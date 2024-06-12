Чехи покупают недвижимость у моря. Им нравится Испания, но они также стремятся к экзотике

По данным опроса, проведенного компанией Ipsos для Broker Consulting, четверть интересующихся предпочитает Испанию. Ее популярность подтверждают и брокеры по недвижимости, специализирующиеся на продаже недвижимости за рубежом.





«Основные предпочтения чешских инвесторов практически не меняются уже 20 лет: Средиземноморье и Альпы, особенно Испания, Хорватия, Италия и Австрия. Конкретный порядок немного меняется из года в год, что также в определенной степени зависит от имеющихся на тот момент проектов», — говорит Ян Рейха, генеральный директор компании Rellox.





Это подтверждает и Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам компании Seznam.cz, которая управляет крупнейшим сервером рекламы недвижимости Sreality. «Мы уже давно отслеживаем интерес к недорогим квартирам на испанском побережье Коста-Бланка и в окрестностях Малаги, в окрестностях Задара и Шибеника в Хорватии, в итальянском городе Скалея или на болгарском Солнечном берегу и в его окрестностях, — говорит она.





Популярности зарубежной недвижимости среди чехов способствовала пандемия ковида. Тогда некоторые из них стали использовать их в качестве приморских дач или коттеджей, где они останавливались во время строжайших запретов.





В то же время покупатели обнаружили, что недвижимость за рубежом во многих случаях дешевле, чем на родине. Именно низкая цена стала для них главным мотивирующим фактором после того, как пандемия пошла на спад.





Дешевле, чем в Праге





„Чаще всего покупатели требуют квартиру с двумя спальнями в 10 километрах от моря. Обычный бюджет находится в диапазоне 300-500 тысяч евро“, — говорит Люция Крайна, владелица RE/MAX Lusso, брокера по недвижимости на испанском побережье Коста-дель-Соль.





Для примера, примерно за 360 тысяч евро, или около девяти миллионов крон, можно купить трехкомнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров. В Праге этой же суммы хватило бы на среднюю 74-метровую квартиру.





Помимо цены, чехов также привлекает возможность купить жилье, где они смогут проводить отпуск.





„Мы отчетливо видим, что молодое поколение в возрасте от 30 до 40 лет перестает быть дачниками. Они предпочитают длинные выходные за границей в популярном месте. Для них такой „коттедж“ в Испании или Италии может быть более интересным, — говорит Мартин Новак, главный аналитик Broker Consulting.





Когда недвижимость не используется, люди могут сдавать ее в аренду, что приносит дополнительный доход. Доход от аренды в прибрежных районах значительно превышает доход от аренды в Праге.





По словам Рейха, война в Украине также сыграла свою роль в выборе покупателей за последние два года. Люди ищут убежище на случай, если конфликт распространится и они захотят переехать из Чехии. Это подтверждает и вышеупомянутый опрос Ipsos. В ходе этого опроса 59% респондентов назвали одним из мотивов получение статуса резидента в другой стране.





Албания также набирает очки





Помимо вышеупомянутых классических направлений, таких как Испания или Хорватия, растет интерес к более или менее отдаленным, более экзотическим альтернативам. В опросе Ipsos люди упоминали, например, Бали, а клиенты Rellox ищут недвижимость в таких местах, как Занзибар.





В Европе чехи в последние годы также интересуются Албанией. Три года назад агентство недвижимости MyAlbania продавало около 150 квартир в год. В позапрошлом году их было более 180, в прошлом году — 169, несмотря на спад на рынке недвижимости. «В этом году мы видим такой же интерес, как и в прошлом, — говорит Милослав Марешка, специалист компании по инвестиционным квартирам.





Албания привлекательна для покупателей в основном из-за очень низких цен. Марешка говорит, что 95% чешских клиентов компании покупают квартиры в портовом городе Драк и его окрестностях. Чаще всего они ищут двухкомнатные новостройки площадью от 60 кв. м на берегу моря или на небольшом расстоянии от него. Такую недвижимость в этом районе можно приобрести менее чем за три миллиона крон.





Осторожно, налоги





Людям, которых привлекают низкие цены на зарубежную недвижимость, перспектива получения высоких доходов или мечта о жизни у моря, следует остерегаться возможных подводных камней. По словам Яны Бродани, исполнительного директора Ассоциации рынка капитала, важно помнить, что деньги, накопленные в такой недвижимости, не всегда можно быстро вернуть. Их продажа иногда может быть сложной, в зависимости от текущей заинтересованности покупателей.





В то же время необходимо позаботиться о соблюдении официальных требований или правильной уплате налогов. «По моему опыту, покупатели склонны недооценивать особенно налоговые вопросы, связанные с приобретением и владением недвижимостью. В частности, налог на передачу недвижимости или налог на недвижимость», — говорит Якуб Штилец, юрист компании Štilec & Partners.





Например, налог на покупку недвижимости в Хорватии составляет 3% от стоимости виллы или квартиры, в то время как в Испании и Италии он может достигать 10% в некоторых случаях. В Чехии правительство полностью отменило налог на покупку недвижимости во время пандемии ковида.