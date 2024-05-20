Чешские торговые сети получили огромные штрафы за фальшивые скидки. Кто провинился больше всего?

В первом квартале этого года Чешское управление торговой инспекции (ČOI) наложило на торговые сети 48 штрафов на общую сумму 5,058 млн чешских крон за недобросовестную торговую практику. На этот раз список возглавила компания Albert с десятью штрафами на общую сумму 1,427 млн чешских крон. За ним следуют Kaufland и Lidl. Однако и другие сети, включая Coop и Hruška, не избежали наказания.





Обычно ČOI не публикует информацию о штрафах, но Novinky.cz получили ее после запроса в соответствии с Законом о свободе информации.





Штрафы относятся к проверкам, проведенным в прошлом году. Для сетей по-прежнему характерно, что цена на кассе отличается от цены на полке. Однако ритейлерам стало еще сложнее справиться с новым правилом о скидках, которое действует с прошлого года. Согласно ему, скидки должны основываться на самой низкой цене за последние 30 дней, которая также должна быть указана.





Например, в мае прошлого года магазин Albert в Брно предлагал 28-процентную скидку на чистящее и обезжиривающее средство для посудомоечных машин, которое стоило от 139,90 чешских крон до 99,90 чешских крон. В ходе проверки было установлено, что товары предлагались по такой сниженной цене как минимум с начала февраля.





В другом магазине Albert в Брно цена на вино Tarapaca до скидки составляла 209 чешских крон, в то время как согласно истории цен, найденной инспекторами, она была 99 чешских крон. Цена продажи после скидки составила 109,90 чешских крон. Таким образом, вино за месяц подорожало, несмотря на объявленную скидку.





Повторная скидка не действует





В магазине Alberta в Холешове инспекция обнаружила разные неправильные объявленные цены до скидки на 16 товаров. Решение инспекции занимает 37 страниц





«Инспекция оштрафовала за метод информирования о ценах, и эта сумма является суммой индивидуальных штрафов за этот единый метод информирования в магазинах, которые посетила инспекция». В связи с неясной интерпретацией, Albert подал судебную апелляцию на отдельные решения инспекции, — сообщил Новости пресс-секретарь Albert Иржи Маречек. По словам пресс-секретаря, практика такова, что сеть оплачивает штрафы, а затем пытается их взыскать.





В магазине Tesco в Скутеце гель для стирки Persil продается со скидкой по цене 799 чешских крон, хотя согласно записям о ценах он должен стоить 599 чешских крон.





В Penny в Марианских Лазнях также продавали игристое вино лицам, не достигшим 18 лет, за что магазин был оштрафован на 300 000 чешских крон. Это правонарушение также классифицируется как недобросовестная коммерческая практика, но, согласно документам, это, похоже, единичный пример. Доминируют ценовые нарушения.





Например, один из семи штрафов для компании Billa на сумму 280 000 чешских крон был связан с неправильными ценами на пиво в магазине в Пршерове. Хотя на полке цена на пиво Excelent 11 составляла 11,90 чешских крон, на кассе его неправильно оценили в 18,90 чешских крон.





Штрафы не очень страшны





Сети обычно оправдываются тем, что они почти каждую неделю завышают цены на большое количество товаров, и человеческие ошибки имеют место. Однако не так уж часто бывает, что ошибка идет во вред магазину.





В предыдущем квартале больше всего штрафов от ČOI за недобросовестную практику получила сеть Penny. Компания Albert, имеющая более 330 магазинов, занимает второе место в Чехии по этому показателю после Penny.





Для торговых сетей с миллиардной прибылью такие штрафы — капля в море. Однако у инспекции нет полномочий налагать более крупные штрафы за подобные проступки. Максимальный штраф в таких случаях составляет пять миллионов крон«, — сказал Михаэль Макса, заместитель директора инспекции.





Размер штрафа зависит от характера и тяжести правонарушения и учитывает любые отягчающие и смягчающие обстоятельства. Штрафы по верхней границе ставки могут быть наложены только за очень серьезные нарушения закона, как правило, в случаях, когда имеются сильные отягчающие обстоятельства, добавил он.