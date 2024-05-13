ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Чехия уже становится богаче благодаря беженцам из Украины. За три месяца государство получило 3 миллиарда крон
22 мая 2024
09:30
467
Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составила сумма выплаченных пособий. По данным Министерства финансов, на эту сумму можно построить десять километров автострад или повысить пенсию всем пенсионерам на 1 200 чешских крон в год.
Ожидается, что поступления от украинских беженцев в бюджет будут продолжать расти, а расходы на них — снижаться.
В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов крон, а взносов в бюджет было перечислено на сумму 12,6 миллиарда крон. В прошлом году баланс уже был более-менее сбалансирован: министерство определило расходы в 21,6 миллиарда, а доходы — в 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче благодаря беженцам.
«В этом году пока есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 миллиарда крон, а расходы — 3,5 миллиарда крон, — говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел. Таким образом, государство получило 2,9 миллиарда чешских крон».
«Самым большим доходом, несомненно, являются взносы на социальное и медицинское страхование, за ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Тенденция к росту доходов за последний квартал очевидна», — говорит Климешова.
В Чехии насчитывается около 350 000 лиц, получивших временную защиту из Украины, и 118 000 из этих беженцев работают. В подавляющем большинстве случаев, девять из десяти, это трудовые отношения, при которых государству выплачиваются страховые взносы.
Значительная часть беженцев имеет более одной работы (таких до 30%), следует из опроса PAQ Research, проведенного в конце прошлого года. «Очень часто они работают на низкоквалифицированных должностях. Если бы они устроились на работу по специальности, они имели бы более высокие доходы и, следовательно, вносили бы больший вклад в государственный бюджет. Логика проста», — говорит Климешова.
По словам Мартина Розумека, директора Организации помощи беженцам, проблема получения лучшей работы заключается главным образом в сложностях с признанием дипломов и квалификаций.
«Дипломированные врачи с опытом работы в больницах только помогают или работают ассистентами. Я знаю случай, когда украинский беженец, получивший образование зубного техника, зарабатывает на жизнь каменщиком. Я знаю много таких историй, и признание квалификаций должно быть улучшено», — сказал Розумек. Это также увеличит поступления в государственный бюджет.
Еще одно препятствие — незнание чешского языка. «Дело не в том, что беженцы не хотят учить чешский, просто у них часто нет такой возможности. У нас есть клиентка, которая является врачом, но работает на заводе. Агентство забирает ее утром, отвозит на работу и привозит домой с работы. Там, где она живет, нет интернета, поэтому она не может учиться онлайн», — говорит Ева Мала из организации People in Need.
В то время как доходы от украинских беженцев растут, расходы на них неуклонно сокращаются. «Все больше людей переезжают из финансируемого государством временного жилья в квартиры, которые они оплачивают сами. Гуманитарные пособия больше не направлены на самых уязвимых, тогда как раньше они распределялись более широко», — говорит Климешова.
Она также отметила, что, согласно опросу общественного мнения, значительное число чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам. «Например, гуманитарная помощь обходится чешскому государству примерно в полмиллиарда в месяц. Однако около пятнадцати-двадцати процентов людей считают, что государство тратит на эту помощь в тридцать раз больше», — сказала Климешова.
В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов крон, а взносов в бюджет было перечислено на сумму 12,6 миллиарда крон. В прошлом году баланс уже был более-менее сбалансирован: министерство определило расходы в 21,6 миллиарда, а доходы — в 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче благодаря беженцам.
«В этом году пока есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 миллиарда крон, а расходы — 3,5 миллиарда крон, — говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел. Таким образом, государство получило 2,9 миллиарда чешских крон».
«Самым большим доходом, несомненно, являются взносы на социальное и медицинское страхование, за ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Тенденция к росту доходов за последний квартал очевидна», — говорит Климешова.
В Чехии насчитывается около 350 000 лиц, получивших временную защиту из Украины, и 118 000 из этих беженцев работают. В подавляющем большинстве случаев, девять из десяти, это трудовые отношения, при которых государству выплачиваются страховые взносы.
Значительная часть беженцев имеет более одной работы (таких до 30%), следует из опроса PAQ Research, проведенного в конце прошлого года. «Очень часто они работают на низкоквалифицированных должностях. Если бы они устроились на работу по специальности, они имели бы более высокие доходы и, следовательно, вносили бы больший вклад в государственный бюджет. Логика проста», — говорит Климешова.
По словам Мартина Розумека, директора Организации помощи беженцам, проблема получения лучшей работы заключается главным образом в сложностях с признанием дипломов и квалификаций.
