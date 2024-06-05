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Правительство Чехии упростило процедуру развода
14 июня 2024
11:30
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Правительство одобрило поправку к Гражданскому кодексу, которая упростит развод для людей, договорившихся об опеке над детьми и алиментах. Теперь супругам не придется проходить через два судебных заседания — как только соглашение об опеке будет одобрено, суд по опеке сразу же их разведет. Изменения направлены в Палату депутатов и могут вступить в силу с января следующего года.
В настоящее время суд по опеке сначала определяет порядок опеки над детьми. Когда вопрос решен, супруги должны дождаться другого суда, чтобы развестись. Ожидание может занять много месяцев. «Если они могут общаться, но не могут прийти к соглашению, то есть им нужна помощь суда, чтобы найти какое-то соглашение или чтобы суд принял решение за них, я думаю, это займет два года», — говорит адвокат Габриэла Донати.
Ожидание развода сказывается на повседневной личной жизни. Например, Маркета Сабликова имеет такой опыт. Когда она разводилась с мужем несколько лет назад, они вместе договорились об уходе за детьми и разделе имущества. Однако судебные разбирательства заняли три четверти года. «В эти три четверти года нежелательно брать кредиты или совершать финансовые операции, о которых другая сторона может не знать или на которые она не согласится», — говорит Сабликова.
«Цель поправки — ускорить процесс, упростить его и устранить возможные ситуации, когда споры между родителями или супругами останутся открытыми», — пояснил заместитель министра юстиции Карел Дворжак (STAN).
Суд по-прежнему будет контролировать и утверждать согласованное изменение отношений супругов и размер алиментов, чтобы гарантировать интересы детей.
Кроме того, больше не должны рассматриваться причины распада брака, а требование о шестимесячном совместном проживании в одном доме должно быть отменено.
Влияние на детей
Планируемые изменения должны в большей степени учитывать интересы ребенка. В настоящее время используются термины «попеременная», «единоличная» или «совместная» опека, но после принятия поправок они будут упрощены, и оба родителя будут называться опекунами.
«Если между родителями возникнет спор, суд будет определять время, в течение которого родители будут лично заботиться о детях», — рассказала Вероника Бочанова, старший юрист, специализирующийся на семейном праве в Havel & Partners. По ее словам, именно выделение типов опеки на практике вызывало основные споры между родителями. Кроме того, возникают проблемы при общении с властями или школами.
«Если вы говорите в школе, что у вас единоличная опека над ребенком, школа часто склонна считать этого родителя приоритетным и даже не общаться с другим родителем, — говорит она. — Права и обязанности родителей одинаковы, и единственное различие заключается в количестве времени, которое у них есть для ухода за детьми».
Даже в случае развода по договоренности суд должен в первую очередь решать вопрос об условиях жизни ребенка. В настоящее время за несоблюдение соглашения о детях после развода предусмотрены штрафы. В частности, в случаях, когда один из родителей отказывается передавать отпрыска без веских на то причин. Кроме того, в законе устанавливается процентная ставка по алиментам, возможность уступки права требования по алиментам.
Чешские дети страдают от насилия
Изменения приветствуются организациями, которые помогают семьям, оказавшимся в подобной ситуации. Одной из главных проблем является регулирование контактов между родителями в случае домашнего насилия. «Суды должны будут более внимательно относиться к случаям, когда присутствует насилие. Если в семье происходит насилие и один из родителей является агрессором, суды должны учитывать эту ситуацию и регулировать контакты ребенка с агрессором, чтобы не травмировать его еще больше», — говорит Ленка Фельцманова, председатель SOFA.
Петра Вюншова, директор центра «Локика», также положительно оценивает поправку. «Учитывая существующую практику, это большой шаг вперед», — сказала она. Клинический психолог и психотерапевт Радек Птачек добавил, что ради детей необходимо свести к минимуму взаимные конфликты между родителями. «Когда ребенок видит, что между родителями есть согласие, последствия значительно меньше, чем при наличии конфликта в той или иной форме», — сказал он.
Количество разводов снижается
Количество разводов в Чехии в последнее время снижается. Семь лет назад развелись почти 28 000 пар, в прошлом году — на 8 000 меньше. Женщины в два раза чаще предлагают развод. Чаще всего они просят о разводе через пять-девять лет, а разведенным, как правило, уже за сорок.
Есть различия и по отдельным регионам: чаще всего пары разводятся в Среднечешском крае, Северной Моравии и Праге, реже всего — в Карловарском и Высочинском краях. Продолжительность бракоразводного процесса также различна: самый короткий — в Южночешском крае, самый длинный — в Устецком.
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