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Как живет семья с тремя детьми в Чехии, когда мама — домохозяйка?
21 августа 2024
09:00
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Именно это попыталась описать в своем рассказе пани Йиндра из небольшой деревни. Что влияет на их семейный бюджет?
Йиндра, ее муж и трое детей (13, 12 и 9 лет) живут в небольшой деревне в окрестностях Пардубице, в собственном доме. Ее муж (48 лет) работает в сфере металлообработки и зарабатывает 39 000 чистыми, а она сидит дома с детьми. Поэтому ее официальный статус — домохозяйка. Поскольку детям меньше 15 лет и они не посещают детский сад, ей не нужно оплачивать за себя социальное обеспечение или медицинскую страховку, поэтому вся зарплата мужа остается в ее распоряжении.
Их основные расходы включают в себя стоимость коммунальных услуг и воды в доме, что составляет 8 000. Кроме того, они тратят около 5 000 в месяц на бензин для двух машин, потому что одна нужна мужу для поездок на работу, а другая — Йиндре для покупок и отвоза детей в школу и кружки (на это они тратят около 20 000 в год, или 2 000 в месяц в течение учебного года).
С момента рождения первого ребенка они откладывают по 2 000 в месяц на его будущую учебу. Они также вкладывают деньги в инвестиции — около 2 500 крон в месяц. Кроме того, они оформили страховку на всю семью, которая стоит 2 500 крон, и к этой сумме нужно добавить обязательное страхование автомобилей и мотоцикла.
У семьи Йиндры есть сад и ферма рядом с домом, поэтому они много чего выращивают и производят, что позволяет им существенно экономить на продуктах питания. Кроме того, у них есть запасы на зиму — они делают домашние варенье, кетчупы и так далее. Они также обеспечивают себя мясом и яйцами. Поскольку дети обедают в основном дома, а готовит Йиндра, они и на этом неплохо экономят. Поэтому она даже не считает, сколько тратит на еду в месяц, но ей кажется, что это не так уж и много. И если им что-то хочется, они могут себе это позволить. Они уже отложили сумму в районе 100-150 000 крон — эти деньги они могут использовать для ремонта дома, строительства гаража или теплицы.
Семья не часто ездит в отпуск, максимум — зимой на несколько дней в горы, а летом, возможно, с палатками. Они любят совершать совместные велосипедные прогулки по окрестностям, а в более отдаленные места ездят на машине. У детей есть все необходимое для занятий и школы: лыжное снаряжение, коньки, велосипеды и даже ноутбук.
Йииндре нравится, что дети не сидят перед компьютерами и мобильными телефонами, а любят быть на улице и помогать по хозяйству. В школе они получают отличные отметки. И она считает, что это происходит потому, что у нее есть время помогать им в учебе и посвящать себя им. Она считает, что быть домохозяйкой — это хорошо, хотя, по ее словам, люди часто спрашивают ее, не скучно ли ей дома и почему она не зарабатывает деньги. Но для нее это верный путь, по крайней мере пока она нужна своим детям.
Их основные расходы включают в себя стоимость коммунальных услуг и воды в доме, что составляет 8 000. Кроме того, они тратят около 5 000 в месяц на бензин для двух машин, потому что одна нужна мужу для поездок на работу, а другая — Йиндре для покупок и отвоза детей в школу и кружки (на это они тратят около 20 000 в год, или 2 000 в месяц в течение учебного года).
С момента рождения первого ребенка они откладывают по 2 000 в месяц на его будущую учебу. Они также вкладывают деньги в инвестиции — около 2 500 крон в месяц. Кроме того, они оформили страховку на всю семью, которая стоит 2 500 крон, и к этой сумме нужно добавить обязательное страхование автомобилей и мотоцикла.
