Комментарий: пойдут ли чешские солдаты воевать в Украину?

Было много упоминаний о том, что некоторые страны НАТО отправят войска в Украину. Пока что ближе всех к этому подошел президент Франции Макрон, который первым обратился с этим посланием. Идея заключается в том, чтобы отправить инструкторов для обучения украинских солдат, а не для ведения боевых действий. Дело застопорилось, поскольку это связано с контрактными и юридическими трудностями.





Однако другие страны — члены НАТО высказывают свое мнение и заявляют о возможности отправки боевых сил. Наиболее остро ощущают необходимость непосредственного участия в обороне балтийские государства. Они наиболее уязвимы перед возможным переломом в российском наступлении.





В нашей стране до сих пор были довольно горькие гражданские предложения о предоставлении Украине защиты с воздуха. На самом деле мы первыми отправили тяжелое вооружение и боеприпасы. И не только из собственных запасов. Дипломатически мы с самого начала и всеми силами защищали Украину наступательными методами.





В ожидании российского наступления





Российское наступление может быть связано с завершением чисток в армейском командовании и Министерстве обороны под предлогом борьбы с повальной коррупцией. И это не шутка. Коррупция действительно подтачивает и ослабляет российские военные силы, но в интересах привилегированного правящего истеблишмента. В этом, конечно, и заключается весь смысл правления в России. Будь то царская, большевистская или путинская Россия. Именно поэтому периодически предпринимаются серьезные попытки дворцовых переворотов. Вспомните недавнего Пригожина.





Простые россияне могут вложить в конфликт не больше своей жизни, а получить в качестве военных трофеев небольшое состояние или стиральную машину. Правящий класс массово перераспределяет доходы от военной экономики, ее потери, расходы и прибыли. Часть привилегированных семей и кланов не подвергается опасности быть отправленными на фронт. Жизни простых россиян или безопасность России явно не стоят на кону в политике Кремля.





Кстати, из вышесказанного следует, что война ведется не только на востоке Украины, но и на счетах и в собственности российской иерархии. Мы недооценили и это, потому что как только они начнут всерьез терять свое имущество, комфорт и безопасность своих семей, а война будет разрушать их привилегии, они ее прекратят. То, что она продолжается, означает, что она продолжает им платить.





Приходит ли конец нерешительности Запада?





Европа ищет способ повысить эффективность своей военной промышленности, а также синергию в поставках боеприпасов и оружия, которые дали бы Украине больше возможностей для защиты от наземного и воздушного превосходства России. Страны — члены НАТО наконец-то смирились с украинскими атаками на саму Россию. Нанесение ущерба российской территории, похоже, является эффективной защитой и больше не рассматривается как эскалация после почти 30 месяцев. Не приближает ли это нас к более глубокому обсуждению вопроса о расширении сотрудничества на восточном фланге НАТО для укрепления обороны Украины?





Мы не должны быть неподготовленными. Нам нужно проработать больше вариантов действий армий стран — членов альянса на украинском пространстве, чтобы мы действовали целенаправленно: Четко определите, чего мы хотим добиться и как. Как — в плане скоординированных действий в рамках НАТО или в добровольной коалиции заинтересованных европейских стран.





Украина — это европейская повестка дня. В Европе, таким образом, больше восточного крыла НАТО, от Румынии до Скандинавии. Средиземноморская Европа имеет и будет иметь больше поводов для беспокойства в связи с анархией и расширением террористических баз в африканском Сахеле. В отношении ближневосточного конфликта и Израиля Европа разделена, что заметно ослабляет нас, помогает Кремлю и возлагает больше ответственности на США.





Каковы наши цели в сфере безопасности?





При защите Украины стратегической целью должно быть укрепление безопасности Европы против расширяющейся российской агрессии. Расширение европейского оборонительного рубежа до украинской границы с Россией. Это неизбежно означает постепенную интеграцию Украины в западный мир и вытеснение России из Европы — в политическом, оборонительном и, в конечном счете, экономическом смысле. В интересах безопасности всего Запада. Горизонт внутренней модернизации России находится на расстоянии десятилетий, если он вообще существует.





Стратегические соображения должны включать как наши возможности, так и риски, в том числе ответные действия России и стремление деградирующего Кремля расширить войну на западном направлении. Для таких правителей, как Путин и его прихлебатели, война — единственный способ контролировать Россию и россиян и еще больше истощать их. Они не могут управлять с помощью свободы граждан, социального и жизненного уровня, здравоохранения, образования или строительства водопроводных, железнодорожных и канализационных систем. Им нужна война.





Конфликт в Украине носит глобальный характер





Рассмотрим также действия союзников России — Пекина, Тегерана, Северной Кореи и Беларуси. Китай извлекает максимальную выгоду из ослабленной России; в Пекине Путин — почти вассал. Другие упомянутые государства преследуют аналогичные цели.





В то время как Африка и Южная Америка нуждаются в нашем экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области развития, в конфликте с Россией мы не находим ни их понимания, ни их сочувствия. Это область бесконечной работы для нашей дипломатии и помощи в развитии, которая больше не может ограничиваться соседством с Европой. На нас лежит растущая глобальная ответственность за более энергичное продвижение интересов Запада. В этом также заключается наша фундаментальная и новая роль как европейцев — в формировании новой, более жесткой внешней политики ЕС. Та, что существовала до сих пор, потерпела крах под геополитическим, экономическим и энергетическим давлением России.





