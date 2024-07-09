Сколько ежемесячно тратит продавщица авиабилетов в Чехии

Туристическая отрасль сильно пострадала в период ковида, но, к счастью, Яна этого не почувствовала, так как в то время находилась в отпуске по уходу за ребенком. После этого она не вернулась на прежнее место работы, но осталась в индустрии и выбрала работодателя, который позволяет ей иногда работать из дома и корректировать свой график, чтобы забирать дочь из детского сада.



Чистый ежемесячный доход Яны составляет 32 000 крон, а общий семейный бюджет — 65 000 крон в месяц. Большая часть денег уходит на жилье и еду. С другой стороны, в некоторые месяцы они вообще ничего не тратят на одежду. Поскольку она потратила все деньги, накопленные во время отпуска по уходу за ребенком, ей приходится начинать с нуля. Тем не менее они могут позволить себе недельный семейный отпуск на море, один выходной в Европе и несколько поездок в течение года. Раньше они чаще ходили в рестораны и кино, но теперь сократили этот вид досуга, отчасти из-за финансов, а также из-за необходимости заниматься дочерью.



Они экономят в основном потому, что хотят восстановить свою финансовую подушку безопасности, а также для того, чтобы их дочь с раннего возраста знала, что нельзя покупать абсолютно все, что она хочет, и что лучше инвестировать в опыт, а не в вещи.





АНКЕТА: СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ

ЯНА, ПРОДАВЩИЦА БИЛЕТОВ, И ЕЕ СЕМЬЯ



Общий бюджет: Приблизительно 65 000 крон



Расходы на жилье: Приблизительно 9 000 крон



Сколько платят за еду: Приблизительно 8 000 крон



За одежду: «Здесь все по-разному, в некоторые месяцы вообще ничего не платим».



Предметы гигиены: Примерно 1 000 крон



Что пришлось сократить или покупать меньше: Думаю, мы меньше ходим в кино и рестораны.



Сколько накопили: После окончания отпуска по уходу за ребенком у нас почти ничего не осталось, поэтому мы постепенно начинаем откладывать деньги.



Как дети относятся к экономии: «Моя пятилетняя дочь пока не страдает от экономии, но мы учим ее, что нельзя покупать пять вкусностей, когда мы ходим по магазинам, а только одну».



Сколько инвестируют в отдых и впечатления: «Мы не можем поехать туда, куда нам хотелось бы, но мы можем обойтись одним летним отпуском и одними евровыходным своими силами + совершить несколько поездок».



Обеспокоены ли ростом цен: «Мы обеспокоены, но ничего не можем сделать, кроме как как-то приспособиться».



Плохая финансовая привычка: «Когда у меня есть деньги на счету, я склонна к транжирству. Поэтому, если я хочу что-то сэкономить, мне приходится откладывать деньги сразу после получения зарплаты. Но иногда я не могу удержаться от спонтанных покупок...»



Страх, связанный с финансами: «Что у меня нет финансового запаса. Меня также пугает перспектива того, что до зарплаты еще неделя, а у меня на счету ноль...»



Финансовые цели (надежды): «Цель — иметь достаточный финансовый резерв или инвестировать. Я бы также хотела научить свою дочь финансовой грамотности».



Общая оценка финансового положения семьи: «Мы не в плохом положении, это точно, но это не для больших трат. Нам уже нужно думать и смотреть на цены. Мы ограничены в поездках и развлечениях. Раньше мы могли позволить себе зоопарк, аквапарк или подобные развлечения чаще».



Совет эксперта для пани Яны

Мы попросили Йиржи Глухи, основателя компании Frenkee Fintech, оценить финансовую ситуацию семьи и посоветовать, как лучше экономить. Он считает, что у семьи очень хорошие возможности. У семьи хорошие привычки и здравое финансовое мышление. Конечно, у них есть преимущество в виде собственного дома, который не взят в ипотеку.



Какие шаги он рекомендует:

«После вычета расходов у семьи остается 47 000 крон в месяц, из которых я бы рекомендовал ежемесячно откладывать не менее 25-30% в долгосрочную инвестиционную программу, которая может быть использована, если Яна решит выйти на пенсию раньше, чем она работала.



Еще 10% я бы регулярно откладывал туда, где деньги не будут лежать на кредитной карте, но будут доступны почти сразу — например, на сберегательный счет. Это позволит частично оценить отложенные деньги и постепенно создать резерв как минимум на шесть, а оптимально — на 12 месяцев.



Когда этот резерв будет создан, они смогут откладывать эту часть дохода в качестве основы для семейного отпуска.



Неплохо было бы создать инвестиционную программу для дочери. Она наверняка будет благодарна за то, что у нее есть деньги на учебу или для того, чтобы начать самостоятельную жизнь.



«Хорошо, что дочь воспитывается не во вседозволенности. Для детей также полезно, что они могут зарабатывать деньги, например, выполняя работу по дому и видя, что игрушка стоит определенных усилий. Они также учатся работать с ограниченным бюджетом, что пригодится им на протяжении всей жизни», — резюмирует Йиржи Глухи.