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В Чехии самые высокие тарифы на мобильную передачу данных
15 мая 2024
08:00
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Чехи по-прежнему платят слишком много за мобильные данные по сравнению с жителями других европейских стран. Хотя ситуация постепенно улучшается, за границей можно найти тарифы, которые в несколько раз дешевле чешских.
Например, безлимитная передача данных с неограниченной скоростью обойдется более чем в 1300 чешских крон в месяц у всех трех местных операторов. В Италии, с другой стороны, у Vodafone такая услуга стоит более чем на 1000 крон в месяц меньше. Мобильные данные также дешевле у некоторых операторов во всех соседних странах.
Однако следует учитывать, что во многих странах такие тарифы привязаны к более длительному, двухлетнему контракту, требуется плата за активацию, особый способ оплаты или контракт только для работы в Интернете. Некоторые предложения также предназначены только для новых клиентов.
«Чехи платят более высокие цены за мобильные звонки и данные по ряду причин. В некоторых странах государство, возможно, участвовало в строительстве сетей последнего поколения, что значительно снизило постоянные расходы. Другим фактором является размер рынка, на котором операторы могут достичь более высокой экономии от масштаба, как, например, в Польше, Франции или Германии», — сказал Ян Штепаник, менеджер по телекоммуникационным продуктам Ušetřeno.cz.
«На цены также влияет тот факт, что операторы в Чехии получают более высокую прибыль, чем на других рынках. С другой стороны, ситуация уже не так плачевна, как несколько лет назад, когда тариф с безлимитными данными стоил несколько тысяч крон в месяц», — добавил он.
O2 в Германии предлагает передачу данных объемом до 50 Гб со скоростью до 300 мегабит в секунду за 17,50 евро (435 евро) в месяц. Однако для этого необходимо заключить двухлетний контракт и внести предоплату в размере 40 евро (993 чешских крон).
Похожая ситуация и в Италии, где Vodafone предлагает тариф с неограниченным объемом данных для новых клиентов, перешедших от выбранных операторов, всего за €9,99 (248 чешских крон). Здесь также требуется двухлетний контракт и обязательное условие — использование методов оплаты Smart Pay.
В Австрии, с другой стороны, вы можете получить сорок гигабайт данных со скоростью до 100 Мб за 14,90 евро (370 крон) у оператора Drei. Однако это касается только новых клиентов, а плата за активацию составляет 9,90 евро (246 чешских крон). Плата за активацию отсутствует и в Польше, где, например, оператор Orange Flex предлагает 45 гигабайт данных и безлимитные данные в социальных сетях за 35 злотых (202 чешские кроны). Однако необходимо оформить тариф онлайн.
За границей данных больше
Сравнение, в котором участвуют выбранные операторы в каждой стране, показывает, что за границей безлимитные данные с максимальной скоростью можно купить за половину цены, чем в Чехии. Существенные различия наблюдаются и в тарифах с ограниченным объемом данных, который за границей, как правило, намного выше, чем в Чехии. Подавляющее большинство пользователей могут обойтись сорока или пятьюдесятью гигабайтами в месяц и не платить за полностью неограниченные данные. Немного лучше обстоит дело с безлимитными данными с ограниченной скоростью, но и в этом случае за границей есть операторы с ценами на несколько сотен крон ниже.
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