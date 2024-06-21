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Чехия с 3 июля не признает российские загранпаспорта без биометрии

Новости 420on
4 июля 2024
16:55
772
Чехия со среды, 3 июля, не признает паспорта Российской Федерации без биометрии. Граждане России с таким паспортом будут находиться на чешской территории нелегально. Об этом в четверг заявил МИД страны.
«Если гражданин России в Чехии предъявит небиометрический паспорт, его нахождение здесь будет считаться нелегальным, и будет решаться вопрос, что с ним делать дальше. Паспорта без биометрии гораздо легче изменить или подделать», — сказала Мариана Вернерова из отдела коммуникаций министерства.

Дания уже ввела аналогичную меру. Чехия сообщила об этом на заседании компетентного органа ЕС и призвала другие страны следовать ее примеру.

Биометрический паспорт — это паспорт с машиночитаемыми данными и носителем информации с биометрическими данными. Обычно он выдается сроком на 10 лет, тогда как обычный загранпаспорт без биометрии — на 5 лет (такой паспорт, как правило, выдают детям).
паспорт РФ Биометрика Чехия Евросоюз Министерство иностранных дел Россия

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