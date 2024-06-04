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Все больше молодых европейцев живут в «мама-отеле». Они не могут позволить себе собственное жилье
10 июня 2024
11:30
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Число молодых людей, живущих с родителями, увеличилось за последние годы, свидетельствуют данные Европейского союза. Ирландия находится в наихудшем положении из-за глубокого жилищного кризиса, сообщает британская газета The Guardian.
За последние пять лет число людей в возрасте от 25 до 34 лет, живущих со своими родителями, увеличилось на 3%. Согласно отчету Евростата, этому способствовал один ключевой факт: цены на жилье в ЕС выросли на 47% с 2010 по 2022 год, что делает невозможным для молодых людей иметь собственное жилье.
В Ирландии средняя арендная плата выросла более чем наполовину с 2013 года, поэтому число молодых людей в «mamahotels» выросло до 40%. Среди других стран, в которых наблюдается рост этого несколько нетрадиционного вида жилья, — Португалия, Испания, Хорватия, Италия и Франция. Кроме последней, в каждой из этих стран число людей, живущих с родителями, увеличилось как минимум на 7%.
«Молодые люди, живущие с родителями, чаще всего с трудом сводят концы с концами и не могут позволить себе непредвиденные расходы, и выходцы из менее обеспеченных семей реже съезжают», — говорят авторы исследования.
Хотя тепло домашнего очага может обеспечить финансовую безопасность, авторы исследования обнаружили, что «работающие молодые люди, особенно в возрасте 25 лет и старше, которые живут со своими родителями, имеют более низкий уровень психического благополучия и чувствуют себя более социально изолированными. Это связано с ощущением недостатка автономии и свободы». Об этом говорит Эстер Сандор, один из авторов исследования.
Статистика по Чехии показывает, что в 1995 году 15,1% женщин и 32,2% мужчин в возрасте 25-29 лет жили с родителями, а в 2013 году эти цифры составили 31,1% и 47,7% соответственно. Помимо финансовых причин, это объясняется тем, что с 1995 года увеличилось количество выпускников университетов, для которых самостоятельная жизнь более трудна в финансовом плане.
Другие важные факторы — дороговизна жилья жилье и то, легко ли молодым людям вообще найти работу. Хуже всего молодым людям приходится в Болгарии (42%) и Греции (72%), в то время как в Люксембурге и Нидерландах в стесненных обстоятельствах всего 6,3%.
Согласно отчету Европейского парламента, пик безработицы среди молодежи в ЕС пришелся на начало 2013 года, когда без работы остались почти 25% людей в возрасте до 25 лет. В Греции и Испании она превышала 50%. В 2019 году этот показатель упал до рекордно низкого уровня — около 14%, но из-за коронавируса он снова поднялся до 18,2% в 2021 году. Однако в последнее время ситуация немного улучшилась.
Mamahotel (мама-отель) — это термин, обозначающий ситуацию, когда взрослый отпрыск, имеющий собственный доход, по-прежнему живет с родителями, но не участвует (или участвует незначительно) в ведении домашнего хозяйства и не хочет полностью встать на ног». Это явление широко распространено в развитых странах мира с конца 90-х годов. Мужчины чаще живут с родителями, чем женщины.
Наиболее распространенные причины, по которым мужчины не хотят уезжать от родителей, — экономия денег и забота о матери. Женщины становятся самостоятельными с 15 лет, и большинство из них покидают дом до 24 лет.
Несмотря на экономическую выгоду, психологи не поддерживают идею проживания детей с родителями, поскольку молодые люди не учатся независимости, партнерству и разделению пространства и времени.
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