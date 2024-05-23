Новые данные: средняя продолжительность жизни в Чехии сейчас самая высокая за всю историю

Это следует из данных Чешского статистического управления. Средняя продолжительность жизни в Чехии сейчас самая высокая за всю историю страны.





50 лет назад средняя продолжительность жизни мужчин составляла 66,5 года, а женщин — 73,7 года. С начала этого века она увеличилась на 4,87 года для мужчин и на 4,27 года для женщин. «Этому есть несколько причин. Развивается медицина, люди больше заботятся о своем здоровье, значительная часть из них также питается более здоровой пищей», — комментирует демограф Томаш Фиала из Университета экономики.





Однако текущее значение в Чехии все еще примерно на 1,5 года ниже среднего значения в Европейском союзе. Чехия занимает 18-е место в ЕС. Более низкие показатели имеют только постсоциалистические страны — члены ЕС, за исключением Словении, где средняя продолжительность жизни на два года выше.





Повышение пенсионного возраста





Данные, публикуемые статистикой, важны не только с точки зрения развития населения в целом, но и в связи с пенсионной системой и возрастом выхода на пенсию. В настоящее время он составляет 65 лет, но правительство хочет его изменить.





Согласно новому подходу, люди будут узнавать свой пенсионный возраст в 50 лет, основываясь на данных Управления национальной статистики, так что в среднем они проведут на пенсии 21,5 года.





«Согласно текущему предложению о пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию будет увеличиваться по мере роста продолжительности жизни, исходя из среднего показателя для мужчин и женщин в возрасте 50 лет. В 2023 году будет достигнуто значение 31,41 года, что более чем на 15 месяцев выше, чем в 2015 году», — подсчитала Фиала новые данные.





По его словам, если реформа будет одобрена в предложенном виде, то люди, родившиеся в 1973 году, должны выходить на пенсию в 65 лет и девять месяцев. В последующие годы можно ожидать увеличения пенсионного возраста на два месяца за каждый год.





Поправка к пенсионной реформе сейчас находится в Палате депутатов, где она подвергается критике со стороны оппозиции. Критики указывают на то, что поправка пренебрегает надеждой на здоровую продолжительность жизни. Но коалиция сама может изменить ее с помощью поправки. Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) все еще хочет рассчитать предложение Чешского демографического общества, согласно которому пенсионный возраст будет увеличиваться только на один месяц каждый год с 1966 года, так что люди будут проводить на пенсии около четверти своей жизни.