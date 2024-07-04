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Молодая библиотекарша Эрика зарабатывает 22 000 крон. Приходится жить с другими людьми
14 июля 2024
14:00
491
Эрика (29 лет) считает себя представителем «миллениалов», поколения, пострадавшего от жилищного кризиса и одновременно от ковида, войны и финансового кризиса. Ей приходится очень бережно относиться к своим деньгам.
Лично ей еще сложнее, потому что она страдает от неврологического заболевания, которое ограничивает ее возможности в выборе работы и партнера.
Ограничения по здоровью
Эрика работает библиотекарем в научном учреждении и борется с неврологической инвалидностью. Хотя болезнь ограничивает ее возможности, она не имеет права на пенсию по инвалидности, поэтому работает полный рабочий день за 22 000 чистыми в месяц и получает 1 500 крон в качестве премии раз в три месяца.
Чтобы стать независимой, она перешла на совместную аренду жилья. В любой момент арендная плата может подняться, но это также означает, что она живет с шестью людьми, с которыми делит кухню, ванную, туалет... Так что это некомфортно, и она даже не может приводить гостей. «И это, помимо моей болезни, еще одна причина, по которой все мои отношения до сих пор заканчивались», — отмечает она.
Эрика откладывает свою зарплату на крупные покупки и физиотерапию, покупает лекарства и биологически активные добавки. На оставшиеся деньги она покупает только еду и средства гигиены. «Иногда в конце месяца я несколько дней ем только печеный картофель с маслом, иногда хожу обедать в столовую на работе. Это зависит от того, сколько продуктов у меня осталось в морозилке с предыдущих времен», — говорит она.
Я хочу получить лучшую работу, поэтому я учусь
Эрика прекрасно понимает, что на нынешней должности и с прежней зарплатой у нее нет шансов продвинуться в профессиональном или финансовом плане, но она ценит, что ей идут навстречу по состоянию здоровья. Она хотела бы изменить это в будущем, поэтому и обучается. У нее хорошие успехи, поэтому она получает стипендию. «Я не включала ее в свой бюджет, потому что получаю ее на специальный счет и плачу только за то, что связано с учебой: книги, проездные билеты. Если остается немного, я кладу их на сберегательный счет и откладываю, чтобы использовать, когда не работаю во время экзаменов. Я вообще не вписываю эти деньги в свой обычный бюджет», — объясняет она.
Когда она жила с родителями и не платила за квартиру, она накопила сумму, равную трем зарплатам, чтобы иметь запас. Сейчас она почти ничего не откладывает, лишь иногда то, что возвращают в качестве переплаты за коммунальные услуги и тому подобное.
Она старается экономить, в основном на еде, но урезала расходы на культуру и поездки. Тем не менее она любит путешествовать, и если вдруг у нее остается немного денег, она старается поехать в соседние страны, пусть и самым дешевым способом.
Она сожалеет, что деньги отражаются и на ее здоровье. Ей нужно ходить на физиотерапию, но она может позволить себе это только раз в месяц, и она не может ни заниматься спортом, ни отдыхать так часто, как ей хотелось бы и как нужно. Она устала от постоянного подсчета и сбора того, что нужно заплатить, а что можно отложить.
Ограничения по здоровью
Эрика работает библиотекарем в научном учреждении и борется с неврологической инвалидностью. Хотя болезнь ограничивает ее возможности, она не имеет права на пенсию по инвалидности, поэтому работает полный рабочий день за 22 000 чистыми в месяц и получает 1 500 крон в качестве премии раз в три месяца.
Чтобы стать независимой, она перешла на совместную аренду жилья. В любой момент арендная плата может подняться, но это также означает, что она живет с шестью людьми, с которыми делит кухню, ванную, туалет... Так что это некомфортно, и она даже не может приводить гостей. «И это, помимо моей болезни, еще одна причина, по которой все мои отношения до сих пор заканчивались», — отмечает она.
Эрика откладывает свою зарплату на крупные покупки и физиотерапию, покупает лекарства и биологически активные добавки. На оставшиеся деньги она покупает только еду и средства гигиены. «Иногда в конце месяца я несколько дней ем только печеный картофель с маслом, иногда хожу обедать в столовую на работе. Это зависит от того, сколько продуктов у меня осталось в морозилке с предыдущих времен», — говорит она.
Я хочу получить лучшую работу, поэтому я учусь
Эрика прекрасно понимает, что на нынешней должности и с прежней зарплатой у нее нет шансов продвинуться в профессиональном или финансовом плане, но она ценит, что ей идут навстречу по состоянию здоровья. Она хотела бы изменить это в будущем, поэтому и обучается. У нее хорошие успехи, поэтому она получает стипендию. «Я не включала ее в свой бюджет, потому что получаю ее на специальный счет и плачу только за то, что связано с учебой: книги, проездные билеты. Если остается немного, я кладу их на сберегательный счет и откладываю, чтобы использовать, когда не работаю во время экзаменов. Я вообще не вписываю эти деньги в свой обычный бюджет», — объясняет она.
