ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
55-летняя Ивана хочет выйти на пенсию в Чехии пораньше. Удастся ли ей это сделать?
17 июля 2024
15:30
369
Пани Ивана (55 лет) родом из Праги. Она замужем и живет в собственной квартире со своим 23-летним сыном. Супруг с ними не живет и, соответственно, не вносит свой вклад в семейный бюджет. Ивана работает в офисе, и, хотя ей нравится ее работа, она признает, что ей не помешала бы более высокая зарплата.
Ее самые большие расходы — это жилье и еда, а также бензин, поскольку она почти каждые выходные ездит к мужу в деревню, куда он переехал после выхода на пенсию. Сын все еще учится, но работает на полставки, поэтому зарабатывает на все необходимое самостоятельно. В свободное время Ивана занимается культурой, спортом и садоводством — все это стоит денег. Она с удовольствием тратит их на хобби, хотя признает, что в последнее время ей приходится урезать расходы не только из-за роста цен, но и потому, что зарплата мужа выпала из бюджета. Хотя у Иваны есть около 100 000 сбережений, она знает, что для ранней пенсии и путешествий ей понадобится больше. Сколько она сможет откладывать, она пока не знает, ей еще предстоит это выяснить.
ФИНАНСОВЫЙ ОПРОСНИК
ФИНАНСОВЫЙ ОПРОСНИК
- Имя и возраст: Ивана, 55 лет
- Семейное положение и количество детей: замужем, 1 ребенок, муж не участвует в семейном бюджете, с семьей не живет
- Род занятий: ассистент проектного офиса
- Общий доход семьи в месяц: 30 000 крон
- Расходы на жилье: 10 000 крон
- Обеды на работе около 2 400 крон, всего около 6 000 крон
- Расходы на одежду: около 1 000 крон, иногда не обойтись без секонд-хендов. Расходы на предметы гигиены и более крупные товары: 500 крон на магазины, 2 000 крон на бензин
- То, что пришлось сократить или что слишком дорого: ничего, возможно посещение концертов
- Отложено: 100 000 крон
- Экономия на детях: нет
- Сколько могут вложить в отпуск: 1 раз в 2 года заграничный отпуск до 40 000 крон
- Плохие финансовые привычки: «Не знаю, привычка ли это, но иногда хожу выпить вина».
- Финансовые цели или желания: «Накопить денег, чтобы пораньше выйти на пенсию и путешествовать».
- Финансовые страхи: «Не могу ничего придумать, просто иногда думаю, выйду ли я когда-нибудь на пенсию».
- Как оценивает общее финансовое положение своей семьи: «Я не так давно стала матерью-одиночкой, но похвастать тут нечем».
Информацию о семейных финансах Иваны отправили эксперту для комментариев. На этот раз им стал Алан Пок, генеральный директор и соучредитель инвестиционной платформы Investown.
«Начнем с того, что очень здорово, что у Иваны уже есть 100 000 крон. Этот фонд будет служить финансовым резервом на случай непредвиденных ситуаций, таких как проблемы со здоровьем или незапланированные расходы, а в идеале — хорошей базой для выхода на пенсию. Ивана должна выйти на пенсию в 65 лет, и, исходя из ее нынешнего дохода, она должна получать более 20 000 крон, что, не считая отпусков, должно покрывать ее ежемесячные расходы. И это очень радует! Однако если бы она захотела выйти на пенсию раньше, например в 60 лет, ее пенсия составила бы чуть больше 15 000, что создает значительную ежемесячную дыру, учитывая стоимость жизни, которая превышает 20 000 крон. Что же делать? Я бы не рекомендовал Иване досрочный выход на пенсию. Однако есть и положительный момент: если она продолжит работать до пенсии и будет честно откладывать каждый месяц, то не упустит возможность путешествовать на пенсии.
Предположим, она будет откладывать 1 600 крон в месяц на сберегательный счет с 3,5-процентной ставкой на отпуск и 1 000 крон на редкие походы в винотеку с друзьями (надо же расслабляться), тогда в ее бюджете останется 7 900 крон в месяц, которые она сможет инвестировать в свою мечту о досрочном выходе на пенсию и путешествиях. Учитывая, что до выхода на пенсию осталось всего десять лет, с точки зрения вариантов накопления средств, для максимальной экономии на налогах я бы рекомендовал вложить 2 200 крон в DIP (долгосрочный инвестиционный продукт) и 5 700 крон в план дополнительных пенсионных накоплений. С учетом ориентировочного роста стоимости и экономии на налогах общий бюджет путешествия составит более 1,5 млн крон, а это довольно приятно. Кроме того, нужно учитывать, что сбережения будут продолжать расти в цене и, следовательно, будут постоянно приносить доход даже после выхода на пенсию».
