ФОТО: Жители Чехии публикуют фотографии северного сияния

Администрация выпустила предупреждение о возможных перебоях в работе систем спутниковой навигации или электроснабжения. Геомагнитная буря, которую регистрирует NOAA, достигла своего наивысшего уровня - пятой магнитуды. Причиной бури, которая, как ожидается, продолжится сегодня и в воскресенье, стали солнечные вспышки.NOAA выпустило предупреждение о возможных негативных последствиях бури. Например, это явление может вызвать проблемы в работе спутниковых навигационных систем. Во время такого же сильного шторма в 2003 году возникли проблемы с электросетями и трансформаторами в Швеции и Южной Африке. Но большинство людей на земле не пострадают, цитирует AP ученого NOAA Роба Стинбурга. Из-за шторма северное сияние также видно в местах, расположенных гораздо южнее, чем обычно.Фото: Мария Рештованюк