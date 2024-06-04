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Десятая часть чехов установила солнечные батареи, у половины были проблемы

Анастасия Князева
12 июня 2024
21:00
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Собственные альтернативные источники энергии уже использует четверть чехов. В частности, растет популярность тепловых насосов и фотоэлектрических станций, поскольку они гораздо доступнее, чем раньше, благодаря более выгодным ценам на покупку и особенно субсидиям. Фотоэлектрические установки уже установил каждый десятый чех.
Это следует из опроса, проведенного компанией Generali Česká pojišt’ovna. Существуют также проблемы, связанные с владением фотоэлектрической станцией. Менее половины респондентов признались, что хотя бы раз сталкивались с ними. Например, с качеством установки, проводки и компонентов или с поставщиками. Из них в 48% случаев осложнение требовало непосредственного вмешательства сервисной службы.

В целом, чехи больше всего обеспокоены неправильной проводкой, некачественными материалами и упоминают человеческий фактор в связи с фотоэлектрическими системами.

Опасения по поводу пожара
Две пятых владельцев солнечных батарей также испытывают страх перед пожаром. Когда речь заходит о собственно частях фотоэлектрической системы, люди говорят, что аккумулятор — самый легкий источник возгорания, за ним следуют электрооборудование и проводка.

В случае пожара фотоэлектрической системы 63% людей вызвали бы пожарную бригаду и попытались бы ограничить ущерб, а треть эвакуировалась бы и ждала профессиональной помощи. Каждый десятый респондент признался, что не знает, что делать в случае пожара.

С точки зрения страховой компании, важно помнить, что, как и о любом другом пожаре, о пожаре на фотоэлектрической станции необходимо сообщить в пожарную охрану. «Если происходит пожар, последствия гораздо серьезнее, чем в случае природных явлений. Мы сталкиваемся лишь с несколькими случаями в год, но их число будет расти по мере увеличения количества установленных фотоэлектрических установок», — говорит Ива Гажова из компании Generali Česká pojišt’ovna.
экология Чехия недвижимость

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