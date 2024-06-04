Десятая часть чехов установила солнечные батареи, у половины были проблемы

Это следует из опроса, проведенного компанией Generali Česká pojišt’ovna. Существуют также проблемы, связанные с владением фотоэлектрической станцией. Менее половины респондентов признались, что хотя бы раз сталкивались с ними. Например, с качеством установки, проводки и компонентов или с поставщиками. Из них в 48% случаев осложнение требовало непосредственного вмешательства сервисной службы.



В целом, чехи больше всего обеспокоены неправильной проводкой, некачественными материалами и упоминают человеческий фактор в связи с фотоэлектрическими системами.



Опасения по поводу пожара

Две пятых владельцев солнечных батарей также испытывают страх перед пожаром. Когда речь заходит о собственно частях фотоэлектрической системы, люди говорят, что аккумулятор — самый легкий источник возгорания, за ним следуют электрооборудование и проводка.



В случае пожара фотоэлектрической системы 63% людей вызвали бы пожарную бригаду и попытались бы ограничить ущерб, а треть эвакуировалась бы и ждала профессиональной помощи. Каждый десятый респондент признался, что не знает, что делать в случае пожара.



С точки зрения страховой компании, важно помнить, что, как и о любом другом пожаре, о пожаре на фотоэлектрической станции необходимо сообщить в пожарную охрану. «Если происходит пожар, последствия гораздо серьезнее, чем в случае природных явлений. Мы сталкиваемся лишь с несколькими случаями в год, но их число будет расти по мере увеличения количества установленных фотоэлектрических установок», — говорит Ива Гажова из компании Generali Česká pojišt’ovna.