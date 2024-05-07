Масштабное исследование показало, как выглядит сексуальная жизнь современных чехов

Исследователи собрали ответы примерно 4 000 человек в интернете, еще 2 000 ответили на вопросы традиционных анкет. Исследователей интересовали данные практически обо всех аспектах человеческой сексуальности.



Как часто люди этим занимаются



В Чехии существует довольно значительная группа людей, которые вообще не занимаются сексом. Исследование показало, что 5,93% женщин и 8,43% мужчин в Чехии никогда не занимались сексом. В возрастной группе от 18 до 25 лет этот показатель для мужчин составляет 54,4%, а для женщин того же возраста — 30%.



«С возрастом частота половых контактов снижается. Даже среди современной молодежи она остается на удивление низкой. Данные показывают, что в среднем за последний месяц женщины занимались сексом с другим человеком 0,71 раза, а мужчины — 0,99 раза, так что средняя частота половых контактов среди чешского населения составляет менее одного раза за последний месяц», — показывает Клапилова в своих данных. Среди более молодых людей этот вид деятельности также не является значительно более частым: в возрастной группе 18-25 лет среднее количество раз за последний месяц составило 1,7 для женщин и 1,3 для мужчин.



Что касается количества сексуальных партнеров, то, согласно полученным данным, у женщин в среднем 8,6 партнера за всю жизнь, а у мужчин — 11,6.



Первый секс



«Средний возраст первого секса для женщин составляет 17,46 года, для мужчин — в среднем 18,33 года. Средний возраст первого секса практически не изменился с момента последнего исследования в 2013 году. В том году средний возраст первого секса у женщин составлял 17,73 года, а у мужчин — 17,79 года», — рассказала о результатах Катержина Клапилова, главный методист исследования. Однако средний возраст первого секса ниже в младших возрастных группах. «В самой молодой возрастной группе женщины (18-25 лет) отмечают средний возраст первого секса 16,63 года, а мужчины в возрасте 18-25 лет — 17,21 года», — говорит Клапилова, возглавляющая Центр сексуального здоровья и интервенций при Национальном институте психического здоровья.



Коитус не обязательно означает начало сексуальной жизни. Большинство населения испытывает сексуальную стимуляцию и оргазм гораздо раньше. «Наши данные также показывают, что женщины в среднем начинают мастурбировать в 16,61 года. У мужчин это происходит немного раньше, в среднем в 14,24 года», — добавляет Клапилова. Эти данные также схожи с данными прошлого исследования, однако уже сейчас видны довольно четкие различия между поколениями: тенденция к более раннему началу мастурбации особенно заметна у женщин, где средний возраст снижается до 13,38 лет в самой молодой возрастной когорте. Напротив, женщины в самой старшей возрастной когорте (66-75 лет) начали мастурбировать в среднем в 20,33 года.



Аналогичным образом в разных возрастных когортах снижается возраст первого просмотра порнографии. «Среди самой молодой возрастной когорты (18-25 лет) женщины начали смотреть порнографию в среднем в 14,52 года, а мужчины — в 14,18 года, в то время как в самой старшей возрастной когорте (65-75 лет) женщины начали смотреть порнографию в среднем в 31,75 года, а мужчины — в 28,41 года, — говорит д-р Клапилова. — Такая заметная разница, вероятно, объясняется тем, что сегодня получить доступ к подобным материалам гораздо проще, чем в прошлом».



Положительная новость в том, что большинство людей во всех возрастных категориях скорее удовлетворены своей сексуальной жизнью за последние 12 месяцев. При этом подавляющее большинство, согласно исследованию, предпочитают партнерские сексуальные отношения, а не мастурбацию.



Сексуальные трудности



Данные показывают, что 61,19% женщин и 55,01% мужчин испытывали сексуальные трудности в той или иной форме в течение хотя бы нескольких месяцев в своей жизни, но лишь меньшинство из них испытывали их в дополнение к каким-либо серьезным проблемам, таким как длительный стресс или неудовлетворенность.



Трудности с достижением оргазма в течение последнего года испытывали 21,3% женщин. Эти результаты сопоставимы, например, с аналогичными исследованиями, проведенными в соседней Германии в последние годы. Сопоставимые данные получены и по распространенности эректильной дисфункции у мужчин за последний год. «Наши данные показывают, что 14% мужчин испытывали трудности с достижением или поддержанием эрекции в течение последнего года, по сравнению с 13,6% мужчин в немецком исследовании GeSiD», — говорят авторы.



«Для женщин мы также составили карту способов достижения оргазма. Данные показывают, что женщины чаще всего достигают оргазма во время мастурбации с клиторальной стимуляцией, в то время как во время партнерских сексуальных отношений они чаще всего достигают оргазма с комбинированной стимуляцией. Некоторые женщины также сообщили, что не достигают оргазма ни во время мастурбации, ни во время партнерских отношений», — добавляет Люция Крейчова из Национального института психического здоровья.



Сексуальное насилие



Угрозы или насилие заставили 17% женщин и 5% мужчин в Чешской Республике заниматься сексом в тот или иной момент своей жизни. По словам Катержины Клапиловой, если перевести выборку на внутреннее население, то данные о принуждении к сексу касаются 896 720 женщин и 254 141 мужчины.



В исследовании также сообщается, что для 19% женщин, подвергшихся сексуальному насилию, это впервые произошло в возрасте до 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 7,5%.



По словам экспертов, одним из самых тревожных результатов является то, что жертвы практически не обращаются в полицию. По данным исследования, не менее 30% женщин и 17% мужчин сталкивались с нежелательным контактом с сексуальными намерениями, что составляет 1 595 948 женщин и 876 526 мужчин.



Отношения и знакомства



«Чаще всего люди знакомятся через друзей (29,6%), на работе или в школе (20%) или на общественных мероприятиях (17,5%). Данные также свидетельствуют о переходе знакомств в интернет. В Чехии около 13,4% пар встречаются в сети, что выше, чем в немецком национальном исследовании GeSiD 2019 года, где 9% пар встречаются в сети. Молодые люди чаще всего знакомятся онлайн, при этом с возрастом использование пространства онлайн-знакомств снижается», — говорит Маркета Шетинова, основатель Института современной любви.



По данным исследования, 7% населения имеют негетеросексуальную ориентацию. Это означает, что в пересчете на всю страну гомосексуальными являются около 736 230 человек.



Порнография переместилась в интернет



Почти 79% жителей Чехии имеют опыт просмотра порнографии. Среди мужчин этот показатель составляет почти 90%, а среди женщин — почти 68%. 4% мужчин и 1% женщин смотрят порнографию хотя бы раз в день. По словам Анны Шевчиковой, научного сотрудника Института психологических исследований при факультете социальных исследований Масарикова университета, наибольший опыт просмотра имеют люди среднего возраста.



Чехи, принявшие участие в опросе, также рассказали о своем опыте новых сексуальных развлечений в интернете. Например, 12% мужчин и 4% женщин имеют опыт так называемого «живого секса» (прямая видеотрансляция порнографии в интернете), а 17% мужчин и 5% женщин еще не пробовали «живой секс», но хотели бы попробовать. 30% мужчин и женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с секстингом (отправкой фотографий в обнаженном виде).



Согласно опросу, большинство чешских мужчин и женщин считают приемлемым просмотр порнографии в долгосрочных отношениях.