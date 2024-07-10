Инспекция в Чехии раздавала штрафы за фальшивые скидки. Самый большой грешник — Penny

Во втором квартале этого года ČOI наложила 56 штрафов за нарушение Закона о защите прав потребителей на общую сумму 5,8 миллиона чешских крон. Ян Штепанек, директор ČOI.





Penny Market получил семь штрафов на общую сумму 2,03 миллиона чешских крон, а Kaufland — восемь штрафов на сумму 1,3 миллиона чешских крон. Billa заплатит еще более миллиона. Lidl был оштрафован на 600 тысяч. С другой стороны, самый большой грешник последнего квартала — компания Albert — которая обратилась в суд по поводу правил расчета скидок из-за наложенных штрафов, на этот раз была оштрафована всего на 195 000 чешских крон.





Даже сети Coop и Hruška провинились, хотя и там были незначительные нарушения и штрафы всего на десятки тысяч крон.





Законно наложенные штрафы основаны на результатах проверок, проведенных в прошлом году.





Например, в магазине Penny в Простейове весной прошлого года чечевицу Orion продавали за 39,90 чешских крон с заявленной скидкой 27 процентов от рекомендованной производителем цены 54,90 чешских крон. Однако не была указана самая низкая цена 39,90 чешских крон, по которой супермаркет продавал продукт в течение 30 дней до предоставления скидки, как того требует закон. Фактически, скидки не было.





Когда скидка означает повышение цены





В магазине Penny Market во Фридеке-Мистеке пол-литра моего органического оливкового масла предлагалось за 99,90 чешских крон, то есть со скидкой в 33 процента от первоначальной «нормальной» цены 149,90 чешских крон. Однако, согласно записям о ценах, за 30 дней до этого масло стоило еще дешевле — 79,90 чешских крон. Таким образом, если правильно рассчитать скидку от самой низкой цены за 30 дней, то это будет не скидка, а повышение на 25 процентов. Аналогично, картофельные чипсы «со скидкой» были немного дороже.



В Тршебони Penny продал инспекторам автомобильный стеклоочиститель за 99,90 чешских крон вместо заявленных 49,90 чешских крон.





«Если говорить о выводах инспекции, то это отдельные случаи индивидуальных ошибок, которые произошли при завышении цен на сотни товаров в наших магазинах. Мы являемся сетью с самым большим количеством магазинов на чешском рынке — более 420. Мы сожалеем об этих индивидуальных ошибках», — заявил пресс-секретарь Penny Market Томаш Кубик. По его словам, ценники корректируются несколько раз в неделю. В случае обнаружения ошибки они компенсируют покупателю разницу в цене на месте.





В последние годы компания Penny часто возглавляла рейтинги. Из приложенных отчетов следует, что в двух случаях инспекторы также отметили неправильный расчет скидки, когда сеть обманула сама себя, потому что цена 30 дней назад была даже выше, чем она заявляла. Однако десятки ошибок были в ущерб покупателю.





В прошлом году объем продаж Penny составил более 53 миллиардов крон, а прибыль — 918,5 миллионов крон. Штраф в два миллиона долларов составляет всего два процента от прибыли сети. Прибыль некоторых других крупных сетей превышает миллиард, так что штраф в несколько миллионов крон практически не ощущается.





Скидка годичной давности





В марте прошлого года Kaufland в Пльзене предлагал на распродаже нож для мяса или соковыжималку для мороженого, но оригинальные перечеркнутые цены были даже годичной давности, от марта 2022 г. В Пльзене также была ситуация, когда при автоматической покупке с помощью смартфона или приложения-сканера цена была другой, ниже, чем на кассе после сканирования штрих-кода.





В Kaufland в Гавличкув-Броде произошла еще одна типичная ошибка, а именно прямое выставление на кассе более высоких цен, чем на полке. За некоторые колбасы или аптечные товары, такие как краска для волос Palette de Luxe, они брали около 50 крон дополнительно в ущерб покупателю.





Это ничто по сравнению с Kaufland в Карловых Варах, где капсулы для посудомоечных машин продавались по цене 849,90 чешских крон вместо 549,90 чешских крон, в результате чего разница в тарификации составила 300 крон в ущерб потребителю.





В Billa в Тахове продавали вафли Delissa или шоколадные батончики Milena с заявленной скидкой в 47 и 33 процента соответственно. Однако более высокая предыдущая цена не соответствовала действительности, на самом деле цены были точно такими же 30 дней назад.





С прошлого года Закон о защите прав потребителей гласит, что розничные продавцы должны указывать самую низкую цену за последние 30 дней при предоставлении скидок. Однако в законе нет четкого указания на то, что процент скидки должен рассчитываться исходя из этой цены. Это утверждала, например, сеть магазинов Albert, которая обратилась в суд. Кроме того, немецкая сеть Aldi также обратилась в Европейский суд по вопросу скидок. Судебное разбирательство продолжается, и Министерство промышленности и торговли заявило, что решение может быть принято в июле или сентябре.