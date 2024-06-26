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«Денег мало, а выходных нет». Как обстоят дела с деньгами у продавщицы из Чехии?
10 июля 2024
15:00
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Продавщица Станя решила поделиться тем, как ее семья распоряжается деньгами. В основном потому, что люди не ценят ее труд и не представляют, как мало она получает за свою тяжелую работу. А поскольку ее муж тоже стоит за кассой, проблемы, связанные с этой профессией, умножаются на два.
Станя (43 года) живет со своим мужем Лукашем (45 лет) и младшим сыном (17 лет) в кооперативной квартире в городе Пардубице. Старшая дочь (23 года) уже переехала и в настоящее время живет и работает в Праге. Оба они работают продавцами: Станя — в местном небольшом магазине, ее муж ездит на работу в соседний город. Они занимаются этим делом со времен учебы, причем у Стани был двойной перерыв на время декретного отпуска. «Тяжелая работа, отсутствие выходных и праздников, работа с людьми становится все более напряженной, не говоря уже о зарплате, которую мы за это получаем», — резюмирует Станя минусы своей профессии.
Она работает в магазине за 18 000 крон чистой заработной платы, в то время как ее муж зарабатывает 27 000 крон. Несмотря на то, что на совместном счете это выглядит как хорошая сумма, она быстро тает. За жилье они платят 16 000 в месяц, потому что, помимо коммунальных услуг и всего необходимого в квартире, они также выплачивают кредит за ремонт ванной и кухни, который был сделан прошлым летом. Расходы на страхование членов семьи, пенсионные накопления, страхование квартиры, машины и дома составляют 5 100 крон. «Если что-то случится, и кто-то из нас потеряет доход, это будет большим испытанием, мой сын — дзюдоист, поэтому его страховка тоже стоит денег из-за повышенного риска», — говорит Станя.
Сколько они тратят на еду и домашние дела
На еду они тратят около 7 000 в месяц, а на проезд в город, где муж работает, и где сын учится в средней школе, — около 3 000. За мобильный телефон, интернет, телевидение и т. д. они отдают почти 2 000 чешских крон. Сыну дают 1 500 карманных денег, потому что он часто задерживается в городе до позднего вечера, занимается спортом и ездит на соревнования по выходным. Еще около 2 000 крон он тратит на школу и спорт.
Они откладывают от 4 000 до 6 000 крон в месяц в сбережения, но несколько раз использовали их для непредвиденных расходов: новая посудомоечная машина, ремонт машины, забор на участке и коронка у стоматолога для Стани. В настоящее время на их сберегательном счете находится около 150 000 крон. Но больше, чем деньги, Станю беспокоит то, что они с мужем постоянно на работе, потому что магазины работают по выходным и праздникам, и это просто чудо, когда они собираются все вместе, чтобы провести вместе целый уик-энд.
Она работает в магазине за 18 000 крон чистой заработной платы, в то время как ее муж зарабатывает 27 000 крон. Несмотря на то, что на совместном счете это выглядит как хорошая сумма, она быстро тает. За жилье они платят 16 000 в месяц, потому что, помимо коммунальных услуг и всего необходимого в квартире, они также выплачивают кредит за ремонт ванной и кухни, который был сделан прошлым летом. Расходы на страхование членов семьи, пенсионные накопления, страхование квартиры, машины и дома составляют 5 100 крон. «Если что-то случится, и кто-то из нас потеряет доход, это будет большим испытанием, мой сын — дзюдоист, поэтому его страховка тоже стоит денег из-за повышенного риска», — говорит Станя.
Сколько они тратят на еду и домашние дела
На еду они тратят около 7 000 в месяц, а на проезд в город, где муж работает, и где сын учится в средней школе, — около 3 000. За мобильный телефон, интернет, телевидение и т. д. они отдают почти 2 000 чешских крон. Сыну дают 1 500 карманных денег, потому что он часто задерживается в городе до позднего вечера, занимается спортом и ездит на соревнования по выходным. Еще около 2 000 крон он тратит на школу и спорт.
Они откладывают от 4 000 до 6 000 крон в месяц в сбережения, но несколько раз использовали их для непредвиденных расходов: новая посудомоечная машина, ремонт машины, забор на участке и коронка у стоматолога для Стани. В настоящее время на их сберегательном счете находится около 150 000 крон. Но больше, чем деньги, Станю беспокоит то, что они с мужем постоянно на работе, потому что магазины работают по выходным и праздникам, и это просто чудо, когда они собираются все вместе, чтобы провести вместе целый уик-энд.
