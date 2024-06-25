Хотите жить долго? Совет прост — будьте богаты, или кто развеял миф о «голубых зонах»?

Да, именно так бельгийский демограф Мишель Пулен в 2000 году определил так называемую «голубую зону», приведя в пример Сардинию (Италия). Затем этот термин был популяризирован американским путешественником и искателем приключений Дэном Бюттнером, который сделал на этом бизнес и даже зарегистрировал термин Blue Zones как торговую марку. Затем он добавил в список чудо-зон долголетия и другие, такие как полуостров Никоя, Окинава в Японии и Икария в Греции.





Каждое лето мы читаем восторженные отзывы в СМИ о некоторых из этих мест, например, несколько дней назад на сервере iRadio о Коста-Рике: «Здесь я определенно счастливее. Жизнь здесь как-то проще, — цитирует статья американку, переехавшую в Никою. — Костариканцы улыбаются вам, называют вас королевой или красавицей — здесь всегда царит любовь».





И еще есть шанс прожить более 90 лет! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Только это не так.





Прежде чем паковать чемоданы и искать ближайший рейс в Коста-Рику, возможно, стоит попытаться найти хоть какие-то данные. Желательно не в книгах и не на сайтах с торговыми марками Blue Zones (™). Например, в исследовании 2023 года, проведенном костариканским демографом Луисом Росеро-Биксби, был сделан удивительный вывод: чудо долголетия распространяется только на людей, родившихся до 1930 года.





«Если у мужчин из Никои, родившихся в 1905 году, смертность в зрелом возрасте была на 33% ниже, чем у других костариканцев, то у тех, кто родился в 1945 году, смертность, напротив, была на 10% выше», — пишет Розеро-Биксби. Обещанный эликсир молодости, похоже, иссякает, не так ли?





Но самое интересное еще впереди. Австралийский ученый Сол Ньюман из Оксфордского университета более подробно изучил данные о «голубых зонах» и обнаружил нечто, что может пошатнуть основы всей этой интригующей и обожаемой СМИ концепции.





По мнению Ньюмана, долголетие в этих зонах — не чудо природы, а скорее результат неправильной интерпретации данных, возможно, даже мошенничества, пишет он в своем исследовании, которое (пока еще нерецензированное) было опубликовано в последней версии в марте 2024 года.





Ньюман отмечает несколько интересных фактов. Например, Окинава, еще одна знаменитая «голубая зона», лидирует в Японии по уровню детской бедности, заболеваемости инфекционными болезнями и количеству убийств на душу населения. Здесь также самое высокое потребление нездоровой, промышленно обработанной пищи (ланчмит или консервированный спам) и самая высокая концентрация ресторанов KFC в Японии.





Так откуда же берется долголетие на Окинаве? Ньюман предлагает несколько возможных объяснений, наиболее вероятным из которых является финансовая мотивация. Для людей, родившихся в начале XX века, не существует надежных записей актов гражданского состояния (свидетельств о рождении вообще не было), поэтому никто не мешает в 50 лет обозначить себя как 60-летнего и начать получать пенсию и другие льготы. Особенно если вы живете в нездоровом районе и выглядите старше.





Кроме того, некоторых столетних людей уже нет в живых. Например, в Японии в 2010 году «исчезли» 230 000 предполагаемых столетних людей. Звучит как начало шутки, но причина оказалась прозаичной: семьи оформляли на них пенсии и только после смерти начали поиски этих людей.





Ньюман сосредоточился на так называемых суперветеранах — людях старше 110 лет. Как он обнаружил, их частота в США значительно падает, как только дата их рождения следует за введением свидетельств о рождении. С другой стороны, во Франции 15% долгожителей — выходцы из бывших колоний, хотя в целом по стране их менее 2%. Причина? Гораздо более низкое качество документации.





Интересные «совпадения» можно продолжать. Почему же, несмотря на все это, мы все еще верим в существование «голубых зон», вернее, хотим верить? Вероятно, это связано с нашим извечным стремлением к долголетию и простым решениям одновременно. Голубые зоны — это «эликсир молодости» в современном варианте.





И все же миф о «голубых зонах» — если он действительно окажется мифом, о чем свидетельствуют все факты, — вероятно, никому не принес вреда. И не принесет. Наверное, мы все согласимся с тем, что есть много овощей, заниматься спортом и жить в окружении людей, которых мы любим и которые любят нас, — это отличный план на старость.





Проблема в другом, а именно в том, что «голубые зоны» романтизируют бедность и простой, непритязательный образ жизни. Как говорит Том Уитвелл в эпизоде знаменитого подкаста Freakonomics примерно месячной давности, «дело не в том, что концепция „голубых зон“ откровенно плоха. Совет кажется вполне здравым. (...) что очень бедные люди, живущие с очень, очень скромными ресурсами, могут чудесным образом прожить долгую жизнь».





Но на самом деле все обстоит как раз наоборот. Существует миллион возможных рекомендаций о том, как жить здоровым и долгим, и любой врач скажет вам, что найти правильные — дело чрезвычайно сложное и индивидуальное. Мы даже не знаем, насколько в нем соотносятся генетика и образ жизни.





Однако один критерий превосходит все остальные, и именно с ним обнаруживается самая сильная корреляция. Это социальный статус, или, проще говоря, финансовое положение. Чем вы богаче, тем больше вероятность того, что вы проживете дольше. Все очень просто.





Это блестяще проиллюстрировало ставшее знаменитым исследование 2012 года, в котором сравнивалась продолжительность жизни в Лондоне, в частности, в районе отдельных станций метро. Да, оно было настолько подробным. И оно однозначно подтвердило, что шансы прожить дольше всего есть там, где находится самая дорогая недвижимость.





Разница огромна, более 20 лет. Вы садитесь в метро на станции Star Lane, где продолжительность жизни детей, родившихся в период с 2005 по 2009 год, составляет 75,3 года, а выходите в центре города на Oxford Circus, где дети, родившиеся в те же годы, имеют средние шансы прожить 96,4 года.





Или другой яркий пример: две минуты езды разделяют станции Canary Wharf и North Greenwich, но разница в продолжительности жизни составляет 10 лет. И так далее. Более того, карта Лондона с указанием продолжительности жизни демонстрирует очевидную прямую пропорциональность. Чем дороже место, тем выше шансы.





Обычно мы считаем, что дольше и счастливее живут люди, которые живут просто и бедно. Без стресса, в окружении обычных удовольствий и наслаждаясь «ясной головой», которая часто ассоциируется с жизнью без денег. По крайней мере нам бы этого хотелось, и это казалось бы справедливым. Но это не так.





И это вполне логично. Богатые люди имеют доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, они покупают более качественные вещи, особенно продукты питания, и у них есть время и силы, чтобы заботиться о себе. Конечно, рыба на обед и игра в петанк с друзьями-пенсионерами тоже не помешают. Однако настоящая «голубая зона» — это деньги.