У семьи Йиндры есть сад и ферма рядом с домом, поэтому они много чего выращивают и производят, что позволяет им существенно экономить на продуктах питания. Кроме того, у них есть запасы на зиму — они делают домашние варенье, кетчупы и так далее. Они также обеспечивают себя мясом и яйцами. Поскольку дети обедают в основном дома, а готовит Йиндра, они и на этом неплохо экономят. Поэтому она даже не считает, сколько тратит на еду в месяц, но ей кажется, что это не так уж и много. И если им что-то хочется, они могут себе это позволить. Они уже отложили сумму в районе 100-150 000 крон — эти деньги они могут использовать для ремонта дома, строительства гаража или теплицы.
Семья не часто ездит в отпуск, максимум — зимой на несколько дней в горы, а летом, возможно, с палатками. Они любят совершать совместные велосипедные прогулки по окрестностям, а в более отдаленные места ездят на машине. У детей есть все необходимое для занятий и школы: лыжное снаряжение, коньки, велосипеды и даже ноутбук.
Йииндре нравится, что дети не сидят перед компьютерами и мобильными телефонами, а любят быть на улице и помогать по хозяйству. В школе они получают отличные отметки. И она считает, что это происходит потому, что у нее есть время помогать им в учебе и посвящать себя им. Она считает, что быть домохозяйкой — это хорошо, хотя, по ее словам, люди часто спрашивают ее, не скучно ли ей дома и почему она не зарабатывает деньги. Но для нее это верный путь, по крайней мере пока она нужна своим детям.
СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ
Имя и возраст: Йиндра, 39 лет.
Семейное положение и количество детей: замужем, 3 ребенка.
Род занятий: домохозяйка.
Общий доход семьи в месяц: 39 000 крон.
Расходы на проживание: 8 000 крон.
Расходы на питание: «Я это не считаю, но это не так много».
Одежда: непостоянные расходы.
Расходы на продукты или другие крупные вещи: «Крупные вещи — это кружки для детей — около 2 000 в месяц, затем 2 500 крон на инвестиции, 2 500 крон на страховку на всю семью, 5 000 на бензин + обязательная страховка на две машины и мотоцикл.
Сбережения на черный день: 100-150 тысяч крон.
Приходилось ли экономить на детях: «Пока нет, но дети у нас некапризные, каждый месяц откладываем по 2 000 крон на их учебу».
Сколько могут инвестировать в отдых: «Мы не часто ездим в отпуск, но мы ездим на экскурсии».
Финансовые привычки: «Я не думаю, что у меня есть какие-либо привычки».
Финансовые цели или желания: «Иметь деньги на случай непредвиденных обстоятельств».
Финансовые опасения: «Наверное, только о том, что мой муж не сможет работать, возможно, страховой полис поможет решить эту проблему».
Как я оцениваю общее финансовое положение семьи: «Я рада, что могу оставаться дома с детьми, и мы можем удовлетворительно управлять нашими финансами, чтобы никто ни в чем не испытывал недостатка.
А как эксперт оценивает состояние семьи? «На самом деле в этой истории я могу посоветовать только какие-то мелочи. Я рад, что есть еще семьи, которые ведут здоровый бюджет», — говорит Йиржи Глухий, основатель компании Frenkee Fintech.
«Даже имея один доход, семья может экономить и одновременно обеспечивать будущее своих детей с помощью сберегательных и инвестиционных программ. Приятно читать, что семья также думает о качественном страховании рисков для здоровья через страхование жизни, что, особенно при ограниченном бюджете, может спасти финансовое положение семьи. Еще один положительный момент — это то, что семья использует сэкономленные деньги для инвестирования в собственные активы и повышения стоимости недвижимости.
Единственное, что я бы порекомендовал, — это регулярно проверять инвестиционные продукты и их эффективность, чтобы деньги продолжали работать на благо семьи и особенно детей. То же самое я бы рекомендовал делать и со страхованием жизни. Даже раз в год или два нужно думать о том, актуальны ли для семьи риски, оговоренные в договоре, и достаточны ли страховые суммы, если с кормильцем или другими членами семьи что-то случится».
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