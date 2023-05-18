Комментарий: Евросоюз победил пластиковые крышки. Имело ли это смысл?

Помните дебаты и статьи, высмеивающие ЕС, диктующие производителям и торговцам, как следует обращаться с бананами? Позже выяснилось, что это выдумка, хотя и имеющая под собой некоторую реальную основу. Сегодня противники и сторонники ЕС оставили бананы в покое. Крышки, обязательно прикрепленные к пластиковым бутылкам, стали новым символом бессмысленных правил Брюсселя.





Мы привыкаем к этому уже около года, потому что некоторые производители, например Coca-Cola, ввели эту «новацию» добровольно раньше времени, а в Испании или соседней Германии, например, тестируют такие крышки с 2021 года. Но только сейчас, в июле, постановление вступило в силу окончательно. В этом нет ничего нового. Евросоюз работает по правилу «медленно, но верно» и проголосовал за такое изменение дизайна пластиковых бутылок еще в 2018 году.





Мне не известны какие-либо исследования, и, вероятно, никто их еще не проводил, но я предполагаю, что подавляющему большинству людей новые крышки не нравятся. Например, в 2020 году репрезентативный опрос 3200 человек из стран-членов ЕС показал, что только четверть считают, что регулирование в отношении крышек действительно поможет. Начал ли ЕС с аргументов и убедительной кампании? Ха-ха, это хорошая шутка.





Регламент распространяется на все бутылки объемом менее трех литров. С более крупными, обычно двухлитровыми, это, наверное, вообще не имеет значения, потому что напитки из них мы обычно разливаем в стаканы. Но чаще всего мы пьем прямо из пол-литровых бутылок. Тогда прикрепленная крышка мешает при питье, а впоследствии часто усложняет как закрытие, так и повторное открытие бутылки.





Когда что-то неприятно, это не значит, что это беспокоит всех одновременно. Мы часто готовы принять «небольшой дискомфорт», когда знаем, что это будет означать «хорошо» для кого-то другого или для всех в целом. А вот с крышками небольшая проблема. Мы все, вероятно, подозреваем или знаем, что пластиковые бутылки неэкологичны и вредны для окружающей среды. Но поможем ли мы этому, прикрепив крышку к остальной части бутылки?





Чиновники ЕС, несомненно, опирались на некоторые исследования, но сейчас их трудно найти. Да, цифра о том, что человечество производит 400 миллионов тонн пластика каждый год, вероятно, верна, как и оценка того, что только 9% могут быть успешно переработаны. Но это не отвечает на вопрос, почему мы уделяем столько внимания именно крышкам. В статьях 2018 года часто упоминается, что крышки от бутылок — «самый распространенный мусор на европейских пляжах». Что может быть правдой, но я также не могу найти никаких исследований по этому поводу. Это вполне может быть просто идея политиков или чиновников, которую они привезли на работу из отпуска.





В некоторых обоснованиях вышеупомянутой директивы также содержится фраза о том, что «прикрепленная крышка увеличивает вероятность того, что потребитель выбросит всю бутылку в отсортированные отходы». Мне бы этого хотелось! Я большой сторонник теории «подталкиваний», то есть маленьких «подсказок», которые в результате могут оказать большое положительное влияние на поведение человека и общества. Однако в случае с крышками механизм этого «подталкивания» отсутствует. Может быть, я недостаточно хорошо гуглю, может быть, я недостаточно умен, но я так и не понял, как прикрепленная крышка может увеличить мое желание перерабатывать мусор.





Лучшим «подталкиванием» мне кажется знаменитая коллекция крышек в Чехии, которая в свое время использовалась не только в школах, но и в полиции и которая помогала собирать деньги на различные благотворительные цели. Если бы мы не начали над этим смеяться (впрочем, вполне обоснованно), Чехия могла бы иметь хороший пример для Брюсселя, что не надо прикреплять к бутылкам крышки. Просто создайте манию вокруг их коллекционирования!





Подведем итог: в 2024 году, в июле, вступило в силу постановление, имеющее неясную пользу, но раздражающее миллионы людей. Социальные сети полны более или менее удачных шуток, более или менее успешных попыток рациональной дискуссии, но это все. Не только для европейцев это регулирование является доказательством того, что Европа сегодня действительно преуспевает в регулировании (см. те, которые применяются к новому генеративному ИИ). И когда в нем рождается что-то по-настоящему новое (например, крышка, прикрепленная к бутылке), это опять-таки результат новаторства.





С моей точки зрения, это тоже упущенный шанс. Я большой технооптимист и считаю, что многие проблемы можно решить, просто используя исследования и инновации. Существует достаточно широкий спектр вариантов, как бороться с нашествием пластика. И не только с маленькими крышками, а с пластиком вообще. Либо путем разработки экологически «чистых» пластиков, либо путем исследования бактерий или других организмов, которые могут «поедать» пластик гораздо быстрее, чем требуется для его естественного разложения на свалках.





По оценкам Wall Street Journal, технологические изменения, связанные с внедрением новых крышек, могут стоить только производителям напитков целых 10 миллиардов долларов. Именно поэтому крупные компании изначально были против этого. И еще: для ЕС это упущенная возможность, например, создать финансовый фонд, который бы поддерживал вышеупомянутые усилия по борьбе с «непослушными крышками» научным путем и весьма целенаправленно и с инвестиционным участием частного сектора.





Но нет: у ЕС нет таких амбиций. Я не знаю, правда ли это или это просто «так выглядит со стороны», но институты ЕС, похоже, совершенно не заботятся ни об общественном мнении, ни о своей собственной репутации. Так что же им мешает просто решить, что крышка будет «привязана» к бутылке, и как бы она ни была рациональна, правильна и (что немаловажно) популярна, ее навязывают всем. Точка.





Да, конечно это мелочь в прямом и переносном смысле. В 2024 году у мира, и особенно у Европы, есть гораздо более масштабные и трудно решаемые проблемы, начиная с войны в Украине из-за ее собственной чрезмерной военно-политической зависимости от США (до ноябрьских выборов с весьма неясным результатом и влиянием) и заканчивая другими потенциальными экзистенциальными рисками.





Но, выражаясь преувеличением, крышки могут стать теми «миллионами ничего, которые убивают быка», то есть причиной, по которой доверие и желание идентифицировать себя с ЕС будут продолжать снижаться. В то же время ЕС и НАТО сегодня являются единственными институтами, которые означают для нас какую-либо гарантию против расширяющейся и агрессивной России.





Я не смеюсь, но и не злюсь и не протестую, не участвую в спорах и дебатах в социальных сетях. Как говорит мой коллега, это не баррикада, на которую я хочу поставить свою жизнь как комментатор. Я не начну ненавидеть ЕС из-за этого. Ведь я уже давно бьюсь с крышками (самые страшные те, что на бутылках с кефиром или простоквашей!) и воспринимаю это как нечто комичное, а не трагическое или драматичное. Мне просто жаль, что ЕС не смог лучше справиться с такой банальностью.