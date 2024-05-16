Ежемесячные расходы на дорогу до работы? 5 000 крон — не исключение

Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Amazon. 18% опрошенных чехов в настоящее время ищут возможности сэкономить на транспорте до работы, будь то более дешевый вид транспорта, совместный транспорт с коллегами или друзьями или возможность больше работать из дома.



Четверть респондентов заявили, что уже пользуются самым дешевым видом транспорта из возможных на данный момент.



Большинство чехов, 58%, ездят на работу пять-шесть раз в неделю. 17% ездят на работу три-четыре раза в неделю, показал опрос.



14% вообще не ездят на работу. Они либо работают из дома, либо имеют рабочее место в нескольких минутах ходьбы. Работники из Оломоуцкого и Пардубицкого краев чаще всего работают из дома.



Почти две пятых из них тратят на дорогу до получаса, а менее трети — до часа. 2% добираются до дома более двух часов.



Опрос Amazon также показал, что чехи чаще всего предпочитают добираться на работу на собственном автомобиле, общественном транспорте или пешком. Когда речь заходит о выборе средства передвижения, наиболее важны гибкость во времени, финансовые затраты и скорость. Однако доступность и удобство также играют важную роль. Наименее важным фактором является экология.



Чаще всего общественным транспортом пользуются в столице, где почти три четверти людей добираются до работы на общественном транспорте. С другой стороны, только 22% работников в Праге пользуются собственным автомобилем.



Южночешские жители занимают первое место в воображаемом рейтинге по количеству ходящих на работу пешком — 37%. В Карловарском крае более четверти людей добираются на работу на велосипеде или скутере. Большинство людей здесь также пользуются совместным транспортом, то есть объединяют автопарки с коллегами или друзьями.