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
17 ИЮЛЯ 2024
871
Скидки, указанные для цен годичной давности, или взимание за товар на кассе на несколько сотен крон больше, чем было написано на полке. Подобные нарушения со стороны торговых сетей были выявлены...
15:00
16 ИЮЛЯ 2024
1643
Яне 38 лет, она живет в Праге с мужем и пятилетней дочерью в двухкомнатной квартире своей бабушки, находящейся в частной собственности. Она окончила среднюю школу и университет по специальности...
13:30
16 ИЮЛЯ 2024
1404
В ЦЕЛОМ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНИКОВ В ЧЕХИИ СНИЖАЕТСЯ, НО ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ОПЛАТОЙ АРЕНДЫ
Бюро гражданских консультаций сталкиваются с большим наплывом людей, которые не в состоянии оплатить аренду, коммунальные услуги и сервис. Особенно это касается крупных городов, таких как Прага и...
10:30
16 ИЮЛЯ 2024
2729
ЭКСПАТЫ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ СТРАН ДЛЯ ЖИЗНИ. ПАНАМА ЛИДИРУЕТ, ЧЕХИЯ ПРОИГРЫВАЕТ ИЗ-ЗА ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА
Чехия также заняла удивительно низкое место, опустившись с прошлогоднего 21-го места на 39-е. По мнению участников опроса, низкие результаты обусловлены в основном чехами и их недружелюбием....
14:00
14 ИЮЛЯ 2024
2734
Эрика (29 лет) считает себя представителем «миллениалов», поколения, пострадавшего от жилищного кризиса и одновременно от ковида, войны и финансового кризиса. Ей приходится очень бережно относиться...
09:30
14 ИЮЛЯ 2024
822
Несмотря на то, что зарабатывать хорошие деньги очень важно, приоритетом номер один при выборе работы для поколения Z — самых молодых работающих чехов — является баланс между работой и личной...
17:00
13 ИЮЛЯ 2024
1751
До сих пор начальные школы и детские сады, в которых училось не менее 10 беженцев, могли получать деньги на украинских помощников учителей. Теперь по новым условиям беженцы должны составлять не...
15:00
13 ИЮЛЯ 2024
1321
ЭКОНОМИЯ, ПРЕСТИЖ И ЖЕЛАНИЕ ДАТЬ СОТРУДНИКАМ БОЛЬШЕ. КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ «ГИБКИЕ» ОФИСЫ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ
Истории чешских компаний, которые предпочли «гибкие» офисы от брендов Regus и Spaces, входящих в группу IWG. Не всегда дело только в деньгах.
21:00
12 ИЮЛЯ 2024
4212
Яна работает врачом в больнице на полную ставку, и с учетом того, что она получает за свои медицинские услуги, ее заработок составляет 45 000 крон в месяц. Хотя она замужем, она по-прежнему снимает...
18:00
12 ИЮЛЯ 2024
1729
Уже почти два года в интернете распространяется сообщение о том, что украинские пенсионеры якобы получают пенсии в Чехии по украинским правилам. Новость всегда появляется на какое-то время, потом...
15:00
11 ИЮЛЯ 2024
6311
В последние годы много говорят о том, что пенсионеры получили прибавку и, возможно, живут лучше, чем многие молодые семьи. Чешские пенсионеры, по мнению многих, живут хорошо. Пенсионерка Адела...
14:00
11 ИЮЛЯ 2024
4194
Среднедушевое потребление пива в Чехии в прошлом году достигло исторического минимума. По сравнению с 2022 годом оно упало со 136 до 128 литров в год. Это следует из данных Чешской ассоциации...
19:30
10 ИЮЛЯ 2024
1167
ВЛАДЕЕТЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ? КАК СПРАВИТЬСЯ С ЧЕШСКОЙ ТОРГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ
Роман Томек, адвокат юридической фирмы Sedlakova Legal, рассказывает о шести наиболее распространенных проблемах, которые волнуют Чешскую торговую инспекцию и которые интернет-магазины испытывают...
15:00
10 ИЮЛЯ 2024
3507
Продавщица Станя решила поделиться тем, как ее семья распоряжается деньгами. В основном потому, что люди не ценят ее труд и не представляют, как мало она получает за свою тяжелую работу. А...
09:30
10 ИЮЛЯ 2024
1755
Долголетие связано не столько с простым и спокойным образом жизни, сколько с состоянием вашего банковского счета, пишет обозреватель портала Seznam Zprávy Милош Чермак. Представьте себе место, где...