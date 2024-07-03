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Зарплата не является приоритетом номер один для чешского поколения Z
14 июля 2024
09:30
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Несмотря на то, что зарабатывать хорошие деньги очень важно, приоритетом номер один при выборе работы для поколения Z — самых молодых работающих чехов — является баланс между работой и личной жизнью. Почти треть из них придают ему особое значение. Для старших миллениалов это тоже важный фактор, но они воспринимают оплату труда почти на том же уровне. Это показал опрос, проведенный компанией Deloitte среди представителей поколения Z и поколения Y, или миллениалов.
30 процентов чехов из поколения Z считают важным баланс между работой и личной жизнью. При поиске работы это является ключевым фактором в процессе принятия решения. Вторым по важности фактором для них является размер заработка и другие финансовые льготы, а также преимущества на рабочем месте, такие как подходящие условия отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком или возможность взять отгул. Этот фактор назвал важным 21 процент из них.
Миллениалы, которые являются поколением старше, также придают большое значение балансу между работой и личной жизнью. 28 процентов из них выступают за баланс между работой и личной жизнью, но по сравнению с представителями поколения Z для них более важна заработная плата, которая при выборе новой работы имеет более или менее равное значение (27 процентов). С другой стороны, льготы считают важными только 17 процентов из них.
«Тот факт, что для молодых чехов баланс между работой и личной жизнью даже более важен, чем зарплата, меня не слишком удивляет. Я часто встречаюсь с молодыми людьми и знаю, что они прекрасно понимают, какое влияние оказывает на них работа и что неподходящая должность или работодатель могут очень негативно повлиять на качество их жизни», — прокомментировала Андреа Черна, эксперт по тенденциям в сфере HR компании Deloitte.
А на чем, по мнению молодых людей, должны сосредоточиться компании, когда речь идет о том, чтобы помочь своим сотрудникам сбалансировать работу и личную жизнь? Чаще всего респонденты отмечают создание большего количества рабочих мест с частичной занятостью. Почти каждый четвертый представитель поколения Z считает это важным, а каждый третий миллениал.
Около трети представителей обоих поколений рекомендуют компаниям ввести гибкий график работы и возможность работать удаленно по желанию сотрудника.
Когда представителей обоих поколений спросили, почему они решили уйти с предыдущего места работы, наибольшую роль сыграл недостаток заработной платы. В ходе опроса 29% представителей поколения Z и 22% миллениалов ответили именно так. Второй по распространенности причиной стало выгорание (19%), за которым следует отсутствие возможностей карьерного роста (18% представителей поколения Z и 13% миллениалов).
Только треть может работать из дома
Хотя во время пандемии коронавируса тенденция работать из дома значительно ускорилась, в последнее время работодатели снова стали требовать от своих сотрудников работать в офисах в определенные дни. Это подтвердили более половины респондентов обоих поколений.
Подавляющее большинство молодых людей в настоящее время работают исключительно в офисе (59% представителей поколения Z и 63% миллениалов). Лишь треть работает гибридно (любое сочетание удаленной работы/работы дома и работы на месте), а именно 33% представителей поколения Z и 28% миллениалов. Эксклюзивный домашний офис имеют только восемь процентов представителей поколения Z, а среди миллениалов этот показатель на процент выше.
«Конечно, верно, что не все должности могут быть заняты в хоум-офисе, но такие низкие показатели удивляют. Похоже, что многие компании по-прежнему негативно относятся к гибкости, домашнему офису или частичной занятости. Однако, исходя из своего опыта, я убежден, что необходимо прислушиваться к пожеланиям и потребностям кандидатов-мужчин и женщин, которых сегодня на рынке не хватает», — говорит Давид Батал, старший партнер по аудиторским услугам компании Deloitte.
В этом году в исследовании участвуют ответы 500 респондентов из Чешской Республики (300 представителей поколения Z и 200 представителей поколения Y). Это часть глобального исследования, в котором приняли участие около 23 000 респондентов из 44 стран.
Миллениалы и поколение Z
Поколение Y (миллениалы) — так называют поколение людей, достигших совершеннолетия на рубеже XXI века. Годы их рождения определяются по-разному, но в целом это люди, родившиеся между 1978 и 1999 годами. Важнее всего то, что они выросли в окружении современных технологий и могли следить за их развитием. Это поколение более терпимо к различиям, не боится следовать своим мечтам и более амбициозно. Для них характерно общение с людьми со всего мира через социальные сети.
Поколение Z — это собирательное название группы людей, родившихся с середины 1990-х по 2010 г. Поколение Z известно тем, что ведет стремительный образ жизни в Интернете, связанный с мгновенным обменом идеями и знаниями на самые разные темы, используя различные средства массовой информации и продукты.
Существенное различие между поколением Y и поколением Z заключается в том, что представители предыдущего поколения помнят жизнь до начала массового использования технологий, в то время как последующее поколение определенно выросло в Интернете.
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