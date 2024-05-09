Рост заработной платы покрыл инфляцию лишь для десятой части людей в Чехии

Об этом свидетельствуют данные масштабного опроса сотрудников, проведенного рекрутинговым агентством Randstad. По данным агентства, повышение зарплаты полностью компенсировало инфляцию только 13% работников, а частично — 34%.





9% получили единовременную сумму. 4% работников получили ваучеры на бесплатное получение определенных товаров от компании. Треть не получила ни увеличения заработка, ни, например, специальных премий.





«При этом 41% женщин не получил никакой компенсации за инфляцию», — отметил Петр Дауда, менеджер по маркетингу компании Randstad, по словам которого, женщины обычно оценивают своих работодателей менее положительно, чем мужчины.





«То, как компании отражают инфляцию, например, повышая заработную плату, варьируется в зависимости от региона и отрасли», — прокомментировал Мариан Юречка (KDU-ČSL), министр труда и социальных дел. По его словам, например, в энергетике и IT-секторе темпы роста зарплат были на уровне инфляции, а иногда даже превышали ее.





В последние два года темп роста реальных зарплат, то есть того, что люди покупают на них, снизился. Но в последние два квартала он снова набирает обороты. «Мы видим в данных, что зарплаты растут где-то на уровне 7% и выше», — сказал министр.





По данным опроса, до четверти людей планируют сменить работодателя в ближайшие шесть месяцев. «Первая причина — ощущение, что их недостаточно ценят, вторая — более выгодное предложение в другом месте», — сказал Дауда.