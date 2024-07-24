Президент Чехии подписал закон о ежегодном автоматическом повышении минимальной зарплаты

Закон также отменяет гарантированный уровень заработной платы в частных компаниях, которые устанавливают минимальные доходы для отдельных профессий, например, для уборщиков, бухгалтеров, водителей трамвая, а также для директоров компаний. Они останутся только в общественном и госсекторе, но и там их количество сократится с восьми до четырех.





Поправка также позволит ввести смены продолжительностью до 24 часов для сотрудников медицинских учреждений непрерывного действия, например, служб экстренной помощи. За столь длительные смены они получали положенную по закону доплату.





Даже сейчас парамедики могут оказывать услуги круглосуточно. Однако согласно принятому в прошлом году законодательству продолжительность смены может составлять не более 12 часов с возможной последующей сверхурочной работой.





Поправка вступит в силу в этом году. Исключением является положение, которое позволит работникам самостоятельно устанавливать свое рабочее время посменно по согласованию с работодателем. Это станет возможным только в следующем году.