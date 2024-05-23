Конец бедности в Чехии: средняя зарплата выросла в реальном выражении в первом квартале 2024 года

Данные были опубликованы во вторник Чешским статистическим управлением (ЧСУ).





Что касается роста реальной заработной платы, то впервые за более чем два года произошло увеличение в годовом исчислении благодаря снижению инфляции, которая за первые три месяца этого года выросла всего на 2,1%, что значительно меньше, чем в предыдущие кварталы.





«После девяти кварталов наметился поворот, хотя в некоторых секторах заработная плата работников не выросла в реальном выражении», — прокомментировала данные Йитка Эрхартова, руководитель отдела статистики труда ЧСУ.





Медианная заработная плата, то есть ее среднее значение, в первом квартале достигла 36 651 кроны, что на 5,5% больше по сравнению с прошлым годом. Медианная зарплата мужчин составила 39 541 крону, а женщин — 33 793 кроны. «80% работников в Чехии получали зарплату от 20 753 до 69 219 крон», — добавили статистики.