ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Ежемесячные расходы на дорогу до работы? 5 000 крон — не исключение
26 мая 2024
14:30
969
Почти 40% людей тратят на дорогу не более 1 000 крон в месяц. Менее чем у четверти ежемесячные транспортные расходы отнимают до 2 000 крон из месячного бюджета. Для 16% затраты составляют от 2 000 до 5 000 крон.
Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Amazon. 18% опрошенных чехов в настоящее время ищут возможности сэкономить на транспорте до работы, будь то более дешевый вид транспорта, совместный транспорт с коллегами или друзьями или возможность больше работать из дома.
Четверть респондентов заявили, что уже пользуются самым дешевым видом транспорта из возможных на данный момент.
Большинство чехов, 58%, ездят на работу пять-шесть раз в неделю. 17% ездят на работу три-четыре раза в неделю, показал опрос.
14% вообще не ездят на работу. Они либо работают из дома, либо имеют рабочее место в нескольких минутах ходьбы. Работники из Оломоуцкого и Пардубицкого краев чаще всего работают из дома.
Почти две пятых из них тратят на дорогу до получаса, а менее трети — до часа. 2% добираются до дома более двух часов.
Опрос Amazon также показал, что чехи чаще всего предпочитают добираться на работу на собственном автомобиле, общественном транспорте или пешком. Когда речь заходит о выборе средства передвижения, наиболее важны гибкость во времени, финансовые затраты и скорость. Однако доступность и удобство также играют важную роль. Наименее важным фактором является экология.
Чаще всего общественным транспортом пользуются в столице, где почти три четверти людей добираются до работы на общественном транспорте. С другой стороны, только 22% работников в Праге пользуются собственным автомобилем.
Южночешские жители занимают первое место в воображаемом рейтинге по количеству ходящих на работу пешком — 37%. В Карловарском крае более четверти людей добираются на работу на велосипеде или скутере. Большинство людей здесь также пользуются совместным транспортом, то есть объединяют автопарки с коллегами или друзьями.
Четверть респондентов заявили, что уже пользуются самым дешевым видом транспорта из возможных на данный момент.
Большинство чехов, 58%, ездят на работу пять-шесть раз в неделю. 17% ездят на работу три-четыре раза в неделю, показал опрос.
14% вообще не ездят на работу. Они либо работают из дома, либо имеют рабочее место в нескольких минутах ходьбы. Работники из Оломоуцкого и Пардубицкого краев чаще всего работают из дома.
Почти две пятых из них тратят на дорогу до получаса, а менее трети — до часа. 2% добираются до дома более двух часов.
Опрос Amazon также показал, что чехи чаще всего предпочитают добираться на работу на собственном автомобиле, общественном транспорте или пешком. Когда речь заходит о выборе средства передвижения, наиболее важны гибкость во времени, финансовые затраты и скорость. Однако доступность и удобство также играют важную роль. Наименее важным фактором является экология.
Чаще всего общественным транспортом пользуются в столице, где почти три четверти людей добираются до работы на общественном транспорте. С другой стороны, только 22% работников в Праге пользуются собственным автомобилем.
Южночешские жители занимают первое место в воображаемом рейтинге по количеству ходящих на работу пешком — 37%. В Карловарском крае более четверти людей добираются на работу на велосипеде или скутере. Большинство людей здесь также пользуются совместным транспортом, то есть объединяют автопарки с коллегами или друзьями.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:40
27 МАЯ 2024
562
ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА ЧЕК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОСТАТОЧНО ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ СВИДЕТЕЛЯ
При возврате товара в магазин в Чехии по закону не обязательно предъявлять чек или товар в оригинальной упаковке. Покупатель может доказать факт покупки различными способами, включая выписку из...
12:30
25 МАЯ 2024
2233
Украинцы, проживающие в Чехии, оказались в непростой ситуации из-за решения родного государства. Если им от 18 до 60 лет, теперь они должны предоставить свои данные украинскому военкомату, чтобы...
12:00
23 МАЯ 2024
1259
По просьбе граждан Украины заграничные филиалы государственного предприятия «Документ» возобновили прием заявлений на получение документов в порядке живой очереди с 22 мая 2024 года.
10:30
23 МАЯ 2024
1161
Умение водить автомобиль в современном мире — это не просто полезный, но и крайне практичный навык, особенно для тех, кто живет в быстром ритме.
19:30
22 МАЯ 2024
678
С четверга работодатели могут начать подавать заявки на получение взносов из Национального плана восстановления (NRP) на обучение сотрудников цифровым навыкам. На обучение сотрудника они могут...
13:00
22 МАЯ 2024
1600
MILOSTIVÉ LÉTO В ЧЕХИИ УЖЕ НЕ БУДЕТ ТАКИМ МИЛОСТИВЫМ. МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА СПИСАНИЕ ДОЛГОВ ПО МЕДСТРАХОВАНИЮ
Во вторник депутаты чешского парламента разрешили некоторым должникам простить штрафы по медицинскому страхованию, возвращенные Сенатом. Но это коснется меньшего числа людей, чем предполагала...
11:55
22 МАЯ 2024
1684
Белого медведя перевезли в Алматы по рекомендации координатора Пражского зоопарка. Условия в зоопарке в Алматы сейчас лучше, чем в Праге, и Том должен был получить шанс на размножение, пишет...
09:30
22 МАЯ 2024
1933
ЧЕХИЯ УЖЕ СТАНОВИТСЯ БОГАЧЕ БЛАГОДАРЯ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ. ЗА ТРИ МЕСЯЦА ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИЛО 3 МИЛЛИАРДА КРОН
Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составила сумма...
21:00
21 МАЯ 2024
1783
Гостем программы Ptám se já стал министр культуры Мартин Бакса (ODS). Министерство культуры уже однозначно определилось с тем, как увеличить плату за общественное телевидение и радио. Взносы должны...
11:30
21 МАЯ 2024
1926
У них нет стандартного трудового договора, но они работают только на одного начальника, как будто они его сотрудники. И делают они это по лицензии на предпринимательство в рамках так называемой...
10:30
21 МАЯ 2024
1090
Если крупный бренд класса люкс хочет открыть магазин в Центральной и Восточной Европе, он сделает это в Праге. Чешская столица — самое важное направление для этого бизнеса во всем регионе. Более...
10:30
20 МАЯ 2024
1195
Французская молочная компания Danone завершила работу над соглашением о продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р». Согласно ранее достигнутой договоренности, Danone должна была получить...
09:30
20 МАЯ 2024
1427
Апрельские данные Евростата показывают, что Чехия остается единственной страной, где цены на электричество и газ не падают с тех пор, как они резко выросли во время энергетического кризиса...
14:00
18 МАЯ 2024
2166
Умные счетчики скоро принесут чешским домохозяйствам динамические тарифы. «Потребители смогут изменить свое поведение и тем самым сократить расходы», — говорит глава ČEPS Мартин Дурчак.
18:00
16 МАЯ 2024
1519
Глава инвестиционной группы PPF и один из богатейших людей Чешской Республики оценивает перспективы бизнеса подконтрольных ему компаний и континента в целом.