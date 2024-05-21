Составлен рейтинг самых популярных детских имен в Чехии

Об этом сообщил Марек Ройчек, председатель Чешского статистического управления (ЧСУ). Имена Петр и Вероника выбыли из первой двадцатки.





Тройка самых популярных имен для обоих полов в прошлом году осталась такой же, как и в 2022 году, только Ян и Матиаш сменили друг друга на втором и третьем местах для мальчиков. Следующие места в рейтинге популярности заняли Адам, Матей и Войтех, а среди женских имен — Софи, Натали и Тереза.





Ройчек отметил, что разнообразие имен велико, и в прошлом году родители использовали 3 100 имен для мальчиков и около 3 400 для девочек, причем ЧСУ считает два варианта одного и того же имени, например, Михаэль и Михал.





«Больше всего увеличилось число носителей имен Тео, Уильям и Войта», — сказал он. А вот имена Владимир, Себастьен и Иван, напротив, сильно упали в популярности. У девочек самыми любимыми оказались имена Леа, Изабела и Оливия, а наибольшую популярность потеряли Агата, Моника и Мелания. В долгосрочной перспективе Доминик и Софи становятся все более популярными, в то время как Томаш, Мартин, Петр и Вероника теряют популярность.





Исторически, в период с 1950 по 2023 год, имя Ян занимало первое место по числу голосов среди мальчиков 25 раз. За ним следуют Петр с 18 и Якуб с 17. Среди девочек первое место заняла Яна — 25, за ней следуют Тереза с 15 первыми голосами и Элишка с 12.





Популярность Якуба и Элишки наблюдается в большей части страны: эти имена занимают первые места в 11 из 14 регионов. Иначе обстоят дела, например, в Праге, где среди мальчиков отмечено наибольшее число Матиашей, Якубов и Адамов, а среди девочек преобладали Анна, Софья и Элишка.





В мегаполисе, однако, по словам Ройчека, выбор имен очень разнообразен, и три самых популярных родители выбирают только для 10% новорожденных. Например, в Злинском и Южночешском краях родители дают более традиционные имена. Популярность некоторых имен также зависит от размера населенного пункта: Альберт или Элишка более популярны в крупных городах. Радек и Степанек более распространены в небольших деревнях.





В прошлом году в Чехии родилось около 92 000 детей, что стало одним из самых низких показателей за всю историю страны.