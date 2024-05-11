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Чехия загоняет людей в шварцсистему. Количество фрилансеров растет семимильными шагами
21 мая 2024
11:30
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У них нет стандартного трудового договора, но они работают только на одного начальника, как будто они его сотрудники. И делают они это по лицензии на предпринимательство в рамках так называемой шварцсистемы, которая считается незаконной. По данным экономистов, в этом году число таких людей в Чехии значительно увеличилось.
Число предпринимателей и индивидуальных торговцев без работников в Чехии выросло по сравнению с прошлым годом. В первом квартале их было 726 100, что на 44 200, или на 6,5%, больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщило Чешское статистическое управление.
По мнению экономистов, это в основном связано с изменениями в договорах на выполнение работ. Часть контрактников перешла на шварцсистему, где они продолжают работать на те же компании, но с лицензией на предпринимательство. За такой вид деятельности работодатель может быть оштрафован на сумму до 10 миллионов крон или получить запрет на работу сроком на два года.
Мирослав Новак, экономист из Akcenta, указал на возможную связь. По его словам, свою роль могло сыграть и увеличение активности предпринимателей, которое регулярно происходит с наступлением теплой погоды. «Но эффект от этого, учитывая, что первый квартал закончился в марте, будет минимальным», — добавил он.
По мнению Петра Дуфека, главного экономиста Banka Creditas, на статистику поменяли изменения в договорах. «Это был популярный способ, например, для людей в сфере информационных технологий, у которых было несколько подобных работ. А грядущие изменения в уплате страховых взносов заставили их перейти на предпринимательство», — говорит он.
Дуфек считает, что еще одной причиной может быть бум в сфере услуг по доставке посылок и грузов: «Там люди автоматически становятся самозанятыми».
Его слова подтверждаются данными CRIF — Чешского кредитного бюро, которые показывают, что частный бизнес в этом году процветает, особенно в секторе информации и коммуникаций. Многие также открыли бизнес в строительном секторе, где востребована шварцсистема.
Спад в промышленности
По мнению Павла Собишека, главного экономиста UniCredit Bank, причиной роста может быть и некоторый застой в промышленности. «Там произошел спад занятости, поэтому они решили попробовать заняться предпринимательством вместо того, чтобы искать другую работу», — говорит он. Но даже он не исключает возможности того, что на рост числа предпринимателей повлияли формальные изменения.
«К нам обратилась клиентка, которая рассказала, что агентство прислало ей письмо, в котором говорилось, что она должна либо работать по договору до лимита в 5 000 крон, либо перейти на предпринимательскую деятельность», — рассказали в одной из общественных организаций.
Эту тенденцию подтверждают и дискуссии в специализированных бизнес-группах на Facebook. «Я знаю многих людей, которым предоставили выбор: самозанятость или ничего. Сын моей подруги после школы пошел разносить посылки, и ему пришлось стать самозанятым, иначе его не брали», — пишет Хелена С.
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