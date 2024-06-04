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Еврокомиссия предложила продлить защиту украинцев до марта 2026 года и распространить на все страны ЕС
11 июня 2024
20:00
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Европейская комиссия сегодня предложила продлить временную защиту для украинских беженцев во всем Европейском союзе. Механизм будет действовать до 4 марта 2026 года, говорится в заявлении ЕК. Предложение еще должно быть одобрено странами-членами. По словам дипломатических источников CTK, скорее всего, это будет сделано в ближайшие дни, не позднее 30 июня, когда закончится срок председательства Бельгии в ЕС.
«Учитывая продолжающиеся российские атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру по всей Украине, безопасные и устойчивые условия для возвращения людей в Украину в настоящее время не обеспечены»,—- заявила Еврокомиссия.
«Поэтому Комиссия считает, что основания для временной защиты сохраняются и что ее следует продлить еще на один год», — заявили представители органа, добавив, что это «необходимый и адекватный ответ на текущую ситуацию».
Европейский союз активировал директиву о временной защите в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. Он может использовать этот чрезвычайный механизм в случае наплыва беженцев. Таким образом, они могут получить статус защиты в кратчайшие сроки и без бюрократических проволочек.
Изначально механизм ЕС действовал в течение одного года; сначала он был продлен до марта 2024 года, затем Европейская комиссия предложила продлить его до марта 2025 года в сентябре прошлого года, а теперь выдвинула предложение о продлении защиты до 4 марта 2026 года.
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