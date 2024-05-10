Когда включать стиральную машину? Умные счетчики научат чехов

Новая эра энергетики в Чехии начнется в июле этого года с запуском системы совместного использования электроэнергии. И уже ясно, что новая эра принесет новые расходы.



Одним из новых пунктов в счетах станет Центр данных электроэнергии — офис, который будет отслеживать всю информацию, а не только обмен. «Основной тендер на поставки еще не открыт, но, судя по оценкам, которые мы получили от авторитетных компаний, цена на одного потребителя, то есть на одного клиента, должна быть примерно до десяти крон в месяц», — говорит Мартин Дурчак, эксперт по энергетике и глава ČEPS.



ČEPS увеличит инвестиции в сеть



«Это система, которая объединит все измерения, полученные от интеллектуальных счетчиков, а также будет служить для связи между передающей системой и распределительными компаниями. Мы будем обмениваться данными в режиме онлайн и управлять сетью по-другому, чем сегодня», — объясняет он.



Но это не единственные расходы. CEPS также должна значительно увеличить инвестиции в систему передачи электроэнергии. С нынешних пяти-шести миллиардов в год они скоро составят девять-двенадцать миллиардов. И это снова будет частично оплачиваться потребителем. «Это также вопрос субсидий. Чем больше мы и распределительные компании получим субсидий на строительство, тем меньше будет цифра в счете каждого», — говорит Дюрчак. И здесь потребитель должен платить примерно на десять крон в месяц больше«.



«Если мы инвестируем 10 миллиардов, разделим их на срок амортизации, а затем на потребление в Чехии. Если взять амортизацию за 20 лет, разделить ее на потребление в Чехии, которое сегодня составляет около 57 ТВт-ч, то речь идет о повышении на несколько десятков крон за МВт-ч в соответствии с отдельными уровнями напряжения по методике Управления по регулированию энергетики», — сказал Дурчак.



Учет отклонений и новые прейскуранты



По-прежнему остается под большим вопросом, как поставщики будут учитывать отклонения, вызванные совместным использованием. Неясно, какова будет разница между тем, сколько электроэнергии трейдер покупает для клиента, и тем, сколько в итоге потребляет клиент, который также будет делиться электроэнергией. Это приведет к повышению цены — но вопрос в том, для кого.



«Конечно, вопрос в том, захотят ли поставщики перенести это в прейскурант и сделать остаточную диаграмму более дорогой», — объясняет Дурчак, добавляя, что с чисто экономической точки зрения такая процедура предлагается. Пока даже неясно, будут ли торговцы в конечном итоге равномерно распределять расходы или систематически распределять их там, где они возникают.



Директор по розничным продажам Innogy Давид Конвалина ранее говорил, что ожидает, что многие поставщики энергии создадут специальные продукты для потребителей в населенных пунктах, но они могут быть дороже, чем другие прейскуранты.



Пока невозможно оценить, насколько велики будут эти различия. «Привлекательность совместного использования прямо пропорциональна цене на электроэнергию. Мы думаем, что вначале это будут десятки тысяч домохозяйств, которые захотят попробовать», — сказал Дурчак.



400 000 умных счетчиков в год



Дурчак не согласен с тем, что внедрение системы совместного использования энергии не произойдет в запланированные сроки. «Мы идем по графику. Энергетический центр обработки данных будет полностью готов к работе с 2026 года, а для коммунальной энергетики готовится временное решение. Оно должно начаться в сезон отпусков, откроется система регистрации, а что касается умных счетчиков, то ожидается, что после полного запуска будет устанавливаться 400 000 умных счетчиков в год». Уже в августе этого года появится возможность установить их и подключать к системе по 10 000 счетчиков в месяц«, — добавил он.



Изменения в планировании потребления? Скоро



По словам Дюрчака, потребители также получат более качественные услуги по более высоким ценам. «Будем откровенны, повышение цен не такое уж и значительное, за то, что клиент получает гораздо больше комфорта. Я бы не считал это драматичным, мы получаем новую, чистую энергию. Это всегда услуга за услугу», — говорит он, добавляя, что, помимо более чистой окружающей среды, клиенты получат новые возможности благодаря новым счетчикам. И даже те, кто не хочет участвовать в совместном потреблении. Ведь он сможет точно видеть свое потребление с интервалом в четверть часа.



«Поскольку в будущем ожидаются динамические прейскуранты и динамические тарифы, которые будут реагировать на время суток, клиенты смогут адаптировать свое поведение и сократить расходы», — объясняет Дюрчак, по словам которого динамические тарифы — это вопрос нескольких лет.



«Я думаю, что это может произойти в течение пяти-семи лет. Это связано с тем, что необходимо установить достаточное количество интеллектуальных счетчиков. Мощность установки составляет 400 000, может быть, 500 000 в год», — сказал он.



Динамические тарифы, по его словам, приведут к тому, что люди будут включать электроприборы в соответствии с текущими ценами на электроэнергию и таким образом изменят свое поведение. «Мы будем видеть, каковы спотовые цены в течение дня, недели, выходных. Мы научимся реагировать и, возможно, скорректируем свое поведение. Мы уже видели это в том злополучном тесте в 2022 году, когда цена на электричество резко взлетела, а Чехия вдруг смогла сэкономить два миллиарда кубометров газа, и потребление электроэнергии снизилось на пять процентов», — сказал он.