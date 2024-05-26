Человек, который был водителем трамвая в Праге, имеет больше всего академических титулов в стране

«Мой отец был греко-католическим священником, он изучал теологию, но наступление 50-х годов не позволило ему получить докторскую степень. Поэтому он ушел работать на производство», — вспоминает 67-летний Лео Сальвет. Его мать, которая хотела, чтобы ее сын стал инженером, также очень положительно относилась к образованию.





Однако после окончания школы юный Лео не стал углубляться в учебу. «Я не захотел учиться дальше и пошел работать автомехаником, а в 21 год я стал водителем трамвая», — улыбается мужчина, которому в то время казалось, что мечта сбылась.





«Но вскоре все изменилось. Было несколько аварий — правда, не по моей вине, и я не мог избавиться от неприятного чувства. Я думал про себя: это не то, чего ты хочешь на всю жизнь», — вспоминает он.





Дилемма заключалась в поиске подходящей специальности. «Мне не нравилась инженерия из-за моих особенностей, и, хотя меня привлекала экономика, я боялся математики, — описывал он.





По рекомендации знакомых он нашел работодателя, который позволил ему пройти обучение без отрыва от производства. Работая бухгалтером в Министерстве юстиции, он начал изучать право. В 1988 году он смог написать первую из своих степеней напротив своего имени: JUDr.





«Когда я перевелся в Министерство финансов, они захотели, чтобы я завершил экономическое образование», — вспоминает он спонтанный путь к своей второй степени. Другие степени приходили так же естественно, будь то полезные для профессии, которой он занимался в данный момент, или привлекательные по личным причинам.





Учеба как хобби всей жизни





«В 90-е годы я начал изучать теологию (ThDr.), я хотел стать священником, как мой отец. В учебу я вложил деньги из маминого наследства. На них я закончил экономическое образование, чтобы получить диплом инженера, о котором мечтала моя мама. Я закончил университет с красным дипломом», — радуется он и по сей день.





Он также учился за границей: из любимой Словакии он привез дипломы, подтверждающие его высокую специализацию в области государственного управления или демографии, которая является еще одним его хобби. У него есть почетная докторская степень чешского филиала польского Торуньского университета, а его последняя степень (PhDr.) отмечена печатью Университета здравоохранения и социальной работы Святой Елизаветы. Ему вполне подходит его нынешняя должность юриста в отделе здравоохранения пражской мэрии.





«Когда тебе что-то нравится, ты не смотришь на время, это радость», — раскрывает он свою наследственную любовь к образованию, которую самоотверженно поддерживает его жена.





Но он говорит, что лучше выбрать одну, специализированную область обучения. В среду, 5 июня, Лео Сальвет приедет в Пельгржимов в рамках недельной презентации выдающихся личностей, которая предваряет проходящий в эти выходные 34-й ежегодный фестиваль «Пельгржимов — город рекордов».