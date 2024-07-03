Зарплата не является приоритетом номер один для чешского поколения Z

30 процентов чехов из поколения Z считают важным баланс между работой и личной жизнью. При поиске работы это является ключевым фактором в процессе принятия решения. Вторым по важности фактором для них является размер заработка и другие финансовые льготы, а также преимущества на рабочем месте, такие как подходящие условия отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком или возможность взять отгул. Этот фактор назвал важным 21 процент из них.





Миллениалы, которые являются поколением старше, также придают большое значение балансу между работой и личной жизнью. 28 процентов из них выступают за баланс между работой и личной жизнью, но по сравнению с представителями поколения Z для них более важна заработная плата, которая при выборе новой работы имеет более или менее равное значение (27 процентов). С другой стороны, льготы считают важными только 17 процентов из них.





«Тот факт, что для молодых чехов баланс между работой и личной жизнью даже более важен, чем зарплата, меня не слишком удивляет. Я часто встречаюсь с молодыми людьми и знаю, что они прекрасно понимают, какое влияние оказывает на них работа и что неподходящая должность или работодатель могут очень негативно повлиять на качество их жизни», — прокомментировала Андреа Черна, эксперт по тенденциям в сфере HR компании Deloitte.





А на чем, по мнению молодых людей, должны сосредоточиться компании, когда речь идет о том, чтобы помочь своим сотрудникам сбалансировать работу и личную жизнь? Чаще всего респонденты отмечают создание большего количества рабочих мест с частичной занятостью. Почти каждый четвертый представитель поколения Z считает это важным, а каждый третий миллениал.





Около трети представителей обоих поколений рекомендуют компаниям ввести гибкий график работы и возможность работать удаленно по желанию сотрудника.

Когда представителей обоих поколений спросили, почему они решили уйти с предыдущего места работы, наибольшую роль сыграл недостаток заработной платы. В ходе опроса 29% представителей поколения Z и 22% миллениалов ответили именно так. Второй по распространенности причиной стало выгорание (19%), за которым следует отсутствие возможностей карьерного роста (18% представителей поколения Z и 13% миллениалов).





Только треть может работать из дома





Хотя во время пандемии коронавируса тенденция работать из дома значительно ускорилась, в последнее время работодатели снова стали требовать от своих сотрудников работать в офисах в определенные дни. Это подтвердили более половины респондентов обоих поколений.





Подавляющее большинство молодых людей в настоящее время работают исключительно в офисе (59% представителей поколения Z и 63% миллениалов). Лишь треть работает гибридно (любое сочетание удаленной работы/работы дома и работы на месте), а именно 33% представителей поколения Z и 28% миллениалов. Эксклюзивный домашний офис имеют только восемь процентов представителей поколения Z, а среди миллениалов этот показатель на процент выше.





«Конечно, верно, что не все должности могут быть заняты в хоум-офисе, но такие низкие показатели удивляют. Похоже, что многие компании по-прежнему негативно относятся к гибкости, домашнему офису или частичной занятости. Однако, исходя из своего опыта, я убежден, что необходимо прислушиваться к пожеланиям и потребностям кандидатов-мужчин и женщин, которых сегодня на рынке не хватает», — говорит Давид Батал, старший партнер по аудиторским услугам компании Deloitte.





В этом году в исследовании участвуют ответы 500 респондентов из Чешской Республики (300 представителей поколения Z и 200 представителей поколения Y). Это часть глобального исследования, в котором приняли участие около 23 000 респондентов из 44 стран.





Миллениалы и поколение Z





Поколение Y (миллениалы) — так называют поколение людей, достигших совершеннолетия на рубеже XXI века. Годы их рождения определяются по-разному, но в целом это люди, родившиеся между 1978 и 1999 годами. Важнее всего то, что они выросли в окружении современных технологий и могли следить за их развитием. Это поколение более терпимо к различиям, не боится следовать своим мечтам и более амбициозно. Для них характерно общение с людьми со всего мира через социальные сети.





Поколение Z — это собирательное название группы людей, родившихся с середины 1990-х по 2010 г. Поколение Z известно тем, что ведет стремительный образ жизни в Интернете, связанный с мгновенным обменом идеями и знаниями на самые разные темы, используя различные средства массовой информации и продукты.





Существенное различие между поколением Y и поколением Z заключается в том, что представители предыдущего поколения помнят жизнь до начала массового использования технологий, в то время как последующее поколение определенно выросло в Интернете.