«Дипломированные врачи с опытом работы в больницах только помогают или работают ассистентами. Я знаю случай, когда украинский беженец, получивший образование зубного техника, зарабатывает на жизнь каменщиком. Я знаю много таких историй, и признание квалификаций должно быть улучшено», — сказал Розумек. Это также увеличит поступления в государственный бюджет.
Еще одно препятствие — незнание чешского языка. «Дело не в том, что беженцы не хотят учить чешский, просто у них часто нет такой возможности. У нас есть клиентка, которая является врачом, но работает на заводе. Агентство забирает ее утром, отвозит на работу и привозит домой с работы. Там, где она живет, нет интернета, поэтому она не может учиться онлайн», — говорит Ева Мала из организации People in Need.
В то время как доходы от украинских беженцев растут, расходы на них неуклонно сокращаются. «Все больше людей переезжают из финансируемого государством временного жилья в квартиры, которые они оплачивают сами. Гуманитарные пособия больше не направлены на самых уязвимых, тогда как раньше они распределялись более широко», — говорит Климешова.
Она также отметила, что, согласно опросу общественного мнения, значительное число чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам. «Например, гуманитарная помощь обходится чешскому государству примерно в полмиллиарда в месяц. Однако около пятнадцати-двадцати процентов людей считают, что государство тратит на эту помощь в тридцать раз больше», — сказала Климешова.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
21 МАЯ 2024
1088
Гостем программы Ptám se já стал министр культуры Мартин Бакса (ODS). Министерство культуры уже однозначно определилось с тем, как увеличить плату за общественное телевидение и радио. Взносы должны...
11:30
21 МАЯ 2024
1415
У них нет стандартного трудового договора, но они работают только на одного начальника, как будто они его сотрудники. И делают они это по лицензии на предпринимательство в рамках так называемой...
10:30
21 МАЯ 2024
650
Если крупный бренд класса люкс хочет открыть магазин в Центральной и Восточной Европе, он сделает это в Праге. Чешская столица — самое важное направление для этого бизнеса во всем регионе. Более...
10:30
20 МАЯ 2024
872
Французская молочная компания Danone завершила работу над соглашением о продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р». Согласно ранее достигнутой договоренности, Danone должна была получить...
09:30
20 МАЯ 2024
1149
Апрельские данные Евростата показывают, что Чехия остается единственной страной, где цены на электричество и газ не падают с тех пор, как они резко выросли во время энергетического кризиса...
14:00
18 МАЯ 2024
1949
Умные счетчики скоро принесут чешским домохозяйствам динамические тарифы. «Потребители смогут изменить свое поведение и тем самым сократить расходы», — говорит глава ČEPS Мартин Дурчак.
18:00
16 МАЯ 2024
1357
Глава инвестиционной группы PPF и один из богатейших людей Чешской Республики оценивает перспективы бизнеса подконтрольных ему компаний и континента в целом.
12:30
16 МАЯ 2024
2079
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ ВОЗМУЩЕНЫ ПОВЫШЕНИЕМ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ. НАЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
Чехи должны платить десятки тысяч крон за владение квартирами и домами, а не пару тысяч крон в год, как это происходит сейчас, считает Либор Остатек, эксперт по недвижимости и ипотеке. По его...
13:00
15 МАЯ 2024
706
Только две трети работников получили от своих работодателей компенсацию за последствия недавней высокой инфляции и ее влияние на рост стоимости жизни. Женщины оказались в значительно худшей...
08:00
15 МАЯ 2024
1130
Чехи по-прежнему платят слишком много за мобильные данные по сравнению с жителями других европейских стран. Хотя ситуация постепенно улучшается, за границей можно найти тарифы, которые в несколько...
15:00
14 МАЯ 2024
1173
Преподаватели и студенты VŠE избрали девять делегатов, которые в конце месяца выберут замену отстраненному от должности декану Мирославу Шевчику. Студенты продемонстрировали, что хотят подвести...
13:30
14 МАЯ 2024
1562
Каждое утро в Прагу прибывает более 250 000 человек, свидетельствуют данные компании O2. Из некоторых районов более трети населения приезжает в столицу на работу.
09:30
14 МАЯ 2024
2541
Чешское общество в последние годы стремительно меняется под влиянием технологических, политических и социальных факторов. Однако за это время в Чехии полностью отсутствовали данные о том, насколько...
08:00
14 МАЯ 2024
1023
Более 23 000 человек в Чехии решили открыть свое дело в первом квартале 2024 года. По данным Чешского кредитного бюро, число предпринимателей выросло на наибольшую величину с 2011 года с учетом...
18:00
13 МАЯ 2024
1148
Правительство направило пенсионную реформу в Палату депутатов. Ее причиной стал рост числа пенсионеров и, наоборот, уменьшение количества людей трудоспособного возраста, отчисляющих взносы в...