АНКЕТА: СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ
СТАНЯ И ЕЕ СЕМЬЯ
Сколько мы вместе зарабатываем: 45 000 крон
Сколько уходит на жилье: 16 000 (коммунальные и прочие расходы + выплата кредита на ремонт)
Сколько мы платим за еду: Примерно 7 000 крон
Как много тратим на транспорт: Примерно 3 000 крон
Сколько нужно заплатить за страховку: 5 100 крон
Сколько мы платим за одежду и обувь: в среднем около 1 500 крон в месяц
Что нам пришлось сократить или покупать меньше: «Мы не ходим в рестораны, не покупаем дорогие вещи, которые нам не нужны, а к парикмахеру я хожу только раз в два месяца, в основном дома привожу волосы в порядок. Мой муж перестал ходить за пивом в рестораны и изредка покупает бутылочное пиво».
Сколько мы накопили: на данный момент 150 000 крон.
Как попытки экономить сказываются на наших детях: «Мой сын знает, что его дзюдо стоит дорого, поэтому он ограничивает себя в одежде и походах на природу. Летом он пойдет на подработку, чтобы заработать деньги на мобильный телефон, который он хочет».
Сколько мы можем вложить в отпуск и впечатления: «Последние четыре года или около того нам не удавалось провести отпуск вместе, поэтому мы ездим на дачу и в крайнем случае на длинные выходные в Европу, мы можем потратить около 40 000 крон, но этого недостаточно для поездки на море втроем».
Беспокойство о дальнейшем росте цен: «Определенно беспокоимся!»
Плохие финансовые привычки: «Иногда купим больше еды, чем едим, поэтому бывает, что еда портится и мы ее выбрасываем».
Мой страх, связанный с финансами: «Больше всего я боюсь остаться без работы или того, что у моего работодателя не хватит денег, чтобы заплатить мне, и, конечно, длительной болезни и потери дохода».
Мои финансовые цели (надежды): «Мы хотели бы накопить немного денег для нашего сына, чтобы он мог позволить себе жилье или просто ему на жизнь».
Общая оценка финансового положения семьи: «Мы не в плохом положении, нам есть что есть, где жить, и есть деньги, чтобы оплатить перерасчет за электроэнергию».
Что советует эксперт?
Лукаш Вршецкий, основатель Patron GO, хвалит то, что пара Станя и Лукаш умеют хорошо рассчитывать свои расходы, и комментирует несколько моментов:
«Я особенно приветствую тот факт, что они оформили необходимые страховки. Согласно маркетинговым исследованиям, менее половины чехов страхуют имущество, поэтому здорово, что они подумали не только об этом, но и о страховке для своего спортивно активного сына.
Согласно анализу страховых компаний, только треть полисов сегодня оформляется грамотно, так что было бы неплохо посмотреть, можно ли сэкономить или оформить их лучше — ведь у них их много. В этом могут помочь существующие приложения, которые позволяют сравнить полисы и предложить наиболее подходящее решение.
Я бы рекомендовал паре пересмотреть платежи по всем страховкам, коммунальным услугам, мобильному тарифу. Они могли бы рассмотреть более выгодный кредит на рефинансирование для ремонта дома, но при этом оценить те деньги, которые у них сейчас есть в сбережениях.
Большинство чешских родителей откладывают деньги для своих детей консервативно — с помощью строительного общества или сберегательного счета. Но это не идеальный вариант для Стани и Лукаша, которые хотят накопить деньги для своего 17-летнего сына. Лучшим выбором было бы инвестирование, даже в один из самых консервативных фондов. Можно предположить, что он будет жить дома с родителями еще несколько лет. Думаю, достаточно будет инвестировать, например, 1 000 крон в месяц. Через несколько лет это составит неплохую сумму. Квартиру он на нее не купит, но для начала приобретет неплохую технику.
Я не думаю, что мы сможем решить проблему нехватки времени, учитывая характер их работы. Лучше всего было бы изучить возможности смены работы в этом районе. Существует множество порталов, где можно отсортировать предложения о работе по городам и регионам».
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