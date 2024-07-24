ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Президент Чехии подписал закон о ежегодном автоматическом повышении минимальной зарплаты
31 июля 2024
14:30
133
Наконец-то завершатся политические дискуссии, насколько вырастет минимальная заработная плата в следующем году. Минимальная зарплата в Чехии будет продолжать автоматически увеличиваться до тех пор, пока не стабилизируется на уровне 47 процентов от средней заработной платы в 2029 году. Сейчас этот показатель достигает 41,1 процента, что составляет 18 900 крон. Такое решение принял президент Петр Павел, подписавший правительственные поправки к Трудовому кодексу.
Закон также отменяет гарантированный уровень заработной платы в частных компаниях, которые устанавливают минимальные доходы для отдельных профессий, например, для уборщиков, бухгалтеров, водителей трамвая, а также для директоров компаний. Они останутся только в общественном и госсекторе, но и там их количество сократится с восьми до четырех.
Поправка также позволит ввести смены продолжительностью до 24 часов для сотрудников медицинских учреждений непрерывного действия, например, служб экстренной помощи. За столь длительные смены они получали положенную по закону доплату.
Даже сейчас парамедики могут оказывать услуги круглосуточно. Однако согласно принятому в прошлом году законодательству продолжительность смены может составлять не более 12 часов с возможной последующей сверхурочной работой.
Поправка вступит в силу в этом году. Исключением является положение, которое позволит работникам самостоятельно устанавливать свое рабочее время посменно по согласованию с работодателем. Это станет возможным только в следующем году.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
31 ИЮЛЯ 2024
338
С сентября женщины, ухаживающие за маленькими детьми или стариками, потеряют законное исключение, благодаря которому государство предоставляло им так называемое гуманитарное жилье на неограниченный...
09:00
31 ИЮЛЯ 2024
380
СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕРХСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ЧЕХИИ НАЧНЕТСЯ В 2025 ГОДУ. ЧИНОВНИКОВ МОТИВИРУЮТ ДЕНЬГАМИ
Строительство первого участка высокоскоростной железнодорожной линии (VRT) между Брно и Пржеровом должно начаться в следующем году. Об этом заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS).
10:30
30 ИЮЛЯ 2024
675
BALÍKOVNA ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ. ЧЕШСКАЯ ПОЧТА ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЛЯ СВОЕГО ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА, ОЦЕНИВАЯ ЕГО В 4 МИЛЛИАРДА
Продается Balíkovna, главный конкурент Zásilkovna и Alzabox, занимающий почти 30% рынка. Компания долгое время работала как единственное прибыльное подразделение Чешской почты. Теперь разделение и...
13:00
29 ИЮЛЯ 2024
5563
Дорогие квартиры и война в Украине заставили чехов заинтересоваться покупкой недвижимости за рубежом. Они зачастую дешевле, а также могут окупаться за счет арендной платы. Пятая часть всех людей,...
10:00
29 ИЮЛЯ 2024
4087
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ЧЕХИИ — ОБЫЧНОЕ ДЕЛО. КВАРТИРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АГЕНТСТВАМИ, БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА ТЮРЕМНЫЕ КАМЕРЫ
Не все агентства по трудоустройству плохие, считает социальный географ Душан Дрбоглав. Но он предупреждает, что эксплуатация украинских беженцев, плохие условия труда, невыплата страховок и...
08:30
29 ИЮЛЯ 2024
2431
ДЕТИ ОБХОДЯТСЯ ЧЕШСКИМ РОДИТЕЛЯМ В ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ. НО ГЛАВНОЕ — ИМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ НА ДЕТЕЙ
Один ребенок или два, не играет особой роли с точки зрения ежемесячных расходов. В среднем чехи тратят на нужды своих детей 10 000 крон в месяц. Однако больше, чем деньги, родителей беспокоит...
12:00
28 ИЮЛЯ 2024
1099
Европейцы ежегодно с большим отрывом выпивают больше всего алкоголя в мире, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежедневно в европейском регионе от употребления алкоголя...
10:30
27 ИЮЛЯ 2024
3022
Участок земли площадью 300 000 метров прямо на берегу моря на хорватском острове Паг. Девелоперская и инвестиционная компания Domoplan из Брно покупает его и построит там пятизвездочный кемпинг за...
10:00
26 ИЮЛЯ 2024
2806
Сингапурский паспорт остается самым сильным в мире. Он гарантирует безвизовые поездки по 195 направлениям. Это следует из регулярно публикуемого рейтинга Henley Passport Index, составляемого...
08:30
26 ИЮЛЯ 2024
4107
Большое количество беженцев согласны с тем, что найти работу без контракта для украинцев проще, чем работать официально. Это показал опрос об отношении к войне беженцев из Украины, проведенный...
16:30
25 ИЮЛЯ 2024
1010
Директора шести начальных школ Всетина были вынуждены радикально изменить свое отношение к ученикам и к использованию ими мобильных телефонов в начальной школе по решению городской администрации. С...
13:00
25 ИЮЛЯ 2024
547
В первой половине этого года Пражский аэропорт обслужил 7,18 миллиона пассажиров, что примерно на 23% больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на рост в годовом исчислении, аэропорт все еще не...
08:30
25 ИЮЛЯ 2024
4880
Некоторые из военных беженцев, находящиеся в Чехии, все еще хотят вернуться в Украину. Другие планируют остаться в Чехии в целях безопасности или экономической защиты. Кроме того, в Украине растет...
21:00
24 ИЮЛЯ 2024
1238
Маркета живет в большом доме с матерью и признается, что если бы мать переехала, то она, скорее всего, не смогла бы позволить себе этот дом, потому что расходы превышают ее заработок как работника...
10:00
24 ИЮЛЯ 2024
726
Люди, чей автомобиль нарушил правила, будут платить 3 800 крон за эвакуацию и 500 крон за день стоянки автомобиля. Постановление с удвоением цен утверждено пражскими советниками по предложению мэра...