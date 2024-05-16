Для возврата товара чек предъявлять необязательно. Достаточно выписки из банка или подтверждения от свидетеля

Как предъявить претензию без чека



Вы потеряли чек, а вам нужно вернуть бракованный товар в магазин? Не беда, ведь чек — далеко не единственный документ, на который можно опереться при предъявлении претензии. Есть несколько альтернативных вариантов, которые торговец обязан принять в случае претензии.



По словам Эдуарды Хекшовой, директора организации потребителей dTest, ситуация, когда продавцы пытаются убедить жалующихся покупателей, что не могут принять товар без чека, повторяется постоянно. DTest часто сталкивается с ней в своей консультационной деятельности.



Иногда это намерение продавца отбить у потребителя желание вернуть товар по гарантии, в некоторых случаях это незнание, которое не является оправданием, хотя это одна из самых элементарных вещей, говорит Хекшова.



По ее словам, есть несколько способов доказать покупку без чека. Достаточно сфотографировать чек или, в случае онлайн-заказов, найти подтверждение в электронной почте.



«С онлайн-покупками дело обстоит проще, там у нас будет какая-то запись, как правило, в почте или в записях предыдущих заказов после входа в интернет-магазин. Однако ничего не теряется и при покупке в обычном магазине», — объясняет он.



Что же делать, если ни чека, ни подтверждения по электронной почте нет? Например, для подтверждения оплаты у конкретного продавца можно использовать выписку из интернет-банкинга. Однако проблема может возникнуть, если покупатель приобрел несколько товаров и общая сумма оплаты не совпадает с ценой заявленного товара.



«Также может помочь, если товар настолько специфичен, что его продает только один конкретный ритейлер или сеть. Однако в этом случае необходимо доказать, когда была совершена покупка», — продолжает Хекшова. Еще один вариант — использовать гарантийный талон, если клиент получил его вместе с товаром. Как правило, на нем указывается дата покупки.



Если речь идет о товарах, на которые покупатель уже предъявлял претензии в прошлом, можно использовать отчеты о предыдущих претензиях, чтобы помочь продавцу найти остальную информацию. По словам эксперта, показания свидетеля, который подтверждает факт покупки товара, также не могут быть отклонены.



Что делать с отклоненной претензией



По словам Хекшовой, если розничный продавец настаивает на предоставлении чека, он действует незаконно. В этом случае потребители могут обратиться в Чешскую торговую инспекцию.



«В рамках внесудебного урегулирования спора Служба потребительской инспекции может попросить продавца принять жалобу, а в рамках своей надзорной деятельности — оштрафовать продавца, поскольку это является правонарушением», — комментирует Хекшова.



По словам Франтишека Котрбы, представителя Чешского управления торговой инспекции, закон не требует от потребителей предъявления документа о покупке в качестве единственного допустимого доказательства приобретения товара.



«Поэтому продавец не может навязывать потребителю это обязательство, которое не имеет под собой никаких правовых оснований. Фактически, продавец неправомерно ограничит возможность потребителя требовать товар в нарушение закона. Если это сделано с помощью положения в условиях или процедуре рассмотрения претензий, это не принимается во внимание», — сказал Котрба.



По его словам, потребитель может подать жалобу в торговую инспекцию для проведения расследования, но это не поможет напрямую разрешить спор с продавцом.



«Если между потребителем и продавцом возник спор относительно прав и обязанностей по договору купли-продажи, потребитель может подать ходатайство о внесудебном урегулировании спора», — добавляет он. По его словам, сохраненный чек значительно упростит процедуру подачи жалобы.



Претензии можно подавать и без упаковки или бирок



Тот факт, что претензии по товарам можно предъявить только при наличии чека, — лишь одна из многих неясностей, связанных с процессом подачи претензий. Например, неверно утверждение, что при предъявлении претензий товары должны быть в оригинальной упаковке.



«Товар не обязательно должен быть в оригинальной упаковке, даже если вы отказываетесь от договора в течение 14-дневного срока, например, при покупке через интернет. Нельзя требовать от потребителей сохранять упаковку, например, коробки, для возврата товара», — поясняет он.



Еще одно заблуждение — идея о том, что на товаре обязательно должны быть ярлыки, которые были при покупке. Это неправда, а такое требование ограничило бы права потребителя. Еще один очень распространенный миф — это обязательство требовать полный комплект товара, включая все аксессуары.



«В качестве примера можно привести претензию по поводу дефектной камеры на мобильном телефоне, где продавец обусловил принятие претензии отправкой мобильного телефона, включая оригинальное зарядное устройство и наушники, которые были предоставлены в качестве подарка», — говорит эксперт.



Продавец может требовать только те детали, которые строго необходимы для удовлетворения претензии. Поэтому в случае с данной претензией достаточно только телефона, поскольку другие предметы, такие как зарядное устройство или наушники, не влияют на проявление дефекта.



«Но если претензия касается, например, дефектного аккумулятора в этом телефоне, продавец может потребовать предоставить и зарядное устройство, чтобы определить, не находится ли дефект в зарядном устройстве, даже если он проявился только в самом устройстве», — добавляет она.