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Дети обходятся чешским родителям в десять тысяч в месяц. Но главное — им не хватает времени на детей
16 июня 2024
09:30
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Один или два ребенка не играют особой роли с точки зрения ежемесячных расходов. В среднем чехи тратят на нужды своих детей десять тысяч крон в месяц. Однако больше, чем деньги, родителей беспокоит ощущение, что им не хватает времени, которое они хотели бы проводить со своими отпрысками. Но эксперт уверяет, что подсчет времени вводит в заблуждение.
С финансовой точки зрения нет особой разницы, заботятся ли родители об одном или двух детях. Респонденты чаще всего сообщают, что вкладывают в своих детей от пяти до десяти тысяч крон (35,3%), за ними следует сумма до пяти тысяч крон (34%).
Те, у кого один ребенок, чуть чаще — 41,5% — говорят, что обходятся суммой до пяти тысяч крон, а 35,9% родителей вкладывают до десяти тысяч крон в единственного ребенка. В семьях с двумя детьми респонденты чаще — 37,8% — сообщали, что тратят до десяти тысяч крон, а 28,4% по-прежнему обходятся пятью тысячами крон.
Для трех и более детей уже преобладают ежемесячные инвестиции в размере от десяти до двадцати тысяч крон.
Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Seznam Zprávy и долгосрочного проекта «Как жить в Чехии».
По мнению Михала Корманака, аналитика агентства Ipsos, это доказывает, что инвестиции в детей вступают в противоречие с финансовыми возможностями семьи.
В опросе приняли участие 1017 респондентов, но менее четырехсот человек ответили на этот вопрос и подтвердили, что у них есть дети.
Тем не менее, опрос в основном показывает, что чешских родителей беспокоит желание проводить больше времени со своими детьми, а недостатки, связанные с финансовым положением, стоят на втором месте.
Это особенно заметно в вопросе о том, что родители хотели бы дать своим детям. Ответ «больше времени вместе» доминирует в опросе. В целом так ответили 32,5% респондентов, на втором месте с большим отрывом идет частное образование — 15,6%, за ним следуют лучшие каникулы — 14,3%.
«Чаще всего об этом сообщает целевая группа людей в возрасте от 36 до 44 лет, а затем в возрасте 55+. Возможно, у них закончилось время, и они говорят себе, что не увидели, как их дети выросли так, как им хотелось бы. Возможно, есть такие настроения», — говорит Михал Корманяк из Ipsos. В то же время он отмечает, что для самой молодой группы до 26 лет необходимость проводить время с детьми не стоит на первом месте.
«Они считают, что дети окружают их повсюду и проводят с ними достаточно времени», — говорит аналитик.
Мужчины, в частности, хотели бы проводить больше времени со своими детьми: об этом заявили 39% участников опроса. Однако такой же ответ преобладает среди женщин — 27,2%.
Родители как маленьких детей, так и подростков хотят проводить больше времени вместе. Хотя по мере взросления ребенка доля этого ответа уменьшается, а ответы «лучше отдыхать» и «больше заниматься спортом» усиливаются.
В то же время респонденты, участвовавшие в опросе, чаще всего говорили о том, что проводят со своими детьми от трех до четырех часов в день. Каждый пятый, однако, заявил, что проводит с детьми более 12 часов — в основном это женщины.
Тенденция: нам не хватает времени на детей и на себя
Ощущение чешских родителей, что они не уделяют достаточно времени своим детям, в последние годы находит отражение в опросах, проводимых Научно-исследовательским институтом труда и социальных вопросов (RILSA).
«В различных типах семей наблюдается явная неудовлетворенность тем количеством времени, которое родители проводят или могут проводить со своими детьми, особенно временем, проводимым с детьми за пределами удовлетворения их основных потребностей, то есть деятельностью, в которой реализуется и переживается родительская роль. В то же время родители чувствуют себя перегруженными своими рабочими обязанностями по сравнению с тем, сколько они хотели бы уделять времени своим детям», — говорит Яна Палонцова, руководитель отдела семейной политики RILSA.
В международном сравнении дела чешских родителей обстоят не так уж плохо. Например, в Великобритании, согласно исследованию Эссекского университета, женщины тратя на уход за ребенком около двух с половиной часов в день. Эта цифра основана на данных 2015 года.
Однако в статье о больших данных, опубликованной в журнале The Economist, отмечается, что во всем мире родители проводят со своими детьми в два раза больше времени, чем пятьдесят лет назад.
«В целом я считаю, что подсчет времени, проведенного вместе, в часах вводит в заблуждение. Важность совместного времяпрепровождения заключается в атмосфере и качестве проведенного времени», — объясняет Люция Рынтова, руководитель программы Aperio — Общества здорового родительства.
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