Полмиллиона на счету и зарплата в 45 тысяч. Как тратит деньги молодая женщина-врач в Чехии

На еду она тратит совсем немного — около 4 000, включая редкие походы в рестораны. Очень помогает то, что у нее есть талоны на питание от работодателя, за которые она доплачивают. Она говорит, что хотела бы сократить и эту сумму, и твердо решила готовить дома, но это не очень получается.



Выросшая в бедной семье

Как женщина, Яна не слишком требовательна даже к одежде — на нее она тратит около 1 000 в месяц, а других крупных расходов у нее нет. Пожалуй, только на спорт и культуру, на которые она тратит около 2 500 крон в месяц.



Яна очень бережлива, она говорит, что происходит из более скромной семьи, поэтому у нее нет больших запросов. Она выросла с матерью-одиночкой и хотела бы помогать ей материально, если это необходимо. Поэтому она думает об инвестициях, на которые уходит 5 000, и о пенсионном страховании — 1 500 крон в месяц. Она уже отложила 200 тысяч на инвестиционные счета и 500 тысяч на сберегательный счет на черный день.



Несмотря на все усилия по экономии, она любит путешествовать, поэтому несколько раз в год устраивает себе поездки и отпуска. По ее словам, на это уходит около 50 тысяч в год.



Ее главная финансовая цель — иметь достаточно сбережений, чтобы быть спокойной в будущем, если у нее появятся дети и она уйдет в декретный отпуск. Она также хотела бы выгодно вложить свои сбережения, чтобы они не просто лежали в банке.





АНКЕТА О СЕМЕЙНЫХ ФИНАНСАХ

МОЛОДОЙ ВРАЧ ЯНА



Имя и возраст: Яна, 29 лет



Семейное положение и количество детей: замужем, детей нет



Род занятий: врач в больнице на полный рабочий день, включая оказание услуг



Общий доход в месяц: 45 000 крон



Расходы на проживание: комната в квартире 2+1, 10 500 крон, мобильный телефон + различные подписки 500



Расходы на питание: «4 000 крон, включая посещение ресторанов, на обеды я обычно использую ваучеры на питание от работодателя, которые я частично дополняю из своей зарплаты».



Расходы на одежду: «Я покупаю одежду от случая к случаю», около 1000 чешских крон в месяц по мере необходимости.



Расходы на гигиенические товары или прочие крупные расходы: 500 крон, общественный транспорт 1 000 крон, спорт 1 000 крон Мультиспорт-карта, около 1 500 крон — культура



Другие регулярные расходы: инвестиции в ETFs 5 000 чешских крон, пенсионный план 1 500 чешских крон.



Что пришлось сократить или что слишком дорого: «Я стараюсь не ограничивать себя, но в то же время не тратить на ненужные вещи».



Сбережения на черный день: «Около 500 000 чешских крон на сберегательном счете, около 200 000 чешских крон на инвестиционных счетах, включая пенсионный».



Сколько в год нужно вкладывать в отпуск: «Обычно у меня два больших отпуска в год, на каждый из них я трачу около 15 000 крон, более крупные расходы — это несколько развлекательных уикендов в течение года, так что около 50 000 крон».



На чем экономит: «Я стараюсь ограничивать количество алкогольных напитков на вечеринках и, соответственно, свои расходы в ресторанах, я бы хотела больше готовить дома, но это не очень хорошо получается».



Мои плохие финансовые привычки: «Спонтанные покупки без раздумий (кофе, пирожные, одежда...), страх инвестировать больше и, следовательно, оставлять деньги без дела».



Финансовые цели или желания: «Накопить деньги на будущее, чтобы иметь определенную финансовую стабильность даже в периоды нехватки доходов (например, материнство), в том числе, возможно, откладывать деньги на будущее поколение, откладывать на пенсию».



Финансовые страхи: «Потеря дохода, необходимость обеспечивать семью (например, маму) в случае потери дохода или проблемы с жильем (возможно, ипотека или возможность платить вторую аренду)».



Как оценивает свое общее финансовое положение: «Хорошо, я чувствую себя свободно, покупаю все, что хочу, по мере возможности. В то же время у меня никогда не было больших запросов, так как я из малообеспеченной семьи (мать-одиночка). Мне хотелось бы иметь запас на будущее, когда я создам семью, чтобы даже при таком изменении обстоятельств я могла жить, не особо беспокоясь о финансах. Для меня важна финансовая независимость от партнера».



Эксперт хвалит Яну, просто он бы по-другому распорядился сбережениями:



«Здорово, что молодой врач Яна знает, как управлять своими деньгами, и может ставить четкие цели, которых хочет достичь. По данным нескольких анкетных опросов, каждый второй чех не имеет достаточно денег, чтобы покрыть непредвиденные расходы свыше 10 000 чешских крон. Поэтому очень приятно видеть, что Яна накопила довольно солидную финансовую подушку», — комментирует Лукаш Вршецкий, основатель Patron GO.



А что бы он посоветовал ей, чтобы сэкономить еще больше?



Помимо классических рекомендаций воспользоваться возможностью сменить оператора мобильной связи, например, и сэкономить деньги, или использовать программы лояльности магазинов при совершении и планировании покупок, он также обратил внимание на то, куда вкладывать сбережения.



«У Яны есть деньги, отложенные на сберегательный счет и в инвестиции. Не стоит упрекать ее в том, что она старается распределить их оптимальным образом, как и положено любому финансово грамотному человеку. Однако я бы порекомендовал ей немного изменить соотношение между инвестициями и сбережениями. При сегодняшней относительно высокой инфляции сберегательный счет с большей вероятностью потеряет деньги. Я бы также обязательно проверил пенсионную схему, чтобы Яна достигла максимально возможного взноса от государства, который впоследствии станет приятной прибавкой. С 1 июля 2024 года нижний предел государственного взноса увеличится с нынешних 300 до 500 чешских крон в месяц», — советует Лукаш Вршецкий.