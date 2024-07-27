В следующем году минимальная заработная плата в Чехии может вырасти до 20 600 крон

Предложение о ежегодном увеличении на 1 700 крон министерство выносит на процедуру межведомственного обсуждения, сообщается в пресс-релизе. Расчет основан на апрельском прогнозе Минфина, авторитетная по закону августовская оценка еще может внести корректировку.





Окончательный размер минимальной заработной платы на следующий год будет объявлен Министерством труда и социальных вопросов к 30 сентября. К этой же дате министерство также объявит о самом низком уровне гарантированной заработной платы для бюджетников.





Размер минимальной заработной платы должен быть примерно на уровне 42,2% средней заработной платы в 2025 году и 43,4% средней заработной платы в 2026 году. Благодаря этому шагу, по словам министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), правительство продолжает проводить политику постепенного и равного повышения минимальной заработной платы с целью достижения к 2029 году соотношения минимальной и средней заработной платы на уровне 47%.





Постановление основано на поправке к Трудовому кодексу, которую в среду подписал президент Петр Павел. Поправка установила автоматическое ежегодное повышение минимальной заработной платы до 2029 года и одновременно отменила так называемую гарантированную заработную плату в частном секторе. Гарантированные зарплаты теперь останутся только в государственном секторе.





Расчет минимальной заработной платы основан на прогнозируемой средней заработной плате на следующий год, которую Минфин должен объявить до конца августа. Затем правительство устанавливает коэффициент, который учитывает покупательную способность, стоимость жизни, уровень и темпы роста заработной платы, а также развитие производительности. Минимальная заработная плата должна быть определена Министерством труда и социальной защиты к концу сентября как произведение ожидаемого среднего заработка и коэффициента. Рассчитанная сумма минимальной заработной платы округляется до ближайших ста крон. Если вновь объявленная минимальная заработная плата окажется ниже первоначальной, то уже установленная останется в силе.