 000 иностранцев получают чешское гражданство. Большинство из них — украинцы и словаки, а также россияне, интерес которых к чешским паспортам вырос вдвое после начала открытой...
18:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1063
В ВЕНГРИИ КОМПАНИЯ TEMU ОТКЛЮЧИЛА РЕКЛАМУ НА 10 ДНЕЙ. ПРОДАЖИ КОНКУРИРУЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ВЫРОСЛИ
Как и в случае с чешским рынком, Temu борется с обвинениями в несоблюдении потребительских правил в Венгрии.
15:00
25 АПРЕЛЯ 2024
2572
Министерство иностранных дел РФ опровергло информацию о подготовке запрета на выдачу документов за границей. Пресс-служба МИД заявила, что сообщения о возможной временной приостановке оформления...