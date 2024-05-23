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Конец бедности в Чехии: средняя зарплата выросла в реальном выражении в первом квартале 2024 года
4 июня 2024
10:00
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После 27 месяцев непрерывного снижения средней реальной заработной платы тенденция наконец-то изменилась. В первом квартале этого года реальная среднемесячная заработная плата в Чехии выросла на 4,8%. В номинальном выражении средняя брутто-зарплата в первом квартале составила 43 941 крону, что на 2 884 кроны или на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Данные были опубликованы во вторник Чешским статистическим управлением (ЧСУ).
Что касается роста реальной заработной платы, то впервые за более чем два года произошло увеличение в годовом исчислении благодаря снижению инфляции, которая за первые три месяца этого года выросла всего на 2,1%, что значительно меньше, чем в предыдущие кварталы.
«После девяти кварталов наметился поворот, хотя в некоторых секторах заработная плата работников не выросла в реальном выражении», — прокомментировала данные Йитка Эрхартова, руководитель отдела статистики труда ЧСУ.
Медианная заработная плата, то есть ее среднее значение, в первом квартале достигла 36 651 кроны, что на 5,5% больше по сравнению с прошлым годом. Медианная зарплата мужчин составила 39 541 крону, а женщин — 33 793 кроны. «80% работников в Чехии получали зарплату от 20 753 до 69 219 крон», — добавили статистики.
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