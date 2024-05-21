Исследование: заработок выпускника университета в Чехии на 17 600 крон выше, чем у выпускника средней школы

Это следует из недавнего исследования портала Platy.cz, проведенного среди нескольких тысяч респондентов. Сервер сравнивает зарплаты и оклады в разных сегментах, профессиях и должностях.





По данным портала, у выпускников вузов с магистерскими и инженерными степенями средний заработок также растет быстрее с годами работы. После одного-двух лет работы они зарабатывают 54 940 крон, после трех-пяти лет — 63 030 крон, а после шести или десяти лет — 69 940 крон.





Работники со средним образованием получают 43 520 крон после одного-двух лет работы, 47 410 крон после трех-пяти лет и 48 440 крон после шести-десяти лет.





После шести-десяти лет работы разница в ежемесячном вознаграждении между выпускником средней школы и выпускником университета составляет 21 500 крон. Все эти суммы включают среднюю зарплату с учетом премий и бонусов.





«Выпускники средних школ стоят перед выбором: продолжить обучение в университете или выйти на рынок труда и найти свою первую работу. Помимо значительно более высокого материального вознаграждения, есть и другие преимущества для успешной будущей карьеры», — говорит Мирослав Дравецкий из Platy.cz.





Согласно последним данным, опубликованным Чешским статистическим управлением (ЧСУ), медианная зарплата выпускников вузов в четвертом квартале прошлого года составила 55 316 крон, в то время как обычный уровень заработка выпускников средних школ был примерно на 15 000 крон ниже. По данным ЧСУ, медианная заработная плата работников с высшим профессиональным образованием или степенью бакалавра в указанный период составляла 46 318 крон.