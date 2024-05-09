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Рост заработной платы покрыл инфляцию лишь для десятой части людей в Чехии
15 мая 2024
13:00
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Только две трети работников получили от своих работодателей компенсацию за последствия недавней высокой инфляции и ее влияние на рост стоимости жизни. Женщины оказались в значительно худшей ситуации. Гораздо меньше из них получили хотя бы частичное повышение зарплаты по сравнению с коллегами-мужчинами.
Об этом свидетельствуют данные масштабного опроса сотрудников, проведенного рекрутинговым агентством Randstad. По данным агентства, повышение зарплаты полностью компенсировало инфляцию только 13% работников, а частично — 34%.
9% получили единовременную сумму. 4% работников получили ваучеры на бесплатное получение определенных товаров от компании. Треть не получила ни увеличения заработка, ни, например, специальных премий.
«При этом 41% женщин не получил никакой компенсации за инфляцию», — отметил Петр Дауда, менеджер по маркетингу компании Randstad, по словам которого, женщины обычно оценивают своих работодателей менее положительно, чем мужчины.
«То, как компании отражают инфляцию, например, повышая заработную плату, варьируется в зависимости от региона и отрасли», — прокомментировал Мариан Юречка (KDU-ČSL), министр труда и социальных дел. По его словам, например, в энергетике и IT-секторе темпы роста зарплат были на уровне инфляции, а иногда даже превышали ее.
В последние два года темп роста реальных зарплат, то есть того, что люди покупают на них, снизился. Но в последние два квартала он снова набирает обороты. «Мы видим в данных, что зарплаты растут где-то на уровне 7% и выше», — сказал министр.
По данным опроса, до четверти людей планируют сменить работодателя в ближайшие шесть месяцев. «Первая причина — ощущение, что их недостаточно ценят, вторая — более выгодное предложение в другом месте», — сказал Дауда.
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