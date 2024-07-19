Самые сильные паспорта у сингапурцев. Чехия на седьмом месте в рейтинге

Сингапурские паспорта имеют преимущество перед остальными. На втором месте - французский, немецкий, итальянский, японский и испанский паспорта, которые позволяют владельцам путешествовать в 192 страны либо полностью без виз, либо без необходимости оформлять визу перед поездкой. Третье место делят Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция - всего 191 направление.





Те же 190 безвизовых стран включают бельгийский, датский, новозеландский, норвежский, швейцарский или британский паспорта. Австралия и Португалия занимают пятое место, а Греция и Польша - шестое. На седьмом месте, помимо Чехии, также расположились Канада, Венгрия и Мальта - всего 187 направлений.





Чехия даже лучше, чем Соединенные Штаты, которые заняли восьмое место. Девятая позиция принадлежит Эстонии, Литве и Объединенным Арабским Эмиратам с 185 направлениями. Исландия, Латвия, Словакия и Словения завершают первую десятку.





По словам Кристиана Каэлина из Henley & Partners, среднее количество направлений, в которые люди могут путешествовать без визы, растет. Но все чаще воображаемые ножницы между странами, находящимися в верхней и нижней частях списка, раскрываются. «Разрыв шире, чем когда-либо прежде», - отметил Каэлин.



