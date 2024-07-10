55-летняя Ивана хочет выйти на пенсию в Чехии пораньше. Удастся ли ей это сделать?

Ее самые большие расходы — это жилье и еда, а также бензин, поскольку она почти каждые выходные ездит к мужу в деревню, куда он переехал после выхода на пенсию. Сын все еще учится, но работает на полставки, поэтому зарабатывает на все необходимое самостоятельно. В свободное время Ивана занимается культурой, спортом и садоводством — все это стоит денег. Она с удовольствием тратит их на хобби, хотя признает, что в последнее время ей приходится урезать расходы не только из-за роста цен, но и потому, что зарплата мужа выпала из бюджета. Хотя у Иваны есть около 100 000 сбережений, она знает, что для ранней пенсии и путешествий ей понадобится больше. Сколько она сможет откладывать, она пока не знает, ей еще предстоит это выяснить.



ФИНАНСОВЫЙ ОПРОСНИК

Имя и возраст: Ивана, 55 лет

Семейное положение и количество детей: замужем, 1 ребенок, муж не участвует в семейном бюджете, с семьей не живет

Род занятий: ассистент проектного офиса

Общий доход семьи в месяц: 30 000 крон

Расходы на жилье: 10 000 крон

Обеды на работе около 2 400 крон, всего около 6 000 крон

Расходы на одежду: около 1 000 крон, иногда не обойтись без секонд-хендов. Расходы на предметы гигиены и более крупные товары: 500 крон на магазины, 2 000 крон на бензин

То, что пришлось сократить или что слишком дорого: ничего, возможно посещение концертов

Отложено: 100 000 крон

Экономия на детях: нет

Сколько могут вложить в отпуск: 1 раз в 2 года заграничный отпуск до 40 000 крон

Плохие финансовые привычки: «Не знаю, привычка ли это, но иногда хожу выпить вина».

Финансовые цели или желания: «Накопить денег, чтобы пораньше выйти на пенсию и путешествовать».

Финансовые страхи: «Не могу ничего придумать, просто иногда думаю, выйду ли я когда-нибудь на пенсию».

Как оценивает общее финансовое положение своей семьи: «Я не так давно стала матерью-одиночкой, но похвастать тут нечем».



Информацию о семейных финансах Иваны отправили эксперту для комментариев. На этот раз им стал Алан Пок, генеральный директор и соучредитель инвестиционной платформы Investown.



«Начнем с того, что очень здорово, что у Иваны уже есть 100 000 крон. Этот фонд будет служить финансовым резервом на случай непредвиденных ситуаций, таких как проблемы со здоровьем или незапланированные расходы, а в идеале — хорошей базой для выхода на пенсию. Ивана должна выйти на пенсию в 65 лет, и, исходя из ее нынешнего дохода, она должна получать более 20 000 крон, что, не считая отпусков, должно покрывать ее ежемесячные расходы. И это очень радует! Однако если бы она захотела выйти на пенсию раньше, например в 60 лет, ее пенсия составила бы чуть больше 15 000, что создает значительную ежемесячную дыру, учитывая стоимость жизни, которая превышает 20 000 крон. Что же делать? Я бы не рекомендовал Иване досрочный выход на пенсию. Однако есть и положительный момент: если она продолжит работать до пенсии и будет честно откладывать каждый месяц, то не упустит возможность путешествовать на пенсии.



Предположим, она будет откладывать 1 600 крон в месяц на сберегательный счет с 3,5-процентной ставкой на отпуск и 1 000 крон на редкие походы в винотеку с друзьями (надо же расслабляться), тогда в ее бюджете останется 7 900 крон в месяц, которые она сможет инвестировать в свою мечту о досрочном выходе на пенсию и путешествиях. Учитывая, что до выхода на пенсию осталось всего десять лет, с точки зрения вариантов накопления средств, для максимальной экономии на налогах я бы рекомендовал вложить 2 200 крон в DIP (долгосрочный инвестиционный продукт) и 5 700 крон в план дополнительных пенсионных накоплений. С учетом ориентировочного роста стоимости и экономии на налогах общий бюджет путешествия составит более 1,5 млн крон, а это довольно приятно. Кроме того, нужно учитывать, что сбережения будут продолжать расти в цене и, следовательно, будут постоянно приносить доход даже после выхода на пенсию».