И, кстати, взгляд на дебаты возможных новых евродепутатов не внушает оптимизма. Как и сокращение нашего присутствия в структурах и институтах ЕС. Восточное крыло ЕС должно существенно усилить свое влияние на весь Союз, но для этого нам также необходимо существенно повысить свою компетентность и возможности.





Возможные следующие шаги





Военное вторжение в Украину не должно быть экстренным, импровизированным или вынужденным шагом, спровоцированным Россией. Напротив. Оно должно соответствовать системным параметрам, которые повышают шансы на достижение желаемых результатов, как краткосрочных, так и стратегических. Ближайшая цель — предотвратить поражение Украины и укрепить ее оборону. В среднесрочной перспективе — снизить риск конфликта между Россией и Западом. Но силой, а не уступками Кремлю, как после аннексии Крыма в 2014 году.





Москва знает, что ей не по зубам конфликт с НАТО, если она не может придираться к отдельным изолированным государствам. Именно поэтому Россия размывает отношения со своими политическими союзниками внутри ЕС и США. Сегодня, несмотря на разногласия между некоторыми членами, НАТО сплочена по отношению к Украине. Она может постоянно работать над своей сплоченностью. Это стало очевидным несколько дней назад на конференции в Праге. Это важно для дальнейших военных действий и сотрудничества. Тем более что мы готовим высадку в Нормандии не для спасения оккупированной Европы, а для усиления одной страны, подвергшейся нападению и защищающей себя.





Если не возникнет необходимости нажать на экстренный военный тормоз, чтобы остановить прорыв российского наступления, дальнейший путь требует, прежде всего, скоординированного и поэтапного решения на различных уровнях политических и военных усилий НАТО или коалиции членов внутри НАТО. ЕС сейчас нужно время, чтобы сформировать новый парламент и Европейскую комиссию.





Восточноевропейцы могут выработать общую стратегию на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Надежная правовая опора для действий НАТО в международном праве и в двусторонних соглашениях с Украиной также является стратегическим параметром. Право — важный элемент безопасности как наших войск, так и действий НАТО. Россияне должны заранее понимать, на какой правовой основе войска НАТО будут действовать в Украине и что они нарушат, напав на них.





Даже с этой точки зрения полезно пересмотреть тот факт, что Чешская Республика до сих пор смирилась со своими дипломатическими инструментами в Москве, а мы практически обездвижили свое посольство. Это контрастирует с российским в нашей стране и нашей активностью в военном и союзническом слоях давления на Кремль. Давайте использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты.





Потребуется время, чтобы подготовить все юридические документы с Киевом, над которыми сейчас работают, по-видимому, только французы. Усиление веса международного права и двусторонних правовых договоров с Украиной — важнейший инструмент для укрепления ее позиций по отношению к России, в том числе и в отношении общего обрамления российского военного беспредела на Украине. Поскольку в Украине находятся потенциальные инструкторы и эксперты НАТО, международное право необходимо укреплять, а не ослаблять. Но мы также должны быть готовы укрепить союзнические связи силой, если потребуется.





И ко всем институтам международного права нужно относиться одинаково. Ставить их под сомнение — значит играть против принципов функционирования западного мира, даже если они вызывают у нас дискомфорт или сомнения. Правовая стабильность в мире расширяющихся конфликтов крайне важна. Замена ее военной силой противоречит нашим цивилизационным интересам.





Размещение даже одного солдата НАТО в Украине должно быть одобрено соответствующим парламентом страны-члена. Поэтому целесообразность и рациональность такого курса действий должна быть также понятна внутренним обстоятельствам государств-членов, как с точки зрения европейской безопасности, так и с точки зрения способа реализации и контроля рисков. Во «внутреннем» европейском политическом дискурсе важно осознание стратегического характера решений в противовес краткосрочным или вынужденным импровизациям.





Война будет продолжаться





В начале лета конца войне не видно. После более чем двух лет тяжелых боев давайте постараемся действовать, не отрывая глаз от горизонта безопасности, обеспечиваемого беспрерывными усилиями демократического Запада и, в частности, европейцев. Мы не знаем, какие события могут преподнести нам сюрприз на трансатлантическом плацдарме или в мутных водах непредсказуемого китайско-российского сотрудничества.





Действовать стратегически в такой ситуации означает принимать взвешенные решения, осознавая риски, а не сжимать горло от страха или затуманивать мозги жадностью к власти на следующих выборах.





В сегодняшних условиях, например, в этой стране, мы, вероятно, не можем надеяться на более широкое рабочее соглашение между представителями политического спектра. Достаточно было бы более трезвого, заранее обговоренного, не истеричного и сдержанного подхода со стороны основных участников конституционного процесса. Пока что он отсутствует и не работает, несмотря на то, что мы находимся в несоизмеримо лучшей форме и внутренней ситуации, чем в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину. Давайте не растрачивать наши нынешние силы, чтобы наши (исторические) слабости не пришли за нами снова.