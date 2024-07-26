Больной муж и пятеро детей. Чешская мама в декрете рассказала, как она считает каждую копейку

Основной доход семьи — это зарплата мужа, он приносит домой 27 тысяч чистыми, ранее пытался найти более высокооплачиваемую работу или подработку, но ни то, ни другое невозможно из-за состояния его здоровья; врач даже рекомендовал больничный, от которого он отказался, сославшись на деньги. Они получают еще 23 000 в виде пособий по беременности и родам вместе с пособиями на детей.



Последние два года были самыми тяжелыми — по мере взросления детей их потребности растут, а значит, растут и их финансовые запросы. К тому же аренда жилья становится все дороже. У них нет ни сбережений, ни родственников, которые могли бы им помочь. Семья привыкла жить экономно — они никогда не были в отпуске, даже в своей стране, не говоря уже о загранице. Они не могут позволить себе поездки, походы в зоопарк и всевозможные другие совместные семейные мероприятия.



Дети привыкли жить экономно

Каждый месяц семейный бюджет очень ограничен, и, заплатив за квартиру и все необходимые расходы, они считают каждую копейку — как сказала Яна: «Мы думаем, как нам дотянуть до следующей зарплаты». Поэтому им нечего откладывать на черный день.



Ни болезнь мужа, который, несмотря на свое состояние, вынужден ходить на работу, ни здоровье старшей дочери, за лекарства которой приходится платить, не дают семье душевного покоя.



Дети могут привыкнуть жить на очень скромные деньги, но по мере взросления их начинают беспокоить такие вещи, как отсутствие одежды, как у их одноклассников, или другие вещи, которые могут показаться взрослым мелочью, но необходимы им в коллективе. Яна надеется, что со временем ситуация улучшится и они смогут больше их баловать. Пока же им приходится экономить как можно больше. Она уже несколько лет не ходит к парикмахеру, а также, например, в кафе, чтобы выпить кофе с подругой. У нее также нет страховки, чтобы компенсировать возможную потерю зарплаты мужа. Она надеется на лучшее будущее, хотя признается, что сейчас не знает, как к нему прийти.





Анкета: семейные финансы

ЯНА И ЕЕ СЕМЬЯ



Имя и возраст: Яна, 37 лет.



Семейное положение и количество детей: замужем, 5 детей в возрасте от 2 до 15 лет.



Род занятий: находится в декретном отпуске.



Общий доход семьи: зарплата мужа 27 000 и пособие по беременности и родам 23 000 — всего 50 000 крон.



Расходы на проживание: аренда за 25 000 крон в месяц.



Расходы на питание в месяц: 12 000 крон, а иногда и больше.



Расходы на одежду: около 2 000 в месяц, иногда больше.



Расходы на продукты и другие крупные вещи: «Мы тратим около 1 500 на предметы гигиены, более крупная статья расходов — кредиты на мобильную связь — 800 на всех, 800 на детский сад, проезд — около 1 200, также мы выплачиваем кредиты — 3 000, детские кружки — 800, и мы также много платим за лекарства для нашей больной дочери — целых 3 000 крон в месяц.



Что пришлось сократить: все, что не является абсолютно необходимым.



Сбережения на черный день: «К сожалению, у нас их нет, откладывать нечего».



Пришлось лм экономить на детях: «Они получают только то, что им действительно нужно, и, к сожалению, мы не можем исполнить ни одного их желания, даже насчет лучшей одежды».



Сколько могут вложить в отпуск: ничего.



Плохие финансовые привычки: «Не знаю никаких, в парикмахерскую я в последний раз ходила лет 7 назад, на кофе с подругой не хожу, готовим дома».



Финансовые цели или желания: иметь некоторый финансовый резерв на случай, если что-то случится или муж не сможет выйти на работу.



Финансовые страхи: непредвиденные расходы или потеря зарплаты мужа.



Как оценивают общее финансовое положение семьи: «Оно не очень хорошее, мы действительно не знаем, как свести концы с концами, иногда до следующей зарплаты, но если дети слишком малы, чтобы найти подработку или стать самостоятельными, то, вероятно, лучше уже не будет».



Совет от финансового эксперта

Алан Пок, соучредитель инвестиционной платформы Investown, пытается найти, где можно сэкономить или заработать еще немного денег даже в такой ситуации.



«Самые большие расходы — это жилье. Однако аренда все же выгоднее с финансовой точки зрения, чем ипотека. Согласно текущим картам цен, если брать в расчет район Пардубице, то при покупке квартиры цена составляет 54 000 чешских крон за м2, то есть 4 968 000 чешских крон за квартиру площадью 92 м2. Даже если бы вы смогли взять всю сумму в кредит без залога в банке (который обычно составляет 10-20%), то пришлось бы отдавать 26-27 000 чешских крон, что не является более выгодным.



Вы можете сэкономить на тарифах мобильной связи, если будете пользоваться wifi и лишь изредка звонить, отправлять SMS и пользоваться другими платными услугами. Можно также найти очень дешевые тарифы, которые позволят сократить расходы.



Однако я считаю, что консолидация кредитов очень важна, поэтому я бы обратился к банковскому специалисту и попытался найти способ сэкономить. Возможно, он посоветует сэкономить и на других вещах, например, на оптимизации энергопотребления или просто на тарифах мобильной связи.



Стоит подумать и о том, чтобы найти дополнительный заработок на время декретного отпуска. Это может быть производство ремесленного изделия или одна из услуг. Но всегда изучайте несколько предложений и сравнивайте их по затратам времени и сил.



Если после консолидации кредитов, смены оператора или тарифа и дополнительного заработка вам удастся получать 1 500 крон в месяц, рекомендую положить 1 000 крон на сберегательный счет. Средства будут немного дорожать, и это поможет вам создать долгосрочный резерв. Не бойтесь использовать оставшиеся 500 крон на текущие нужды, чтобы легче было дотянуть до следующей зарплаты».