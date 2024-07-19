ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Самые сильные паспорта у сингапурцев. Чехия на седьмом месте в рейтинге
26 июля 2024
10:00
446
Сингапурский паспорт остается самым сильным в мире. Он гарантирует безвизовые поездки по 195 направлениям. Это следует из регулярно публикуемого рейтинга Henley Passport Index, составляемого компанией Henley & Partners на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта. Чешский паспорт делит седьмое место, в частности, с Канадой и Венгрией.
Сингапурские паспорта имеют преимущество перед остальными. На втором месте - французский, немецкий, итальянский, японский и испанский паспорта, которые позволяют владельцам путешествовать в 192 страны либо полностью без виз, либо без необходимости оформлять визу перед поездкой. Третье место делят Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция - всего 191 направление.
Те же 190 безвизовых стран включают бельгийский, датский, новозеландский, норвежский, швейцарский или британский паспорта. Австралия и Португалия занимают пятое место, а Греция и Польша - шестое. На седьмом месте, помимо Чехии, также расположились Канада, Венгрия и Мальта - всего 187 направлений.
Чехия даже лучше, чем Соединенные Штаты, которые заняли восьмое место. Девятая позиция принадлежит Эстонии, Литве и Объединенным Арабским Эмиратам с 185 направлениями. Исландия, Латвия, Словакия и Словения завершают первую десятку.
По словам Кристиана Каэлина из Henley & Partners, среднее количество направлений, в которые люди могут путешествовать без визы, растет. Но все чаще воображаемые ножницы между странами, находящимися в верхней и нижней частях списка, раскрываются. «Разрыв шире, чем когда-либо прежде», - отметил Каэлин.
На 103-м месте находится Афганистан, жители которого могут путешествовать без виз всего в 26 стран. У Сирии позиции чуть лучше, за ней следуют Ирак, Йемен, Пакистан и Сомали. У жителей Непала также слабые паспорта, и они могут путешествовать без визы в 39 стран. Лучше обстоят дела у палестинцев, чей паспорт позволяет им безвизово путешествовать в 40 стран. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:30
26 ИЮЛЯ 2024
3147
Большое количество беженцев согласны с тем, что найти работу без контракта для украинцев проще, чем работать официально. Это показал опрос об отношении к войне беженцев из Украины, проведенный...
16:30
25 ИЮЛЯ 2024
634
Директора шести начальных школ Всетина были вынуждены радикально изменить свое отношение к ученикам и к использованию ими мобильных телефонов в начальной школе по решению городской администрации. С...
13:00
25 ИЮЛЯ 2024
350
В первой половине этого года Пражский аэропорт обслужил 7,18 миллиона пассажиров, что примерно на 23% больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на рост в годовом исчислении, аэропорт все еще не...
08:30
25 ИЮЛЯ 2024
4523
Некоторые из военных беженцев, находящиеся в Чехии, все еще хотят вернуться в Украину. Другие планируют остаться в Чехии в целях безопасности или экономической защиты. Кроме того, в Украине растет...
21:00
24 ИЮЛЯ 2024
940
Маркета живет в большом доме с матерью и признается, что если бы мать переехала, то она, скорее всего, не смогла бы позволить себе этот дом, потому что расходы превышают ее заработок как работника...
10:00
24 ИЮЛЯ 2024
544
Люди, чей автомобиль нарушил правила, будут платить 3 800 крон за эвакуацию и 500 крон за день стоянки автомобиля. Постановление с удвоением цен утверждено пражскими советниками по предложению мэра...
22:00
23 ИЮЛЯ 2024
2214
Правительство одобрило поправку к Гражданскому кодексу, которая упростит развод для людей, договорившихся об опеке над детьми и алиментах. Теперь супругам не придется проходить через два судебных...
18:00
23 ИЮЛЯ 2024
1330
Станиславе 36 лет, она живет в городе с населением в 8 000 человек в Среднечешском крае. У нее есть маленькая дочь, и в настоящее время она живет с ней одна, поскольку находится в начале...
13:00
22 ИЮЛЯ 2024
2522
Число молодых людей, живущих с родителями, увеличилось за последние годы, свидетельствуют данные Европейского союза. Ирландия находится в наихудшем положении из-за глубокого жилищного кризиса,...
14:00
21 ИЮЛЯ 2024
8970
Все больше людей предпочитают покупать не новый, а подержанный автомобиль. Павел Лоуда, крупнейший дилер автомобилей Škoda, открывает крупнейший в Чехии салон по продаже подержанных автомобилей.
10:30
21 ИЮЛЯ 2024
1440
От политиков мы слышим, что завершение Пражской кольцевой дороги является главным приоритетом. Однако годами ничего не происходит, и многие уже не верят в завершение строительства кольцевой дороги....
09:00
21 ИЮЛЯ 2024
2171
Средний возраст жизни чехов увеличивается второй год после значительного снижения в 2020 и 2021 годах, вызванного ковидом. В прошлом году средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась с 76,15...
14:30
20 ИЮЛЯ 2024
3256
Спасаясь от российской агрессии, молодые люди в Чехии попадают не в среднюю школу, а на производство в качестве самой дешевой рабочей силы. Из примерно 20 000 украинских беженцев старшего школьного...
10:30
20 ИЮЛЯ 2024
3360
Невероятные 14 университетских степеней может перечислить рядом со своим именем Лео Салвет — юрист, экономист, теолог, социолог, переводчик и священнослужитель из Праги. По его признанию, в 20 лет...
21:00
19 ИЮЛЯ 2024
2996
ЕЙ 30 ЛЕТ, И ОНА ЖИВЕТ ОДНА. АССИСТЕНТКА ЗАРАБАТЫВАЕТ 35 ТЫСЯЧ И РАССКАЗЫВАЕТ, КАК СВОДИТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ
Понятно, что нынешние цены и расходы, особенно на жилье, никого не устраивают. Каково это — справляться со всем на одну зарплату, если вы молодая женщина, живущая одна? Об этом нам рассказала...