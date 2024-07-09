Экспаты составили рейтинг лучших стран для жизни. Панама лидирует, Чехия проигрывает из-за чешского языка

Экспатриантам, то есть людям, которые долгое время живут и работают за пределами своей страны, больше всего нравятся Панама, Мексика и Индонезия, согласно индексу Expat Insider.





Лучшим местом для жизни экспатов является Панама. Таковы результаты одиннадцатого издания индекса Expat Insider, составленного компанией InterNations. Опрос является одним из самых полных исследований жизни экспатов и собирает ответы более чем 12 500 экспатов, представляющих 175 национальностей в 174 странах или территориях. Из европейских стран в первую десятку вошла только Испания.





Экспат — это термин, обозначающий человека, проживающего за пределами страны своего гражданства. Часто под этим термином подразумевают профессионала, квалифицированного рабочего или студента из другой страны. Однако это не всегда так, это могут быть и «обычные» мигранты, нашедшие здесь работу.





В отчете представлены лучшие страны для жизни на основе таких показателей, как качество жизни, простота обустройства, возможности трудоустройства, личные финансы и индекс базовых потребностей экспатов, включая жилье, администрацию, язык и цифровые услуги.





В этом году Панама поднялась на первое место с прошлогоднего третьего, и, согласно индексу, экспатам здесь очень нравится. 82% иммигрантов довольны своей жизнью в Панаме, что намного выше среднего мирового показателя в 68%.





Трое из четырех экспатов говорят, что довольны своим финансовым положением, а 88% считают свой располагаемый доход достаточным или более чем достаточным для комфортной жизни. Люди здесь также довольны доступностью жилья и транспорта. Более того, иммигранты чувствуют себя желанными гостями и без проблем интегрируются в местную жизнь, а также хвалят баланс между работой и личной жизнью.





«Мне нравится многое: мой район, погода, разнообразие климата и ландшафта, культурные мероприятия, разнообразие ресторанов, люди, здравоохранение, стоимость жизни и стабильность правительства», — сказал один американец, обосновавшийся в Панаме, в интервью Index.





Сразу за Панамой расположилась прошлогодняя победительница Мексика, где экспатам особенно нравится теплое отношение местных жителей, доступность жилья и простота получения виз, но они испытывают трудности с бюрократией, и только менее двух третей чувствуют себя в стране в безопасности.





Третье место заняла Индонезия, где большинство экспатов чувствуют себя как дома и говорят, что могут жить счастливой жизнью, имея относительно немного денег. Однако они считают негативными факторами отсутствие цифровых услуг, здравоохранения и плохое качество воздуха.





Хуже всего дела обстоят в Кувейте, который занял последнее, 33-е место. Экспатриантов особенно беспокоит погода, поскольку летом температура здесь может подниматься выше 50 градусов. Кроме того, в Кувейте трудно обосноваться, сложно получить визу, и только двое из пяти экспатов довольны своими личными финансами в Кувейте.





Турция заняла предпоследнее место, а самым большим неудачником в индексе этого года стала Финляндия. По сравнению с прошлым годом она опустилась с 16-го на 51-е место в рейтинге. Несмотря на то что страна добилась значительных успехов в области цифровизации и защиты окружающей среды, всего за один год доля экспатов, довольных жизнью в стране, сократилась с 78 до 51%.





Недружелюбные чехи, но доступный транспорт





Чехия также заняла удивительно низкое место, опустившись с прошлогоднего 21-го места на 39-е.





По мнению участников опроса, низкие результаты обусловлены в основном чехами и их недружелюбием. Экспаты не чувствуют себя здесь желанными гостями, и им трудно завести друзей среди местных жителей. По уровню дружелюбия местных жителей Чехия заняла 51-е место, оказавшись почти в самом низу.





Результат ухудшается из года в год, и экспаты также оценивают общее дружелюбие местных жителей к иностранцам невысоко. Например, они говорят, что в Чехии трудно жить, не зная чешского языка. Они поставили доступность языка на 52-е место и считают чешский действительно сложным для изучения. Они также оценивают доступность и качество медицинского обслуживания и питания довольно низко.





Однако не все в Чехии оценивается экспатами негативно. По некоторым параметрам Чехия даже попала в тройку лидеров. Экспаты особенно хвалят доступность общественного транспорта и качество дорожной инфраструктуры. Они также относительно довольны своей работой и особенно довольны безопасностью местного трудоустройства.





Так почему же дела в Чехии идут так плохо по сравнению с другими странами? По мнению Анны Марии Винаржицкой, директора Центра интеграции иностранцев, чтобы разобраться в проблеме, необходимо понять, кто на самом деле стоит за словом «экспат».





«Я бы сказал, что в чешском языке оно вызывает в памяти образованного человека из относительно безопасной части мира, который работает здесь в многонациональной компании, которая может в значительной степени позаботиться о нем в административных вопросах, и ему не нужно много говорить по-чешски, потому что он более или менее находится в англоязычной среде. Короче говоря, ему не нужно быть вовлеченным в это общество, он живет в некоем социальном пузыре. Но если мы думаем об экспате как об экспатрианте, короче говоря, об иностранце, то это немного другое», — размышляет он.





Классические мигранты, то есть люди, которые покидают свою страну, потому что там у них нет хороших перспектив, или даже беженцы, находятся в гораздо более сложных условиях, говорит она.





Что касается языкового барьера, то, по ее словам, он во многом зависит от контекста, в котором живет тот или иной человек. Некоторым иностранцам чешский язык может быть совсем не нужен, но для других его знание просто необходимо. Часто проблема заключается не в незнании, а скорее в неспособности выучить язык.





«К сожалению, существует дефицит доступных курсов чешского языка. Конечно, чешский — довольно сложный язык, и чтобы овладеть им на коммуникативном уровне, а тем более на уровне, пригодном для профессиональной деятельности, требуется много времени. Именно поэтому большое количество квалифицированных специалистов, таких как медицинские работники, бухгалтеры и учителя, работают на неадекватных должностях, как правило, в сфере услуг или производства», — объясняет она.