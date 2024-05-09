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Жители Чехии возмущены повышением налога на недвижимость. Налог должен быть в несколько раз больше, говорит эксперт
16 мая 2024
12:30
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Чехи должны платить десятки тысяч крон за владение квартирами и домами, а не пару тысяч крон в год, как это происходит сейчас, считает Либор Остатек, эксперт по недвижимости и ипотеке. По его словам, нынешнее изменение налога на недвижимость является умеренным и не заставит людей сдавать или продавать пустующие квартиры или дома.
«Налог на недвижимость испугал жителей Тешина. Жители Злина в ярости от повышения налога на недвижимость. Жители Йиглавы в шоке: налог на недвижимость вырос в три раза».
Эти три газетных заголовка свидетельствуют о том, что повышение налога на недвижимость вызвало бурю эмоций во многих регионах Чешской Республики.
С этого года правительство увеличило налог на 80%, а некоторые муниципалитеты добавили к нему еще один, так что в эти дни многие владельцы получили в почтовом ящике уведомление с налогом, который во много раз больше, чем они платили в прошлом году. Оплатить его необходимо до конца мая. И на этом повышение не заканчивается, потому что теперь налог будет расти в соответствии с инфляцией.
Либор Остатек, эксперт по ипотеке и недвижимости, отмечает, что чешский налог на недвижимость — один из самых низких в Европе.
«Сейчас я плачу налог в размере 3 200 крон в год за дом для семьи. Мне немного смешно, потому что если пересчитать его на текущую стоимость недвижимости в прошлом году, то это 0,202%. Год парковки за три часа стоянки раз в неделю на окраине Праги получается точно такой же, смешно», — сравнивает Либор Остатек.
Налог рассчитывается как кратное площади объекта недвижимости с учетом соответствующих ставок. Затем он умножается на базовый коэффициент, основанный на количестве жителей муниципалитета, и, возможно, на местный коэффициент, который муниципалитеты устанавливают самостоятельно. Например, в Йиглаве налог на квартиру 3+1 в многоквартирном доме вырос с 800 до более чем 2 000 крон.
Налог должен рассчитываться в зависимости от стоимости квартиры
«Там, где налог вырос в разы, будут ворчать. Но мы находимся на уровне, который даже не приближается к одному миллиону от стоимости недвижимости», — комментирует изменения в налогообложении один из экспертов. Стоимость недвижимости не отражается в налоговой ставке; владельцы будут платить одинаково за полуразрушенную дачу и роскошную виллу в том же месте.
Это ошибка, считает Либор Остатек. Он бы привязал налог к стоимости недвижимости, но сделал бы исключение для пожилых или молодых людей в стартовых квартирах. В Чехии, по его словам, этот налог мог бы составлять 1% от стоимости квартиры или дома.
«Если кто-то более обеспечен, он должен учитывать, что будет прогрессировать налог на недвижимость. Сегодня этого практически нет. 1% от стоимости недвижимости уже будет заметен. Во Франции, например, налог примерно в десять раз выше, чем в нашей стране, и я бы переехал куда-нибудь», — говорит Остатек.
По мнению Остатека, более значительное повышение налога на недвижимость должно компенсировать более низкое налогообложение доходов. В то время как дома и квартиры облагаются одним из самых низких налогов в ЕС, мы, напротив, являемся рекордсменами по уровню налогообложения труда.
«В Чешской Республике мы собираем около 0,5% всех налоговых поступлений от налога на недвижимость. В среднем по ЕС этот показатель составляет от 4 до 6%», — говорит Остатек.
Налог на пустующие и ветхие квартиры
По мнению Либора Остатека, было бы разумно облагать разными налогами первые и последующие квартиры, находящиеся в собственности: «Я бы платил более 30 000 в год в случае французской модели за недвижимость для основного проживания. За недвижимость для второго дома, скажем, коттеджа, уже взимается налог в размере около 1,2% от стоимости недвижимости. Для недвижимости, купленной для сдачи в аренду, он еще больше».
С другой стороны, нынешнее повышение налога нисколько не повлияет на рынок и не оттолкнет людей от владения недвижимостью. «Если бы цена резко выросла, в оборот было бы введено больше квартир. Это пример Ванкувера, где введен так называемый налог на пустующие дома. Тот, кто не пользуется квартирой или не сдает ее в аренду, ежегодно платит 3% от ее стоимости», — объясняет Остатек.
В Бельгии существует налог на ветхость недвижимости. «Если дом падает кому-то на голову, если он зарегистрирован как ветхий в течение 12 месяцев, владелец вынужден либо отремонтировать его, либо продать, а не платить налог», — говорит Остатек.
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