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В целом количество должников в Чехии снижается, но все больше людей испытывают трудности с оплатой аренды
30 мая 2024
14:00
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Бюро гражданских консультаций сталкиваются с большим наплывом людей, которые не в состоянии оплатить аренду, коммунальные услуги и сервис. Особенно это касается крупных городов, таких как Прага или Брно. Проблемы были выявлены в ходе последнего опроса о погашении долгов.
С начала года в консультационные центры стало приходить больше людей, у которых есть проблемы с оплатой аренды, сказал председатель комитета Ассоциации консультационных центров для граждан Гинек Калвода.
Причиной этого, по его словам, в первую очередь является повышение платежей, на которое согласились некоторые арендодатели. «Мы наблюдаем повышение на несколько десятков процентов, — сказал Калвода. Людям становится трудно найти источники дохода для оплаты аренды».
Другой причиной являются счета за электроэнергию, по которым у некоторых людей образовалась большая задолженность или увеличились авансы.
Исследование, проведенное компанией KRUK Czech and Slovak Republic (KRUK), также указывает на возросшие трудности с оплатой аренды и коммунальных услуг, хотя и обрамлено хорошими новостями. Если в прошлом году доля заемщиков с просроченной задолженностью выросла с семи до более чем десяти процентов, то в этом году произошло небольшое снижение. До восьми процентов.
«Хотя заемщиков с просроченной задолженностью по сравнению с прошлым годом стало меньше, с другой стороны, их просроченная задолженность значительно выше», — отметила Ярослава Палендалова, генеральный директор компании.
Объем просроченной задолженности растет
Более двух пятых непогашенных долгов составляют от 10 000 до 100 000 чешских крон. В прошлом году это коснулось только 35% должников. Почти треть должников имеют задолженность свыше 100 тысяч чешских крон. Здесь доля осталась прежней. Однако доля должников с неоплаченными долгами до десяти тысяч крон уменьшилась.
По сравнению с предыдущим годом увеличилась доля неоплаченных долгов перед небанковскими организациями, такими как краткосрочные кредиты или рассрочка — с 35% до 42%.
За ними следуют непогашенные банковские кредиты с долей в одну треть, а затем неоплаченные жилищные платежи, то есть упомянутая квартплата и коммунальные услуги, где доля должников увеличилась с 22% до 26%.
Далее следуют неоплаченные долги за коммунальные услуги, такие как телефон, интернет и т. п., которые за год увеличились с 22% до 24%; и почти каждый пятый неоплаченный долг приходится на родственников или друзей.
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