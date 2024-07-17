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Жить в страхе и беспокоиться о судьбе дочери? Как Станислава живет на 20 000 крон в месяц
23 июля 2024
18:00
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Станиславе 36 лет, она живет в городе с населением в 8 тысяч человек в Среднечешском крае. У нее есть маленькая дочь, и в настоящее время она живет с ней одна, поскольку находится в начале бракоразводного процесса. Ее отношения с отцом ребенка нельзя назвать идеальными, поэтому она не может рассчитывать на финансовую помощь до решения суда, но и обращаться за помощью к властям она не хочет. Ей приходится довольствоваться своим доходом в 20 000 крон. Она работает в столовой одного из предприятий, и чтобы иметь возможность забирать дочь из детского сада, она сократила свой рабочий день до шести часов.
Станислава признает, что ее финансовое положение не радужное и она с трудом сводит концы с концами. Проживание обходится ей в 11 000, а если прибавить к этому расходы на продукты и предметы первой необходимости, а также иногда одежду или обувь для дочери, то она очень беспокоится о том, как дожить до следующей зарплаты. В такие моменты ей обычно помогают родители, но она была бы очень рада справляться самостоятельно. Она надеется, что после развода получит от бывшего мужа алименты на дочь (алименты можно получить и на жену), и когда она будет точно знать, сколько денег ей удастся заработать, только тогда она узнает, может ли она получать какие-то социальные пособия.
Когда она размышляет о своих финансах, то в основном беспокоится о том, чтобы дочь не пострадала, чтобы ее, например, не исключали из коллектива, если она не сможет потом ездить в школьные поездки на природу или на лыжи. Конечно, ее также беспокоит финансовый риск, если она заболеет. В данный момент она не может себе этого позволить, поэтому ходит на работу даже с антибиотиками. Когда дочь болеет, за ней присматривает бабушка.
Станислава хотела бы откладывать деньги не только для подстраховки, но и для начала жизни дочери, чтобы в будущем, когда она вырастет, у нее были деньги на вуз или какое-то жилье. Однако сейчас она не знает, как быть, потому что уже отказалась от походов к парикмахеру, не покупает ничего из одежды и не ходит на культурные мероприятия.
Когда она размышляет о своих финансах, то в основном беспокоится о том, чтобы дочь не пострадала, чтобы ее, например, не исключали из коллектива, если она не сможет потом ездить в школьные поездки на природу или на лыжи. Конечно, ее также беспокоит финансовый риск, если она заболеет. В данный момент она не может себе этого позволить, поэтому ходит на работу даже с антибиотиками. Когда дочь болеет, за ней присматривает бабушка.
Станислава хотела бы откладывать деньги не только для подстраховки, но и для начала жизни дочери, чтобы в будущем, когда она вырастет, у нее были деньги на вуз или какое-то жилье. Однако сейчас она не знает, как быть, потому что уже отказалась от походов к парикмахеру, не покупает ничего из одежды и не ходит на культурные мероприятия.
АНКЕТА: СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ
Имя и возраст: Станислава, 36 лет
Семейное положение и количество детей: В процессе развода, ребенок ходит в садик.
Род занятий: работает на полставки в столовой.
Общий доход семьи в месяц: 20 000 крон
Расходы на проживание: 11 000 крон
Расходы на питание: около 3 000 крон
Расходы на одежду: в зависимости от сезона, сейчас зимой около 2 000 на обувь для ребенка
Расходы на предметы гигиены: 500 крон
Что пришлось сократить или что для нас дорого: парикмахер, косметика, одежда для матери, отпуск
Сбережения на черный день: «Почти ничего, я всегда достаю их, когда что-то не так, в последний раз у меня сломался бойлер».
Пришлось ли экономить на детях: «Да, мы не можем так часто ездить в путешествия, ходить на плавание и т. д.»
Сколько могут потратить на отдых: Около 2 000 крон
Плохие финансовые привычки: «Сладости для дочери»
Финансовые цели или желания: «Иметь какой-то запас и откладывать для моей дочери, чтобы она могла с этого начать, когда станет взрослой».
Мои финансовые страхи: «Я беспокоюсь, что не смогу оплатить, например, школьную поездку или уроки катания на лыжах для дочери, и она будет лишена того, что могут иметь или испытывать ее сверстники».
Как я оцениваю общее финансовое положение семьи: «Не очень хорошее».
Что финансовый эксперт советует Станиславе
Ситуация Станиславы сейчас не самая радужная, поэтому она с удовольствием прислушивается к советам эксперта, потому что знает, что должна что-то предпринять. Как же прокомментирует все это Иржи Глухий, директор онлайн-эксперта по финансовым вопросам Frenkee?
«Эта история явно не из приятных. Пожалуй, самое печальное в ней — это отношение «парня», который выбивает из суда бумагу на финансовую поддержку дочери, чтобы помогать по средствам. Но, к сожалению, такое тоже случается. Пани Станислава могла бы поступить следующим образом:
В соответствии с документально подтвержденными расходами у нее остается около 3 500 чешских крон ежемесячно. Было бы неплохо начать откладывать часть этой суммы. Даже 2 000 чешских крон в месяц создадут хорошую финансовую подушку на первые несколько лет, которая может пригодиться. В то же время это заложит необходимую привычку откладывать деньги, даже если от вашего ежемесячного дохода остается совсем немного. Важно помнить, что деньги, которые она начнет регулярно откладывать, не пропадут, а наоборот, начнут быстрее приумножаться благодаря сложным процентам. В то же время при необходимости их можно будет снять в течение нескольких дней.
Когда откладывать больше невозможно, нужно подумать, где можно заработать больше. Если Станислава еще не пробовала сменить работу, то я бы ей посоветовал это сделать. Я считаю, что даже в маленьком городе есть место для более качественной и высокооплачиваемой работы. В наше время компании ценят надежного сотрудника. Как вариант, я бы попробовал попросить нынешнего работодателя о повышении зарплаты. Даже 2 000 чешских крон в месяц сыграют большую роль в бюджете Станиславы.
Гордость здесь ни к чему. Я бы посоветовал воспользоваться и государственной помощью. Для этого и существует государство и его социальная политика. Кому еще, как не работающей матери-одиночке, государственная казна должна помочь устроить лучшие условия жизни.
Большая ошибка — выходить на работу, когда действительно больна. В случае болезни ребенка можно воспользоваться пособием по уходу — его можно получить за 16 дней болезни, что, безусловно, поможет. Замещение зарплаты не так уж дорого, если вы получаете пособие по уходу или больничный и по частной страховке. Стоимость страховки может составлять около 300 крон, но это определенно стоит того, чтобы привести свое здоровье в порядок. Нет ничего хуже для сердца, чем пережить болезнь.
Больше всего Станиславе нужно увеличить свой доход. Какие у нее есть варианты?
- Договориться с отцом ребенка.
- Попытаться договориться о повышении зарплаты на нынешней работе или искать более высокооплачиваемую работу.
- Использовать государственные пособия и льготы.
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