Чем богаты, тем и рады. Работница культуры получает 30 тысяч, но без мамы не справляется

Нас держит на плаву то, что мы сдаем квартиру

Маркета (44 года) работает в сфере культуры и зарабатывает около 30 000 чистыми. Она не может просить о повышении зарплаты, поскольку ее размер определяется таблицей отчислений. Она живет в частном доме, в котором три жилых блока: один занимает она сама, другой — ее мать (76 лет), а третий сдается в аренду. Когда обе женщины складывают свои доходы и доходы от аренды, получается 62 000 крон. Однако большая часть этой суммы поглощается ремонтом, который проводится в доме.



Маркета не замужем и бездетна, ее парень — иностранец, который приезжает в гости время от времени, так что он не вносит свой вклад в бюджет. «В свои расходы на жизнь я включаю не только оплату счетов за электроэнергию, но и погашение кредита на реконструкцию, который составляет 7 000 крон, итого 14 000 крон, а затем мы тратим деньги на другие необходимые улучшения в доме», — говорит Маркета. Реконструкция — самая большая инвестиция на данный момент, и она справляется с ней только благодаря пенсионным взносам своей матери. Поэтому она смогла сделать себе хорошую кухню и ванную.



Мы живем скромно, но счастливо

Маркета понимает, что без маминого дохода она не смогла бы содержать дом, потому что ежемесячные расходы превышают всю ее зарплату. «Ужасно говорить об этом, но если бы мама умерла или, например, ей пришлось бы использовать эти деньги для проживания в доме престарелых, у меня возникли бы большие проблемы», — признается она. Даже если она решит сдавать свою квартиру в аренду, бюджет будет ограничен, потому что сначала нужно будет сделать ремонт, а она уже знает, что не сможет себе этого позволить.



Поэтому она экономит по всем статьям: не делает маникюр и не пользуется косметикой, ходит к парикмахеру только два раза в год, не пользуется дорогой электроникой, у нее нет машины. Она перестала покупать дорогую одежду, ходит в магазины секонд-хенд. Она даже больше не ездит в путешествия. Несмотря на то что она работает в сфере культуры, ей приходится откладывать деньги на театр. Единственное, что она не пожалела для себя в этом году, — это покупка цветов для своего сада и плантаций. Она также хочет потратить часть своих сбережений на поездку к морю, на которую она так долго копила.





АНКЕТА: СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ

МАРКЕТА, ЖИВЕТ С МАТЕРЬЮ



Имя и возраст: Маркета, 44 года, не замужем, детей нет



Род занятий: профессиональная деятельность в сфере культуры (таблица зарплат в организации)



Общий доход семьи в месяц: 62 000 крон чистыми (включая доход матери и доход от аренды)



Расходы на проживание в месяц: 14 000 крон



Прочие расходы и инвестиции: на телевидение, радио, телефон 1 000 крон, пенсионные накопления, страхование, страхование жилья: около 1 000 крон, инвестиции: 2 000 крон



Культура, спорт, другие увлечения: около 1 000 крон



Расходы на питание в месяц: 6 000 крон



Стоимость одежды: 400 крон



Расходы на предметы гигиены: 400 крон



То, на чем экономит: «В рестораны хожу редко или со своим парнем, когда он меня приглашает, на работу приношу обед в контейнере».



Сбережения на черный день: «У меня есть около 10 000 крон в распоряжении, остальное вложено в долгоокупаемые инвестиции, это деньги с продажи дачи».



Сколько может инвестировать в отпуск: «В этом году около 60 000 крон, которые я откладывала очень долго».



Мои финансовые привычки: «Я люблю вино, которое покупаю в основном в Моравии непосредственно у виноделов, или нам его поставляет друг. Все наши деньги мы вкладываем в запущенную недвижимость».



Финансовые цели или желания: «Я хотела бы путешествовать и немного повысить уровень жизни, чтобы не упрекать себя за каждую потраченную копейку. Моя финансовая цель — поддерживать стабильный бюджет».



Мои финансовые страхи: «Несмотря на заверения директора, я боюсь потерять работу. Меня также беспокоит, как я буду обходиться без мамы».



Как я оцениваю общее финансовое положение моей семьи: «Я думаю, что мы с мамой живем скромно, но счастливо».



Эксперт хвалит Маркету за бережливость

По словам эксперта, финансовое положение Маркеты довольно прочное. «Благодаря сочетанию доходов ее и ее матери, а также денег от аренды и владения самой недвижимостью, она находится в относительно стабильном финансовом положении», — говорит Давид Херциг, директор инвестиционного фонда Indexit. Он также ценит ответственное отношение Маркеты к деньгам. «Хорошо, что она умеет экономить, имеет финансовый резерв, инвестирует, а также ответственно относится к дому, который она ремонтирует, что повышает его стоимость».



Что еще посоветует ей Давид Херциг?

«Маркета регулярно выплачивает кредит, и, возможно, стоит подумать о том, может ли она погасить его досрочно. Если процентная ставка по кредиту выше стандартной ставки по ипотеке или жилищному кредиту, я бы рекомендовал погасить его досрочно. 2 000, которые она инвестирует, она сможет использовать для более быстрого погашения долга, что позволит ей сэкономить на процентах и улучшить общую финансовую стабильность.



Также было бы неплохо встретиться с консультантом по субсидиям, чтобы узнать, может ли субсидия помочь Маргарет оплатить ремонт, продолжить или продлить его на более выгодных условиях.



Ремонт недвижимости должен быть приоритетом, так как это повысит стоимость ее имущества, что может обеспечить ее будущее, а также позволит ей не продолжать инвестировать в течение длительного периода времени. Что касается ремонта, я бы посоветовал ей застраховать недвижимость, чтобы она соответствовала ее стоимости. Я бы также рассмотрел возможность страхования жизни, чтобы покрыть риск потери работы или долгосрочной нетрудоспособности.



Самое замечательное, что Маргарет уже инвестирует и имеет финансовый резерв на случай внезапных потребностей. Всегда приятно видеть, как кто-то осознает важность инвестирования, даже в небольших размерах. Я бы также рекомендовал подумать о распределении вложенных денег, чтобы она могла легче и быстрее получить доступ к некоторым из них, а также снизить риски. Что касается долгосрочных инвестиций, то следует убедиться в том, что они достаточно эффективны и не снижают своей ценности из-за высоких комиссий».