ЕС продлит временную защиту украинских беженцев до марта 2026 года

На этой неделе Европейская комиссия предложила продлить срок действия системы, временной защиты, введенной вскоре после начала российского вторжения в прошлом году. Правила позволяют украинцам работать или учиться в странах ЕС, а также пользоваться социальной поддержкой. Согласно действующим правилам, они должны были пользоваться временной защитой до следующего года, но по новому предложению — до 4 марта 2026 г. Министры поддержали это предложение, которое вступит в силу после формального окончательного подтверждения странами-членами.





«Пока на Украину падают бомбы, ситуация там небезопасна. Государства-члены сделают все необходимое, чтобы защитить людей, спасающихся от этой агрессии», — заявила государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь де Мур, чья страна в этом месяце завершает шестимесячное председательство в Совете ЕС.





Ее чешский коллега, Вит Ракушан, отметил, что продление — прагматичный и неизбежный шаг. Однако он напомнил, что Чешская Республика, где более 350 000 украинцев получили временное убежище, является самой загруженной страной ЕС по количеству беженцев на душу населения. «Нам также необходимо начать серьезно изучать альтернативное решение, которое было бы более постоянным и учитывало бы неравномерное давление на некоторые страны-члены», — сказал он.





Временная защита также имеет решающее значение в свете недавно принятого миграционного пакта, который вызывает серьезные политические разногласия в некоторых странах, в том числе в Чехии. Именно большое количество людей, находящихся под временной защитой, является одним из критериев, по которым Европейская комиссия может оценить Чешскую Республику — или любую другую страну — как находящуюся под высоким миграционным давлением.





«Режим временной защиты с этой точки зрения выгоден для нас, и также необходимо помнить, что определенное количество мигрантов на нашей территории, откуда бы они ни прибыли, может в свою очередь означать выгоды для Чехии в будущем в рамках механизма солидарности», — сказал Ракушан.





По словам де Мура, министры также обсудили реализацию миграционного пакта. Бельгийский политик заявил, что государства-члены должны начать подготовку национальных планов, чтобы обеспечить реализацию согласованных правил на практике. На это у стран ЕС есть два года.