Когда она жила с родителями и не платила за квартиру, она накопила сумму, равную трем зарплатам, чтобы иметь запас. Сейчас она почти ничего не откладывает, лишь иногда то, что возвращают в качестве переплаты за коммунальные услуги и тому подобное.
Она старается экономить, в основном на еде, но урезала расходы на культуру и поездки. Тем не менее она любит путешествовать, и если вдруг у нее остается немного денег, она старается поехать в соседние страны, пусть и самым дешевым способом.
Она сожалеет, что деньги отражаются и на ее здоровье. Ей нужно ходить на физиотерапию, но она может позволить себе это только раз в месяц, и она не может ни заниматься спортом, ни отдыхать так часто, как ей хотелось бы и как нужно. Она устала от постоянного подсчета и сбора того, что нужно заплатить, а что можно отложить.
АНКЕТА
СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ: БИБЛИОТЕКАРЬ ЭРИКА
Возраст, статус, род занятий: не замужем, детей нет, библиотекарша, 29 лет
Доход: 22 000 крон (ежеквартально с премиями 23 500 крон)
Расходы на жилье: 9 500 крон
Еда и продукты: около 8 000 крон — всегда зависит от того, что остается после оплаты всех необходимых расходов, поэтому это скорее максимальная сумма.
Медицинские расходы: около 3 000 крон (физиотерапия, биодобавки, лекарства, не покрываемые страховкой)
Расходы на другие крупные покупки: «В основном ничего. Одежда у меня осталась еще с тех времен, когда у меня не было расходов на аренду. Я откладываю 1 500 крон в месяц плюс все, что остается в конце месяца».
Сколько есть денег на черный день: «Я накопила примерно на три месяца без дохода, но это было, когда я жила с родителями, сейчас я не так много откладываю».
Сколько вкладывает в отдых и впечатления: «Я могу позволить себе это изредка и только самое дешевое, что могу себе позволить».
Страх перед ростом цен: «Конечно есть. Я уже чувствую, что живу не по средствам».
Финансовая привычка: «Если в конце месяца у меня остаются деньги, обычно несколько сотен, я могу сходить пообедать или купить что-то для рисования. Могу отправиться в путешествие и поехать в замок, я их обожаю!
Страхи, связанные с финансами: «Я боюсь потерять работу или жилье. Я ищу более высокооплачиваемую работу, но это сложно из-за ограничений по здоровью».
Финансовые цели: «Я бы хотела закончить университет и найти более высокооплачиваемую работу. Моя высшая цель — позволить себе отдельное проживание».
Общая оценка ситуации: «У меня все еще есть крыша над головой и еда, так что, думаю, все в порядке. Но больше всего меня беспокоит постоянное ограничение в питании, необходимость все делать самой... Это вызывает стресс и способствует ухудшению моего здоровья в целом».
Эксперт оценивает ее бюджет положительно
Несмотря на то что Эрика находится в незавидном положении, специалист хвалит ее ответственное отношение к делу. «Она очень ответственна в финансовом плане, что достойно восхищения, особенно учитывая ее непростые жизненные обстоятельства. Несмотря на это, ей удалось создать запас в размере трех зарплат», — говорит Давид Херциг, директор инвестиционного фонда Indexit. «Хотя ее нынешний доход недостаточен для обретения самостоятельного жилья, я считаю, что поступление в университет увеличит ее будущие возможности трудоустройства, зарплату и приблизит ее к осуществлению мечты», — добавляет Херциг.
Как Эрика может повысить свой доход? Ей следует подумать о поиске работы с частичной или удаленной занятостью, даже на непостоянной основе. «Это может улучшить ситуацию с ограниченным бюджетом», — объясняет Херциг.
Если Эрике удастся увеличить свой доход, Херциг рекомендует постепенно увеличивать резервный фонд с трех месячных зарплат до шести. «Это обеспечит финансовую безопасность даже в случае нехватки доходов», — говорит он и добавляет: «Когда финансовая ситуация позволяет, я бы обязательно пошел по пути микроинвестирования. Даже со ста кронами можно инвестировать, например, в паевые инвестиционные фонды».
Социальные службы также могут помочь
«Чтобы найти подходящее жилье, Эрика могла бы воспользоваться помощью государственных и некоммерческих организаций. И не только в плане жилья. В целом, ей необходимо обратиться в организации, оказывающие помощь людям с ограниченными возможностями, которые могли бы предоставить ей финансовую помощь и другую поддержку», — добавляет Херциг. Помочь может и врач, с которым можно обсудить варианты лечения и реабилитации, которые оплачивает страховка. Она точно не должна жалеть о том, что потратила деньги на то, что сделает ее счастливой и поможет бороться со стрессом. Эрике предстоит пройти через некоторые трудности, но ее решимость и ответственный подход к финансам закладывают прочный фундамент для будущего совершенствования.
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