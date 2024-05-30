Закрытие Kasárna Karlín: «Чтоб ты сдох», — пишут люди человеку, который боролся с шумом

Во вторник вечером Милош Завора предпочел не читать электронную почту. «Еще один человек пожелал мне, чтобы я умер. Я отключил телефон, чтобы немного поспать», — говорит он.



Час за часом 46-летний мужчина становился для многих главным виновником того, что строительное управление Праги 8 решительно свернуло работу Kasárne Karlín, культурного и социального центра на месте бывших армейских зданий.



Здесь проходили концерты, показывали летнее кино и играли в пляжный волейбол или просто пили пиво в баре на свежем воздухе. Причина закрытия была проста: Территория не была предназначена для этих целей и отсутствовали разрешительные документы.



С прошлого года Милош Завора представляет интересы людей, живущих поблизости, которые уже несколько лет жалуются на невыносимый шум от концертов, киносеансов на открытом воздухе и даже от ночной уборки баров, когда персонал после полуночи выбрасывает пустые бутылки в контейнеры.



Именно из-за активности Заворы операторам пришлось во вторник вывесить на воротах казармы объявление о том, что популярное заведение больше не работает.



«Это был отчаянный шаг. Потому что никого не волновала проблема шума. Ни политиков, ни управляющих», — объясняет Завора.



Один «пресловутый жалобщик»?



Разросшиеся заброшенные казармы, в которых когда-то размещалось до двух тысяч солдат, долгие годы принадлежали государству, но сегодня перешли в собственность Праги.



В 2017 году министр юстиции Роберт Пеликан (потому что в то время считалось, что в будущем здесь будет построен гигантский судебный дворец) сдал казармы в аренду организатору культурных мероприятий Матею Велке. Он построил чрезвычайно популярный центр с уникальной атмосферой.



Компания Velek, оператор, говорит, что только один «известный» жалобщик из района имел проблемы с шумом из казарм, который нанял Милоша Завору — человека с юридическим образованием, а также борца с шумом от концертов. Завора уже много лет обращает внимание на то, как шум досаждает жителям района в других местах Праги — во время выступлений музыкальных групп на фестивале Ledárny Braník на правом берегу Влтавы.



Матей Велек утверждает, что Kasárna Karlín не намерена беспокоить соседей. «Мы не хотим никому причинять несчастья, напротив, мы знаем, что сотни и тысячи людей ежедневно приходят к нам за отдыхом, развлечениями и культурой», — говорит он. Он также отмечает, что без работы остались 100 постоянных и 50 сезонных сотрудников.



Завора достает пачку бумаг, доказывающих, что в прошлом году около 50 членов двух жилищных товариществ с прилегающих улиц уже обращались к мэру Праги. Милош Завора обращался от их имени к другим политикам. Но безрезультатно.



На своем сайте Милош Завора также демонстрирует видео, снятое на балконе одной из квартир, откуда слышна громкая грохочущая музыка.



С помощью Закона об информации он также получил протоколы разбирательств мэрии Праги 8 по поводу шума, в которых четыре человека рассказывают о том, как их беспокоит шум от бараков. «Мы боремся с шумом уже около шести лет, другие жители сдались... одна (соседка) заклеила окна ковролином, другая вставляет на ночь в уши беруши», — говорится в одном из протоколов.



Милош Завора также отметил, что в период с 2021 по 2023 год в полицию поступило 27 сообщений о шуме, и в семи случаях патруль приезжал по вызову. Все случаи были решены по договоренности.



Милош Завора говорит, что именно из-за бездействия политиков он выбрал самый прямой путь: через строительное управление, у которого не было другого выбора, кроме как остановить деятельность центра, поскольку, как уже было сказано, здания и помещения Kasárna Karlín не предназначены для проведения культурных мероприятий.



«Поскольку оператор не отреагировал на неоднократные призывы и местные расследования и не привел свою деятельность в соответствие с законом, строительное управление было вынуждено отреагировать в соответствии с законом и решило запретить деятельность», — подтверждает Мартин Шалек, пресс-секретарь мэрии Праги 8.



В среду муниципальный округ написал в социальных сетях, что строительный отдел уже три года ведет разбирательство с оператором казармы. Оператор не реагирует на призывы привести свою деятельность в соответствие с законом.



По словам члена совета по имуществу Адама Забранского (Пираты), Прага надеялась, что строительное управление подождет с запретом до тех пор, пока не будет изменен план зонирования, ведь Прага поддерживает культурный и социальный тип использования этих зданий.



«Мы уже несколько лет знаем, что необходимо изменить план зонирования в этом районе. Мы работаем над изменением с 2021 года, мы приближаемся к финальной стадии, и я надеюсь, что он будет передан на рассмотрение совета как можно скорее», — планирует советник Забранский.



Матей Велек также знал, что помещение не предназначено для культурного центра.



«Вначале мы не рассчитывали, что будем находиться здесь столько лет. Мы рассчитывали только на временную работу. Затем мы сразу же начали обсуждать с администратором возможность перелицензирования и попытались привести все в законное русло», — рассказывает он.



В марте этого года в казарме собрались представители строительных служб, пожарные и специалисты по охране природы, и все они дали положительное заключение о переоборудовании казармы в официальный культурный центр.



Советник Забранский признает, что в окрестностях дома живут люди, которых беспокоит шум — не только ночью, но и днем. «Мы хотели решить эту проблему в рамках нового договора аренды с оператором. Однако мы столкнулись с тем, что договор аренды не может быть заключен, если у зданий нет разрешения на использование», — объясняет Забранский, как Прага снова столкнулась с первоначальной проблемой, связанной с получением разрешения.



Матей Велек надеется, что ситуация разрешится как можно быстрее, и не в последнюю очередь из-за финансов. Он хочет решить эту проблему с помощью политиков и муниципальных чиновников. «Потому что сейчас нам нужно знать, на какой срок мы закрыты и сможем ли мы выдержать это в финансовом плане. Надеюсь, в четверг, после встречи в мэрии, мы будем более мудрыми», — резюмирует Велек.



Милош Завора признает, что Матей Велек улучшил комплекс и сделал его известным. Но он настаивает на том, что законы должны соблюдаться — без исключения.