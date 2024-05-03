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ФОТО: Жители Чехии публикуют фотографии северного сияния
11 мая 2024
09:30
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В пятницу, 11 мая, на Земле произошла геомагнитная буря высочайшей силы. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), это первый случай с 2003 года, когда произошло сильное землетрясение, сообщает AFP. Это означает, что северное сиянение можно было увидеть во многих точках земного шара, в том числе и в Чехии.
Администрация выпустила предупреждение о возможных перебоях в работе систем спутниковой навигации или электроснабжения. Геомагнитная буря, которую регистрирует NOAA, достигла своего наивысшего уровня - пятой магнитуды. Причиной бури, которая, как ожидается, продолжится сегодня и в воскресенье, стали солнечные вспышки.
NOAA выпустило предупреждение о возможных негативных последствиях бури. Например, это явление может вызвать проблемы в работе спутниковых навигационных систем. Во время такого же сильного шторма в 2003 году возникли проблемы с электросетями и трансформаторами в Швеции и Южной Африке. Но большинство людей на земле не пострадают, цитирует AP ученого NOAA Роба Стинбурга. Из-за шторма северное сияние также видно в местах, расположенных гораздо южнее, чем обычно.
Фото: Мария Рештованюк
NOAA выпустило предупреждение о возможных негативных последствиях бури. Например, это явление может вызвать проблемы в работе спутниковых навигационных систем. Во время такого же сильного шторма в 2003 году возникли проблемы с электросетями и трансформаторами в Швеции и Южной Африке. Но большинство людей на земле не пострадают, цитирует AP ученого NOAA Роба Стинбурга. Из-за шторма северное сияние также видно в местах, расположенных гораздо южнее, чем обычно.
Фото: Мария Рештованюк
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