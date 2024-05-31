В Чехии люди чтобы «догнать» инфляцию сдают плазму крови

Матери-одиночке из Праги Ленке нужно дополнительно около 10 000 чешских крон в месяц, чтобы сводить концы с концами со своими двумя детьми или, как она выражается, «не считать мелочь в кошельке, чтобы купить сыну йогурт».





Она работает в сфере здравоохранения санитаркой и зарабатывает менее 30 000 чешских крон в месяц. Кроме того, она с трудом оплачивает учебу старшей дочери и вынуждена оплачивать медицинские услуги младшего сына. Женщина получает алименты от отца детей в размере 3 000 чешских крон на каждого ребенка.





Поэтому она пытается выйти из положения, зарабатывая дополнительные деньги. «Я ищу работу на неполный рабочий день, дополнительный заработок, но он должен быть связан с моими сменами. То, что мне предлагали до сих пор, было просто катастрофой», — говорит Ленка. Например, работая уборщицей, она столкнулась с тем, что работодатель не заплатил ей за последний месяц.





Мать-одиночка рассказывает, что ей постоянно не хватало денег, но рост цен в последние годы усугубил ситуацию. «Это определенно так. Школьные обеды стали дороже. Общественный транспорт стал дороже. Мясо — свиная лопатка — стоит уже не 90 крон, а больше 100 крон», — подсчитывает она.





Желание заработать дополнительные деньги растет





«Несмотря на то что экономическая ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, значительная часть общества все еще находится в ситуации, когда они не могут делать сбережения, потому что в условиях роста стоимости жизни им просто не из чего их делать», — говорит Михал Харасек, соучредитель компании Tymbe. По его словам, люди ищут дополнительный доход, когда у них возникают непредвиденные расходы или когда их расходы растут в долгосрочной перспективе.





В целом 60% респондентов отметили свою готовность зарабатывать дополнительные деньги, чтобы жить с тем же комфортом, что и до инфляционного кризиса. Еще 7% заявили, что уже зарабатывают дополнительные деньги именно по этой причине.





Чаще всего нехватка бюджета составляет от 3000 до 8000 крон. Это был опрос не на сайте платформы, а с помощью онлайн-инструмента Ipsos, в котором в мае ответили 840 респондентов.





В аналогичном опросе в июне 2022 года только 37 процентов респондентов указали на заинтересованность в дополнительном заработке. Таким образом, за два года интерес вырос более чем на 20 процентных пунктов.





По словам Харасека, отчасти это объясняется тем, что работодателям не приходится так сильно конкурировать за сотрудников, как в предыдущие годы.





Бедные вынуждены, богатые хотят





Экономист Ян Биттнер подтверждает тот факт, что люди вынуждены искать дополнительный заработок из-за растущих расходов. Вместе с другими экспертами он работает над показателем, называемым минимальной достойной зарплатой. Это сумма, которая представляет собой доход одного продуктивного человека, на который можно прожить, заботясь о другом человеке. На 2023 год минимальная достойная заработная плата установлена в размере 45 573 чешских крон брутто.





По словам Биттнера, люди чаще, чем раньше, упоминают получение дохода в качестве выхода из ситуации. «Раньше люди говорили нам, что вынуждены экономить и не могут позволить себе поесть, а теперь все чаще упоминают вторую работу, дополнительный заработок или даже поход в магазин и сдачу плазмы», — говорит экономист, рассказывая о своих историях.





Экономист Биттнер отмечает, что чешский рынок труда примечателен тем, что низкий уровень безработицы не отражается на росте заработной платы. «Именно в этом Чехия и выигрывает», — говорит он, добавляя, что люди, находящиеся в тяжелом финансовом положении, не могут позволить себе быть безработными.





По данным Чешского статистического управления, в прошлом году зарплаты выросли на 7,5%, в то время как инфляция увеличилась на 10,7%.





В то же время экономист отмечает, что в Чехии смешиваются две тенденции. Бедные ищут вторую работу или дополнительный заработок, чтобы свести концы с концами, а представители высшего среднего класса отказываются от принципа одной работы.





«Идея иметь одну работу разрушается. Они совмещают разные работы. Не потому, что одной недостаточно, а потому, что они могут делать больше, чем одну работу за раз», — говорит экономист.