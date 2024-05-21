В целом количество должников в Чехии снижается, но все больше людей испытывают трудности с оплатой аренды

С начала года в консультационные центры стало приходить больше людей, у которых есть проблемы с оплатой аренды, сказал председатель комитета Ассоциации консультационных центров для граждан Гинек Калвода.





Причиной этого, по его словам, в первую очередь является повышение платежей, на которое согласились некоторые арендодатели. «Мы наблюдаем повышение на несколько десятков процентов, — сказал Калвода. Людям становится трудно найти источники дохода для оплаты аренды».





Другой причиной являются счета за электроэнергию, по которым у некоторых людей образовалась большая задолженность или увеличились авансы.





Исследование, проведенное компанией KRUK Czech and Slovak Republic (KRUK), также указывает на возросшие трудности с оплатой аренды и коммунальных услуг, хотя и обрамлено хорошими новостями. Если в прошлом году доля заемщиков с просроченной задолженностью выросла с семи до более чем десяти процентов, то в этом году произошло небольшое снижение. До восьми процентов.





«Хотя заемщиков с просроченной задолженностью по сравнению с прошлым годом стало меньше, с другой стороны, их просроченная задолженность значительно выше», — отметила Ярослава Палендалова, генеральный директор компании.





Объем просроченной задолженности растет





Более двух пятых непогашенных долгов составляют от 10 000 до 100 000 чешских крон. В прошлом году это коснулось только 35% должников. Почти треть должников имеют задолженность свыше 100 тысяч чешских крон. Здесь доля осталась прежней. Однако доля должников с неоплаченными долгами до десяти тысяч крон уменьшилась.





По сравнению с предыдущим годом увеличилась доля неоплаченных долгов перед небанковскими организациями, такими как краткосрочные кредиты или рассрочка — с 35% до 42%.





За ними следуют непогашенные банковские кредиты с долей в одну треть, а затем неоплаченные жилищные платежи, то есть упомянутая квартплата и коммунальные услуги, где доля должников увеличилась с 22% до 26%.





Далее следуют неоплаченные долги за коммунальные услуги, такие как телефон, интернет и т. п., которые за год увеличились с 22% до 24%; и почти каждый пятый неоплаченный долг приходится на родственников или друзей.